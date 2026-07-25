Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किआ सिरोस EV को EMI पर खरीदा, तो हर महीने कितनी किश्त बनेगी; यहां समझें बेस और टॉप का गणित

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

K1 प्लेटफॉर्म पर बनी सिरोस EV में कंपनी का सिग्नेचर 'डिजिटल टाइगर फेस', स्टार मैप LED DRLs और LED टेललाइट्स के साथ आइस क्यूब LED हेडलैम्प्स और फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल दिए गए हैं। यह इलेक्ट्रिक SUV 17-इंच के डुअल-टोन एयरो एलॉय व्हील्स पर चलती है।

Planning to buy Kia Syros EV, Here is your complete EMI guide
किआ सिरोस EV की EMI का गणित
Kia Syros EV
केवल
17,652/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

किआ सिरोस ईवी (Kia Syros EV) देश के इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एकदम नया मॉडल है। सिरोस EV की एक्स-शोरूम कीमतें 13.50 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक है। यह इलेक्ट्रिक SUV दो बैटरी पैक ऑप्शन में उपलब्ध है। जिसमें 42 kWh और 51.4 kWh शामिल हैं। सिरोस EV के लिए 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) ऑप्शन भी दे रही है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख है। वहीं, बैटरी EMI 3.3 रुपए प्रति किलोमीटर से शुरू होती है। आप सिरोस EV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको कितनी मंथली EMI देनी पड़ सकती है, यहां समझते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,167/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,355/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
EMI केवल16,200/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XUV 3XO
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.54 - 14.88 लाख
EMI केवल9,859/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
EMI केवल17,861/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें

K1 प्लेटफॉर्म पर बनी सिरोस EV में कंपनी का सिग्नेचर 'डिजिटल टाइगर फेस', स्टार मैप LED DRLs और LED टेललाइट्स के साथ आइस क्यूब LED हेडलैम्प्स और फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल दिए गए हैं। यह इलेक्ट्रिक SUV 17-इंच के डुअल-टोन एयरो एलॉय व्हील्स पर चलती है। इसके अंदर, 30-इंच का पैनोरमिक डिस्प्ले है, जिसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 5-इंच का क्लाइमेट कंट्रोल इंटरफेस शामिल है। इसमें डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, फोर-वे पावर ड्राइवर सीट, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीट, डैशकैम, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सुइट वगैरह भी मिलते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kia Syros EV

Kia Syros EV

₹ 13.5 - 20 लाख

EMI केवल17,652/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

EMI केवल20,253/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF6

VinFast VF6

₹ 16.49 - 18.29 लाख

EMI केवल21,561/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki e Vitara

₹ 15.99 - 20.21 लाख

EMI केवल20,907/ माह
पात्रता जांचें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.49 लाख

EMI केवल16,331/ माह
पात्रता जांचें
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹ 16.99 - 19.49 लाख

EMI केवल22,215/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:मारुति की इन 5 कारों का लोहा फौलाद सा मजबूत, सभी को BNCAP में 5-स्टार मिले

सिरोस EV की कितनी मंथली EMI बनेगी
सिरोस EV की मंथली EMI का हिसाब लगाने के लिए, हमने इस इलेक्ट्रिक SUV के बेस और टॉप वैरिएंट HTK और X-Line को लिया है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमतें 13.50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए है। लोन की रकम को एक्स-शोरूम कीमत का 100% माना गया है। मंथली EMI का हिसाब लगाते समय हमने BaaS की कीमत को शामिल नहीं किया है। ब्याज दर 9.5% और लोन चुकाने की अवधि 36 महीने मानी गई है।

सिरोस EV की मंथली EMI का हिसाब
मॉडल और वैरिएंटलोन (एक्स-शोरूम कीमत का 100%)ब्याज दरलोन चुकाने की अवधिमहीने की EMI
सिरोस HTK 42 kWh₹13.50 लाख9.50%36 महीने₹43,244
सिरोस EV X-Line 51.4 kWh₹20 लाख₹64,066

