देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार लेने का है प्लान? जानिए ₹5.65 लाख पर कितनी बनेगी आपकी EMI

Feb 18, 2026 04:49 pm IST
देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) लॉन्च हो गई है। अगर आप इसको खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको इसकी मासिक EMI की डिटेल बताने जा रहे हैं।

अगर आप एक किफायती 7-सीटर फैमिली कार लेने की सोच रहे हैं, तो निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। इसकी शुरुआती कीमत ₹5.65 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप वैरिएंट की ₹8.93 लाख तक जाती है। यह MPV खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाई गई है, जो कम बजट में 7-सीटर फैमिली कार चाहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि हर महीने कितनी EMI देनी पड़ेगी? आइए आसान भाषा में समझते हैं।

किस वैरिएंट पर हुई EMI कैलकुलेशन?

निसान ग्रेवाइट (Gravite) 4 वैरिएंट में आती है। इसमें विजिया (Visia), एक्सेंटा (Acenta), N-कनेक्टा (Connecta), टेक्ना (Tekna) जैसे वैरिएंट शामिल हैं। यहां EMI की कैल्कुलेशन टॉप वैरिएंट टेक्ना (Tekna) AMT (₹8.49 लाख, एक्स-शोरूम) के आधार पर की गई है।

EMI कैलकुलेशन (8.5% ब्याज दर पर)

मान लेते हैं कि आपने 100% एक्स-शोरूम कीमत का लोन लिया है, जिसकी ब्याज दर 8.5% है और अवधि इसकी 3 साल (36 महीने) है, तो मासिक EMI ₹26,801 रुपये बनेगी। इसके अलावा 5 साल (60 महीने) का लोन लेने पर मासिक EMI ₹17,419 होगी।

निसान ग्रेवाइट: मंथली EMI कैलकुलेटर
वैरिएंटकीमतलोन (100%-एक्स-शोरूम)ब्याज दररीपेमेंट टेन्योरमंथली EMIटोटल ब्याज
टेक्ना AMT₹849,000₹849,0008.5%36 months₹26,801₹115,830
60 months₹17,419₹196,112

नोट- असली EMI आपकी डाउन पेमेंट, ब्याज दर और बैंक की शर्तों के अनुसार अलग हो सकती है।

मौजूदा निसान ग्राहकों के लिए खास ऑफर

अगर आप पहले से निसान (Nissan) कार के मालिक हैं, तो कंपनी की फाइनेंस विंग निसान फाइनेंस (Nissan Finance) के जरिए 5.5% ब्याज दर का विशेष ऑफर मिल सकता है। इसके साथ अपग्रेड बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे आपकी EMI और कम हो सकती है।

क्या यह EMI आपके बजट में फिट बैठती है?

अगर आपका मासिक बजट लगभग ₹18,000–₹27,000 के बीच है, तो ग्रेवाइट (Gravite) का टॉप वैरिएंट आपके लिए सही साबित हो सकता है। साथ ही 7-सीटर स्पेस, ऑटोमैटिक (AMT) विकल्प, फैमिली-फ्रेंडली फीचर्स, किफायती कीमत इसे एक मजबूत फैमिली पैकेज बनाती हैं।

निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है, जो कम बजट में बड़ी फैमिली कार चाहते हैं। EMI प्लान को समझकर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं। खरीदने से पहले अलग-अलग बैंक और फाइनेंस स्कीम जरूर तुलना करें, ताकि आपको सबसे बेहतर डील मिल सके।

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

