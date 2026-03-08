सिर्फ ₹8,953 की EMI में घर लाएं ये ट्रॉयम्फ की पावरफुल बाइक, ये है कंपनी का सबसे सस्ता मॉडल

Mar 08, 2026 04:53 pm IST

अगर आप ट्रॉयम्फ स्पीड T4 (Triumph Speed T4) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको बताएंगे कि आपका मंथली खर्च कितना पड़ेगा?

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

अगर आप एक प्रीमियम लेकिन किफायती मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं, तो ट्रॉयम्फ स्पीड T4 (Triumph Speed T4) आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है। ब्रिटेन की मशहूर बाइक कंपनी ट्रॉयम्फ मोटरसाइकिल (Triumph Motorcycles) की यह बाइक भारत में कंपनी की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल मानी जाती है। भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹1.95 लाख है। स्टाइलिश डिजाइन, दमदार इंजन और प्रीमियम ब्रांड की वजह से यह बाइक खासतौर पर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अगर आप इस बाइक को खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि हर महीने कितनी EMI देनी पड़ेगी? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।

दमदार इंजन और स्टाइलिश रोडस्टर

ट्रॉयम्फ स्पीड T4 (Triumph Speed T4) एक रोडस्टर स्टाइल मोटरसाइकिल है, जिसमें क्लासिक रेट्रो डिजाइन के साथ मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। इसमें 398.15cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो अधिकतम 30.6 bhp की पावर और 36 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। बाइक का वजन 180 kg है और इसमें 17-इंच के व्हील्स दिए गए हैं। साथ ही 13 लीटर का फ्यूल टैंक लंबी राइड के लिए अच्छा माना जाता है।

ट्रॉयम्फ स्पीड T4: मंथली EMI कैल्कुलेशन कीमत (एक्स-शोरूम) लोन (100% एक्स-शोरूम कीमत) ब्याज दर रीपेमेंट टेन्योर मंथली EMI टोटल ब्याज ₹1.95 lakh ₹1.95 lakh 9.5% 12 months ₹17,098 ₹10,179 24 months ₹8,953 ₹19,880

अगर लोन पर खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

मान लीजिए कि आप बाइक की पूरी एक्स-शोरूम कीमत ₹1.95 लाख बैंक से लोन लेकर देते हैं और यह आपको 9.5% ब्याज दर पर मिलता है, तो आपको 1 साल (12 महीने) में लोन चुकाने के लिए हर महीने लगभग ₹17,098 EMI देनी होगी। वहीं, अगर आप 24 महीने में ये लोन चुकाना चाहते हैं, तो आपको 2 साल (24 महीने) में हर महीने लगभग ₹8,953 EMI देनी होगी।

EMI पर क्या चीजें असर डालती हैं?

यह ध्यान रखना जरूरी है कि असली EMI कई चीजों पर निर्भर करती है। इसमें डाउनपेमेंट, बैंक की ब्याज दर, लोन की अवधि और शहर के हिसाब से ऑन-रोड कीमतें शामिल होती हैं। इसलिए डीलरशिप पर जाकर आपको थोड़ा अलग EMI ऑफर भी मिल सकता है।