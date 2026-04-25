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देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, कीमत ₹7.62 लाख; इसे खरीदने पर कितनी बनेगी EMI? यहां समझें

Apr 25, 2026 09:25 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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ग्राहक BaaS (बैटरी-एज-ए-सर्विस) स्कीम भी चुन सकते हैं, जिसके तहत वे बैटरी की कीमत चुकाए बिना ही इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं। इस मामले में ग्राहकों को हर महीने 'जितना इस्तेमाल करें, उतना चुकाएं' के आधार पर बैटरी का किराया देना होता है।

देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, कीमत ₹7.62 लाख; इसे खरीदने पर कितनी बनेगी EMI? यहां समझें
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MG कॉमेट EV भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। इस छोटी इलेक्ट्रिक कार ने ना सिर्फ अपने यूनिक डिजाइन से लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि अपनी प्राइस स्ट्रैटजी से भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं। यह छोटी इलेक्ट्रिक कार शहर के हैवी ट्रैफिक में चलाने और तंग जगहों पर पार्क करने में बहुत आसान है। इसका छोटा डिजाइन MG कॉमेट EV को शहर के लिए एक बेहतरीन कार बनाता है। इसकी कीमत इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाती है।

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MG ने कॉमेट EV की कीमत तय करने के लिए रणनीति अपनाई है। जहां ग्राहक इसे आसानी से खरीद सकते हैं। वहीं ग्राहक BaaS (बैटरी-एज-ए-सर्विस) स्कीम भी चुन सकते हैं, जिसके तहत वे बैटरी की कीमत चुकाए बिना ही इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं। इस मामले में ग्राहकों को हर महीने 'जितना इस्तेमाल करें, उतना चुकाएं' के आधार पर बैटरी का किराया देना होता है। इस कदम से खरीदारों के लिए इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है।

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अगर आप रोजाना आने-जाने के लिए MG कॉमेट EV खरीदने का प्लान बना रहे हैं। वहीं, सोच रहे हैं कि अगर आप पूरी कीमत पर लोन लेकर कार खरीदते हैं, तो आपको हर महीने कितनी EMI देनी होगी। हम इसे समझने के लिए आपके लिए एक छोटी सी गाइड बता रहे हैं।

MG कॉमेट EV की मंथली EMI
MG कॉमेट EV की एक्स-शोरूम कीमत 762,800 रुपए से लेकर 999,800 रुपए के बीच हैं, जो कि इसके अलग-अलग वैरिएंट पर निर्भर करती है। इस EMI कैलकुलेशन में इसके सबसे महंगे वैरिएंट, ब्लैकस्ट्रोम एडिशन को आधार मानेंगे, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 999,800 रुपए है। इसमें ब्याज दर 9.5% मानी गई है, जबकि लोन चुकाने की अवधि 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने रखी गई है।

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MG कॉमेट EV की मंथली EMI का गणित
मॉडल एंड वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमतलोन (100% एक्स-शोरूम कीमत)इंटरेस्ट रेटलोन टेन्योरमंथली EMIटोटल इंटरेस्ट
MG कॉमेट EV ब्लैकस्ट्रोम एडिशन₹999,800₹999,8009.50%12 महीने₹87,666₹52,192
24 महीने₹45,905₹101,927
36 महीने₹32,027₹153,156
48 महीने₹25,118₹205,869
60 महीने₹20,998₹260,060

MG कॉमेट EV की मंथली EMI के गणित की बात करें तो 9.50% इंटरेस्ट रेट के साथ 12 महीने के टेन्योर पर 87,666 रुपए की मंथली EMI बनेगी। जिस पर कुल इंटरेस्ट 52,192 रुपए लगेगा। 24 महीने के टेन्योर पर 45,905 रुपए की मंथली EMI बनेगी। जिस पर कुल इंटरेस्ट 101,927 रुपए लगेगा। 36 महीने के टेन्योर पर 32,027 रुपए की मंथली EMI बनेगी। जिस पर कुल इंटरेस्ट 153,156 रुपए लगेगा। 48 महीने के टेन्योर पर 25,118 रुपए की मंथली EMI बनेगी। जिस पर कुल इंटरेस्ट 205,869 रुपए लगेगा। 60 महीने के टेन्योर पर 20,998 रुपए की मंथली EMI बनेगी। जिस पर कुल इंटरेस्ट 260,060 रुपए लगेगा।

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इस हिसाब से अगर आप MG कॉमेट EV खरीदते हैं, तो आपकी मंथली EMI 20,998 रुपए से 87,666 रुपए के बीच होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने लोन चुकाने के लिए कितना टेन्योर चुनते हैं। हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि मासिक EMI डाउन पेमेंट, लिए गए लोन की रकम, ब्याज दर, लोन चुकाने की अवधि जैसी कई बातों पर डिपेंड करती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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