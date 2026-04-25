देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, कीमत ₹7.62 लाख; इसे खरीदने पर कितनी बनेगी EMI? यहां समझें

ग्राहक BaaS (बैटरी-एज-ए-सर्विस) स्कीम भी चुन सकते हैं, जिसके तहत वे बैटरी की कीमत चुकाए बिना ही इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं। इस मामले में ग्राहकों को हर महीने 'जितना इस्तेमाल करें, उतना चुकाएं' के आधार पर बैटरी का किराया देना होता है।

MG कॉमेट EV भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। इस छोटी इलेक्ट्रिक कार ने ना सिर्फ अपने यूनिक डिजाइन से लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि अपनी प्राइस स्ट्रैटजी से भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं। यह छोटी इलेक्ट्रिक कार शहर के हैवी ट्रैफिक में चलाने और तंग जगहों पर पार्क करने में बहुत आसान है। इसका छोटा डिजाइन MG कॉमेट EV को शहर के लिए एक बेहतरीन कार बनाता है। इसकी कीमत इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाती है।

MG ने कॉमेट EV की कीमत तय करने के लिए रणनीति अपनाई है। जहां ग्राहक इसे आसानी से खरीद सकते हैं। वहीं ग्राहक BaaS (बैटरी-एज-ए-सर्विस) स्कीम भी चुन सकते हैं, जिसके तहत वे बैटरी की कीमत चुकाए बिना ही इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं। इस मामले में ग्राहकों को हर महीने 'जितना इस्तेमाल करें, उतना चुकाएं' के आधार पर बैटरी का किराया देना होता है। इस कदम से खरीदारों के लिए इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है।

अगर आप रोजाना आने-जाने के लिए MG कॉमेट EV खरीदने का प्लान बना रहे हैं। वहीं, सोच रहे हैं कि अगर आप पूरी कीमत पर लोन लेकर कार खरीदते हैं, तो आपको हर महीने कितनी EMI देनी होगी। हम इसे समझने के लिए आपके लिए एक छोटी सी गाइड बता रहे हैं।

MG कॉमेट EV की मंथली EMI

MG कॉमेट EV की एक्स-शोरूम कीमत 762,800 रुपए से लेकर 999,800 रुपए के बीच हैं, जो कि इसके अलग-अलग वैरिएंट पर निर्भर करती है। इस EMI कैलकुलेशन में इसके सबसे महंगे वैरिएंट, ब्लैकस्ट्रोम एडिशन को आधार मानेंगे, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 999,800 रुपए है। इसमें ब्याज दर 9.5% मानी गई है, जबकि लोन चुकाने की अवधि 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने रखी गई है।

MG कॉमेट EV की मंथली EMI का गणित मॉडल एंड वैरिएंट एक्स-शोरूम कीमत लोन (100% एक्स-शोरूम कीमत) इंटरेस्ट रेट लोन टेन्योर मंथली EMI टोटल इंटरेस्ट MG कॉमेट EV ब्लैकस्ट्रोम एडिशन ₹999,800 ₹999,800 9.50% 12 महीने ₹87,666 ₹52,192 24 महीने ₹45,905 ₹101,927 36 महीने ₹32,027 ₹153,156 48 महीने ₹25,118 ₹205,869 60 महीने ₹20,998 ₹260,060

MG कॉमेट EV की मंथली EMI के गणित की बात करें तो 9.50% इंटरेस्ट रेट के साथ 12 महीने के टेन्योर पर 87,666 रुपए की मंथली EMI बनेगी। जिस पर कुल इंटरेस्ट 52,192 रुपए लगेगा। 24 महीने के टेन्योर पर 45,905 रुपए की मंथली EMI बनेगी। जिस पर कुल इंटरेस्ट 101,927 रुपए लगेगा। 36 महीने के टेन्योर पर 32,027 रुपए की मंथली EMI बनेगी। जिस पर कुल इंटरेस्ट 153,156 रुपए लगेगा। 48 महीने के टेन्योर पर 25,118 रुपए की मंथली EMI बनेगी। जिस पर कुल इंटरेस्ट 205,869 रुपए लगेगा। 60 महीने के टेन्योर पर 20,998 रुपए की मंथली EMI बनेगी। जिस पर कुल इंटरेस्ट 260,060 रुपए लगेगा।