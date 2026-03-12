31 मार्च को खत्म हो रही सब्सिडी, अभी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर बड़ा फायदा; डिस्काउंट भी मिल रहा

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अब दर्जनों कंपनियां आ चुकी हैं। हालांकि, अभी बोलबाला 6-7 कंपनियों का ही देखने को मिलता है। वहीं, कई छोटी कंपनियां भी सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसकी बड़ी वजह इन व्हीकल्स पर केंद्र सरकार द्वार सब्सिडी मिलना है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अब दर्जनों कंपनियां आ चुकी हैं। हालांकि, अभी बोलबाला 6-7 कंपनियों का ही देखने को मिलता है। वहीं, कई छोटी कंपनियां भी सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसकी बड़ी वजह इन व्हीकल्स पर केंद्र सरकार द्वार सब्सिडी मिलना है। दरअसल, केंद्र सरकार का मेन EV सब्सिडी प्रोग्राम, PM E-DRIVE स्कीम 31 मार्च, 2028 तक चलेगी। हालांकि, कुछ सेगमेंट की गाड़ियों के लिए डिमांड इंसेंटिव पहले खत्म होने वाले हैं। दरअसल, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी 31 मार्च, 2026 तक ही मिलेगी। ऐसे में इन व्हीकल को खरीदने में देरी नहीं करना चाहिए।

सेंट्रल EV पॉलिसी की डिटेल

केंद्र सरकार की इस पॉलिसी का नाम PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) है। ये 1 अक्टूबर, 2024 को शुरू की गई थी। वहीं, 31 मार्च, 2028 तक ये सभी सेगमेंट (e-2W/e-3W) पर लागू रहेगी। ये मुख्य तौर से e-2W, e-3W, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक को इंसेंटिव देने पर फोकस करता है। वहीं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए चार्जिंग स्टेशनों के लिए सपोर्ट 2028 तक बढ़ा दिया गया है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि राज्य-स्तर की पॉलिसी (जैसे दिल्ली की) और खास इंसेंटिव अलग हो सकते हैं।

PM E-DRIVE स्कीम, जिसमें 10,900 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है, ये डायरेक्ट सब्सिडी (e-2Ws के लिए 10,000 रुपए तक, e-3Ws के लिए 50,000 रुपए तक और ई-बसों के लिए 35 लाख रुपए तक) का फायदा देती है। साथ ही, लोगों को तेजी से ई-वाउचर प्रोसेसिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश के जरिए EV अपनाने को बढ़ावा देती है। यह ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है और इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस को बढ़ावा देता है, जो भारत के 2070 के नेट-जीरो लक्ष्य में योगदान देता है। चलिए अब इस पॉलिसी में मिलने वाले दूसरे फायदों को जानते हैं।

डायरेक्ट फाइनेंशियल सब्सिडी

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर FY2024-25 के लिए 5,000 रुपए प्रति kWh का इंसेंटिव, जो FY2025-26 में घटकर 2,500 रुपए प्रति kWh हो जाएगा। ई-बसों पर 10,000/kWh रुपए की सब्सिडी मिलती है, जिसमें >10m बसों के लिए अधिकतम 35 लाख रुपए, >8m के लिए 25 लाख रुपए, और >6m बसों के लिए 20 लाख रुपए का इंसेंटिव होगा। ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक के लिए साफ-सुथरे हेल्थ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के लिए खास इंसेंटिव मिलेंगे।

तेज बिक्री और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर

इंसेंटिव के लिए तुरंत, आधार-बेस्ड और बिना किसी परेशानी के क्लेम करने के लिए डीलर्स के डेस्क पर ई-वाउचर की शुरुआत। इस स्कीम में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने हजारों पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (EV PCS) लगाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें सरकारी बिल्डिंग्स के लिए 100% सब्सिडी और ज्यादा ट्रैफिक वाली जगहों के लिए 80% से 100% तक सब्सिडी शामिल है।

कार्बन एमिशन घटाने पर जोर

ये स्कीम कार्बन एमिशन कम करने और एनर्जी इंडिपेंडेंस पाने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव को बढ़ावा देती है। साथ ही, टेस्टिंग एजेंसियों को अपग्रेड करने और EVs के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए 780 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह स्कीम एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देती है, यह पक्का करती है कि सिर्फ एलिजिबल, हाई-क्वालिटी EVs को ही इंसेंटिव दिया जाए।