देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार लेने का है प्लान? जानिए ₹5.65 लाख पर कितनी बनेगी आपकी EMI

देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) लॉन्च हो गई है। अगर आप इसको खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको इसकी मासिक EMI की डिटेल बताने जा रहे हैं।

अगर आप एक किफायती 7-सीटर फैमिली कार लेने की सोच रहे हैं, तो निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। इसकी शुरुआती कीमत ₹5.65 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप वैरिएंट की ₹8.93 लाख तक जाती है। यह MPV खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाई गई है, जो कम बजट में 7-सीटर फैमिली कार चाहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि हर महीने कितनी EMI देनी पड़ेगी? आइए आसान भाषा में समझते हैं।

किस वैरिएंट पर हुई EMI कैलकुलेशन?

निसान ग्रेवाइट (Gravite) 4 वैरिएंट में आती है। इसमें विजिया (Visia), एक्सेंटा (Acenta), N-कनेक्टा (Connecta), टेक्ना (Tekna) जैसे वैरिएंट शामिल हैं। यहां EMI की कैल्कुलेशन टॉप वैरिएंट टेक्ना (Tekna) AMT (₹8.49 लाख, एक्स-शोरूम) के आधार पर की गई है।

EMI कैलकुलेशन (8.5% ब्याज दर पर)

मान लेते हैं कि आपने 100% एक्स-शोरूम कीमत का लोन लिया है, जिसकी ब्याज दर 8.5% है और अवधि इसकी 3 साल (36 महीने) है, तो मासिक EMI ₹26,801 रुपये बनेगी। इसके अलावा 5 साल (60 महीने) का लोन लेने पर मासिक EMI ₹17,419 होगी।

निसान ग्रेवाइट: मंथली EMI कैलकुलेटर वैरिएंट कीमत लोन (100%-एक्स-शोरूम) ब्याज दर रीपेमेंट टेन्योर मंथली EMI टोटल ब्याज टेक्ना AMT ₹849,000 ₹849,000 8.5% 36 months ₹26,801 ₹115,830 60 months ₹17,419 ₹196,112

नोट- असली EMI आपकी डाउन पेमेंट, ब्याज दर और बैंक की शर्तों के अनुसार अलग हो सकती है।

मौजूदा निसान ग्राहकों के लिए खास ऑफर

अगर आप पहले से निसान (Nissan) कार के मालिक हैं, तो कंपनी की फाइनेंस विंग निसान फाइनेंस (Nissan Finance) के जरिए 5.5% ब्याज दर का विशेष ऑफर मिल सकता है। इसके साथ अपग्रेड बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे आपकी EMI और कम हो सकती है।

क्या यह EMI आपके बजट में फिट बैठती है?

अगर आपका मासिक बजट लगभग ₹18,000–₹27,000 के बीच है, तो ग्रेवाइट (Gravite) का टॉप वैरिएंट आपके लिए सही साबित हो सकता है। साथ ही 7-सीटर स्पेस, ऑटोमैटिक (AMT) विकल्प, फैमिली-फ्रेंडली फीचर्स, किफायती कीमत इसे एक मजबूत फैमिली पैकेज बनाती हैं।