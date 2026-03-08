सिर्फ ₹8,953 की EMI में घर लाएं ये ट्रॉयम्फ की पावरफुल बाइक, ये है कंपनी का सबसे सस्ता मॉडल
अगर आप ट्रॉयम्फ स्पीड T4 (Triumph Speed T4) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको बताएंगे कि आपका मंथली खर्च कितना पड़ेगा?
अगर आप एक प्रीमियम लेकिन किफायती मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं, तो ट्रॉयम्फ स्पीड T4 (Triumph Speed T4) आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है। ब्रिटेन की मशहूर बाइक कंपनी ट्रॉयम्फ मोटरसाइकिल (Triumph Motorcycles) की यह बाइक भारत में कंपनी की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल मानी जाती है। भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹1.95 लाख है। स्टाइलिश डिजाइन, दमदार इंजन और प्रीमियम ब्रांड की वजह से यह बाइक खासतौर पर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अगर आप इस बाइक को खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि हर महीने कितनी EMI देनी पड़ेगी? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।
दमदार इंजन और स्टाइलिश रोडस्टर
ट्रॉयम्फ स्पीड T4 (Triumph Speed T4) एक रोडस्टर स्टाइल मोटरसाइकिल है, जिसमें क्लासिक रेट्रो डिजाइन के साथ मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। इसमें 398.15cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो अधिकतम 30.6 bhp की पावर और 36 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। बाइक का वजन 180 kg है और इसमें 17-इंच के व्हील्स दिए गए हैं। साथ ही 13 लीटर का फ्यूल टैंक लंबी राइड के लिए अच्छा माना जाता है।
|ट्रॉयम्फ स्पीड T4: मंथली EMI कैल्कुलेशन
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|लोन (100% एक्स-शोरूम कीमत)
|ब्याज दर
|रीपेमेंट टेन्योर
|मंथली EMI
|टोटल ब्याज
|₹1.95 lakh
|₹1.95 lakh
|9.5%
|12 months
|₹17,098
|₹10,179
|24 months
|₹8,953
|₹19,880
अगर लोन पर खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?
मान लीजिए कि आप बाइक की पूरी एक्स-शोरूम कीमत ₹1.95 लाख बैंक से लोन लेकर देते हैं और यह आपको 9.5% ब्याज दर पर मिलता है, तो आपको 1 साल (12 महीने) में लोन चुकाने के लिए हर महीने लगभग ₹17,098 EMI देनी होगी। वहीं, अगर आप 24 महीने में ये लोन चुकाना चाहते हैं, तो आपको 2 साल (24 महीने) में हर महीने लगभग ₹8,953 EMI देनी होगी।
EMI पर क्या चीजें असर डालती हैं?
यह ध्यान रखना जरूरी है कि असली EMI कई चीजों पर निर्भर करती है। इसमें डाउनपेमेंट, बैंक की ब्याज दर, लोन की अवधि और शहर के हिसाब से ऑन-रोड कीमतें शामिल होती हैं। इसलिए डीलरशिप पर जाकर आपको थोड़ा अलग EMI ऑफर भी मिल सकता है।
अगर आप प्रीमियम ब्रांड की दमदार और स्टाइलिश बाइक खरीदना चाहते हैं, तो ट्रॉयम्फ स्पीड T4 (Triumph Speed T4) एक अच्छा विकल्प बन सकती है। करीब ₹9 हजार की EMI में यह बाइक आपके घर आ सकती है, जिससे यह युवाओं के लिए एक आकर्षक डील बन जाती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