कैलकुलेशन के हिसाब से बेस वैरिएंट की महीने की EMI 43,244 रुपए है। वहीं, टॉप-एंड ट्रिम की महीने की EMI 64,066 रुपए है। हालांकि, ध्यान रखें कि लिया गया लोन, डाउन पेमेंट, ब्याज दर, लोन चुकाने की चुनी गई अवधि वगैरह के हिसाब से महीने की EMI कई वजहों से अलग-अलग हो सकती है।

ये भी पढ़ें:मारुति ब्रेजा हुई लॉन्च, अब कंपनी इन 5 कारों का फेसलिफ्ट मॉडल लाएगी; इसमें अर्टि
किआ सिरोस EV के वैरिएंट वाइज बैटरी ऑप्शन और रेंज
वैरिएंटबैटरीपावरटॉर्कक्लेम रेंज
HTK42 kWh135 hp255 Nm443 km
HTK+42 kWh135 hp255 Nm443 km
HTK+ ER51.4 kWh171 hp255 Nm526 km
HTX42 kWh❘135 hp255 Nm443 km
HTX ER51.4 kWh171 hp255 Nm526 km
HTX+ ER51.4 kWh171 hp255 Nm526 km
X-Line ER51.4 kWh171 hp255 Nm526 km

HTK+ और HTX 42 kWh और 51.4 kWh (एक्सटेंडेड रेंज) दोनों बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं। सिरोस EV के टॉप वैरिएंट, HTX+ और X-Line, केवल बड़े 51.4 kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध हैं। सभी वैरिएंट फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से लैस हैं। छोटे बैटरी पैक वैरिएंट के साथ पावर आउटपुट 135 hp और बड़ी यूनिट के साथ 171 hp है।

255 Nm का टॉर्क आउटपुट सभी वैरिएंट के लिए समान है। सिरोस EV छोटे बैटरी पैक वैरिएंट की सर्टिफाइट रेंज 443 Km है। बड़े बैटरी पैक वाले वैरिएंट फुल चार्ज पर 526 Km चलते हैं। इन वैरिएंट्स का अपनी कैटेगरी में शनदार प्रदर्शन और रेंज नंबर हैं। 51.4 kWh वैरिएंट के साथ 0 से 100 Km/घंटा की रफ्तार 8.1 सेकंड में पकड़ सकती है।

किआ सिरोस EV के बैटरी स्पेसिफिकेशंस
किआ सिरोस EV42 kWh51.4 kWh
पावर135 hp171 hp
टॉर्क255 Nm255 Nm
क्लेम रेंज443 km526 km
0-100 km/h-8.1 sec
DC फास्ट चार्जिंग (10-80%)39 mins~4 hrs
11 kW AC चार्जिंग (10-80%)39 mins~4 hrs 50 mins

सिरोस EV 100 किलोवाट तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 11 किलोवाट का AC चार्जर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। AC चार्जर के साथ, 42 kWh वैरिएंट को 10-80% चार्ज प्राप्त करने में लगभग चार घंटे लगते हैं। इसकी तुलना में, 51.4 kWh वैरिएंट को AC चार्जर के साथ 4 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। डीसी फास्ट चार्जिंग के साथ, सभी वैरिएंट लगभग 39 मिनट में 10-80% चार्ज प्राप्त कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:1 लीटर पेट्रोल और 1 किलो CNG में कितना दौड़ेगी नई ब्रेजा? डिटेल आ गई सामने

सिरोस EV का बेस HTK वैरिएंट भी प्रीमियम फीचर्स की एक बड़ी सीरीज प्रदान करता है। बाहरी हाइलाइट्स में स्टार मैप LED DRLs, आइस क्यूब LED एमएफआर हेडलैंप, स्टार मैप LED कॉम्बिनेशन टेल लैंप, LED फ्रंट फॉग लैंप और LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप शामिल हैं। इंटीरियर में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, 5-इंच AC कंट्रोल और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Kia Cars Kia Motors Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।