किआ सिरोस EV को EMI पर खरीदा, तो हर महीने कितनी किश्त बनेगी; यहां समझें बेस और टॉप का गणित

K1 प्लेटफॉर्म पर बनी सिरोस EV में कंपनी का सिग्नेचर 'डिजिटल टाइगर फेस', स्टार मैप LED DRLs और LED टेललाइट्स के साथ आइस क्यूब LED हेडलैम्प्स और फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल दिए गए हैं। यह इलेक्ट्रिक SUV 17-इंच के डुअल-टोन एयरो एलॉय व्हील्स पर चलती है।

किआ सिरोस EV की EMI का गणित

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₹ 17,652 /माह से शुरू

किआ सिरोस ईवी (Kia Syros EV) देश के इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एकदम नया मॉडल है। सिरोस EV की एक्स-शोरूम कीमतें 13.50 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक है। यह इलेक्ट्रिक SUV दो बैटरी पैक ऑप्शन में उपलब्ध है। जिसमें 42 kWh और 51.4 kWh शामिल हैं। सिरोस EV के लिए 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) ऑप्शन भी दे रही है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख है। वहीं, बैटरी EMI 3.3 रुपए प्रति किलोमीटर से शुरू होती है। आप सिरोस EV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको कितनी मंथली EMI देनी पड़ सकती है, यहां समझते हैं।

K1 प्लेटफॉर्म पर बनी सिरोस EV में कंपनी का सिग्नेचर 'डिजिटल टाइगर फेस', स्टार मैप LED DRLs और LED टेललाइट्स के साथ आइस क्यूब LED हेडलैम्प्स और फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल दिए गए हैं। यह इलेक्ट्रिक SUV 17-इंच के डुअल-टोन एयरो एलॉय व्हील्स पर चलती है। इसके अंदर, 30-इंच का पैनोरमिक डिस्प्ले है, जिसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 5-इंच का क्लाइमेट कंट्रोल इंटरफेस शामिल है। इसमें डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, फोर-वे पावर ड्राइवर सीट, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीट, डैशकैम, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सुइट वगैरह भी मिलते हैं।

सिरोस EV की कितनी मंथली EMI बनेगी

सिरोस EV की मंथली EMI का हिसाब लगाने के लिए, हमने इस इलेक्ट्रिक SUV के बेस और टॉप वैरिएंट HTK और X-Line को लिया है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमतें 13.50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए है। लोन की रकम को एक्स-शोरूम कीमत का 100% माना गया है। मंथली EMI का हिसाब लगाते समय हमने BaaS की कीमत को शामिल नहीं किया है। ब्याज दर 9.5% और लोन चुकाने की अवधि 36 महीने मानी गई है।

सिरोस EV की मंथली EMI का हिसाब मॉडल और वैरिएंट लोन (एक्स-शोरूम कीमत का 100%) ब्याज दर लोन चुकाने की अवधि महीने की EMI सिरोस HTK 42 kWh ₹13.50 लाख 9.50% 36 महीने ₹43,244 सिरोस EV X-Line 51.4 kWh ₹20 लाख ₹64,066

कैलकुलेशन के हिसाब से बेस वैरिएंट की महीने की EMI 43,244 रुपए है। वहीं, टॉप-एंड ट्रिम की महीने की EMI 64,066 रुपए है। हालांकि, ध्यान रखें कि लिया गया लोन, डाउन पेमेंट, ब्याज दर, लोन चुकाने की चुनी गई अवधि वगैरह के हिसाब से महीने की EMI कई वजहों से अलग-अलग हो सकती है।

किआ सिरोस EV के वैरिएंट वाइज बैटरी ऑप्शन और रेंज वैरिएंट बैटरी पावर टॉर्क क्लेम रेंज HTK 42 kWh 135 hp 255 Nm 443 km HTK+ 42 kWh 135 hp 255 Nm 443 km HTK+ ER 51.4 kWh 171 hp 255 Nm 526 km HTX 42 kWh❘ 135 hp 255 Nm 443 km HTX ER 51.4 kWh 171 hp 255 Nm 526 km HTX+ ER 51.4 kWh 171 hp 255 Nm 526 km X-Line ER 51.4 kWh 171 hp 255 Nm 526 km

HTK+ और HTX 42 kWh और 51.4 kWh (एक्सटेंडेड रेंज) दोनों बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं। सिरोस EV के टॉप वैरिएंट, HTX+ और X-Line, केवल बड़े 51.4 kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध हैं। सभी वैरिएंट फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से लैस हैं। छोटे बैटरी पैक वैरिएंट के साथ पावर आउटपुट 135 hp और बड़ी यूनिट के साथ 171 hp है।

255 Nm का टॉर्क आउटपुट सभी वैरिएंट के लिए समान है। सिरोस EV छोटे बैटरी पैक वैरिएंट की सर्टिफाइट रेंज 443 Km है। बड़े बैटरी पैक वाले वैरिएंट फुल चार्ज पर 526 Km चलते हैं। इन वैरिएंट्स का अपनी कैटेगरी में शनदार प्रदर्शन और रेंज नंबर हैं। 51.4 kWh वैरिएंट के साथ 0 से 100 Km/घंटा की रफ्तार 8.1 सेकंड में पकड़ सकती है।

किआ सिरोस EV के बैटरी स्पेसिफिकेशंस किआ सिरोस EV 42 kWh 51.4 kWh पावर 135 hp 171 hp टॉर्क 255 Nm 255 Nm क्लेम रेंज 443 km 526 km 0-100 km/h - 8.1 sec DC फास्ट चार्जिंग (10-80%) 39 mins ~4 hrs 11 kW AC चार्जिंग (10-80%) 39 mins ~4 hrs 50 mins

सिरोस EV 100 किलोवाट तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 11 किलोवाट का AC चार्जर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। AC चार्जर के साथ, 42 kWh वैरिएंट को 10-80% चार्ज प्राप्त करने में लगभग चार घंटे लगते हैं। इसकी तुलना में, 51.4 kWh वैरिएंट को AC चार्जर के साथ 4 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। डीसी फास्ट चार्जिंग के साथ, सभी वैरिएंट लगभग 39 मिनट में 10-80% चार्ज प्राप्त कर सकते हैं।