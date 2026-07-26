सेल्टोस के बेस मॉडल को टॉप से भी बेहतर बना देंगी ये 26 एक्सेसरीज, जानिए सभी के नाम और कीमतें

अगर आप सेल्टोस खरीदने की सोच रहे हैं, या पहले से ही इसके ओनरस हैं और इसे कंपनी की जेन्युइन किट के साथ कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो हम आपको इसकी डिटेल और कीमतों के बारे में बता रहे हैं।

बेस मॉडल को टॉप से भी बेहतर बना देंगी ये एक्सेसरीज

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₹ 14,370 /माह से शुरू

देश के मिड-साइज कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में किआ सेल्टोस (Kia Seltos) काफी पॉपुलर मॉडल है। बाजार में इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट जैसे मॉडल से होता है। सेल्टोस प्रीमियम केबिन, बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स और दमदार 'डिजिटल टाइगर' स्टाइलिंग के लिए जानी जाती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए से 22.02 लाख रुपए के बीच है। इसे टॉप-लेवल की 5-स्टार BNCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित फैमिली गाड़ियों में से एक बन चुकी है।

सेल्टोस का स्टैंडर्ड वर्जन ही काफी स्टाइलिश और दमदार डिजाइन वाला है, जो सड़क पर पहली नजर में ही सबका ध्यान खींच लेता है। हालांकि, कई ग्राहक इसमें कुछ अलग और खास लुक जोड़ना चाहते हैं। साथ ही, एक्सेसरीज लगाकर कम्फर्ट और सुविधा को भी बेहतर बनाना चाहते हैं। किआ के पास इसका भी समाधान है। कंपनी कई तरह की एक्सेसरीज ऑफर करती है।

किआ सेल्टोस के लिए एक्सेसरीज की एक वाइड सीरीज पेश करती है, जो SUV के लुक को बढ़ा सकती है। इंटीरियर एक्सेसरीज में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में सुरक्षा जोड़ने और बैठने वालों के आराम और सुविधा को बढ़ाने के लिए हैं। अगर आप सेल्टोस खरीदने की सोच रहे हैं, या पहले से ही इसके ओनरस हैं और इसे कंपनी की जेन्युइन किट के साथ कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो हम आपको इसकी डिटेल और कीमतों के बारे में बता रहे हैं।

किआ सेल्टोस की जेन्युइन एक्सेसरीज की कीमतें नं एक्सेसरीज कीमत 1 बॉडी साइड मोल्डिंग ₹5,149 - ₹5,249 2 कार कवर ₹3,199 3 सी-पिलर बैज ₹749 4 डोर एज गार्ड ₹449 5 टेल गेट एक्सटेंडर ₹1,949 6 विंडो बीडिंग ₹3,599 7 डोर वाइजर ₹3,349 8 फ्रंट स्किड एक्सटेंडर ₹2,699 9 हुड स्कूप ₹1,299 10 की कवर ₹699 11 मड फ्लैप ₹699 12 रियर बूट गार्निश ₹1,299 13 रियर स्किड एक्सटेंडर ₹2,749 14 साइड फेंडर फिन ₹1,099 15 साइड स्टेप ₹22,749 16 3D बूट मैट ₹2,999 17 नेक रेस्ट कुशन ₹1,529 18 ट्रंक सिल गार्ड ₹2,149 19 डोर सिल गार्ड ₹1,599 20 सनशेड (A+C) ₹2,399 21 सनशेड R ₹1,999 22 स्क्रीन प्रोटेक्टर ₹823 23 सीट कवर ₹9,499 24 डुअल लेअर मैट प्रीमियम ₹8,499 25 5D केबिन मैट ₹4,499 26 कारपेट मैट प्रीमियम ₹6,499

किआ सेल्टोस का डायमेंशन और डिजाइन नई सेल्टोस SUV अब 95 mm लंबी, 20 mm चौड़ी और 15 mm ऊंची हो गई है। वहीं, इसका व्हीलबेस 80 mm बढ़ा दिया है। किआ ने बूट में 14-लीटर ज्यादा वॉल्यूम भी बताया है, क्योंकि ये एकदम नए ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसने भारत में एक बिल्कुल नई स्टाइलिंग फिलॉसफी भी पेश की है। साथ ही, पुराने मॉडल की तुलना में इसे और भी बेहतर बनाने का काम करते हैं।

इसके एक्सटीरियर का ओवरहॉल ग्राहकों का ध्यान खींचने में कामयाब हो रहा है। पुराने लुक को बेहतर बनाने के बजाय, कंपनी ने SUV के फेस को एक चंकी ग्रिल, एक लंबा बोनट कट और एक ज्यादा सीधी नोज के साथ फिर से बनाया है, जो विदेश में बिकने वाली टेल्यूराइड से उधार ली गई है। वर्टिकल DRL मॉड्यूल अब बाहर की ओर पुश किए गए हैं और स्टैक्ड इनर बीम के साथ C-शेप के क्लस्टर स्टांस को शार्प करते हैं।

पीछे की तरफ एक चौड़ा LED बार, रीप्रोफाइल्ड बंपर लाइन, चारों ओर नई सरफेसिंग और नए टर्न सिग्नल SUV को देखने में ज्यादा चौड़ा दिखाते हैं। नए 18-इंच के एलॉय व्हील, छोटे ओवरहैंग, रूफ रेल, रीडिजाइन किए गए मिरर और डुअल-पेन सनरूफ जैसे एलिमेंट इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। नए प्रोजेक्टर हेडलैंप और LED फॉग लैंप, हिडन रियर वाइपर और ऑटोमैटिक फ्लश डोर हैंडल अन्य हाइलाइट्स हैं।

न्यू किआ सेल्टोस का इंटीरियर और फीचर्स किआ ने पहले के सेगमेंटेड डैशबोर्ड को हटा दिया है और एक स्ट्रेच्ड सिंगल-पैनल कर्व्ड सेटअप पर स्विच किया है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल क्लस्टर को एक ग्लास स्ट्रक्चर के नीचे मिलाता है। केबिन में अब सॉफ्ट मटीरियल, ज्यादा अपमार्केट टेक्सचर और बेहतर स्टिच लाइन्स हैं। GT लाइन ट्रिम में टू-टोन ट्रीटमेंट, नए AC कंट्रोल, मेटल पैडल, टॉगल के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और ज्यादा साफ स्टोरेज एरिया मिलते हैं।

नई सेल्टोस में साइरोस जैसा 30-इंच कनेक्टेड स्क्रीन सेटअप है और स्टीयरिंग व्हील EV6 जैसी डिजाइन थीम मिलती है। कलर पैलेट में नए रेड और ग्रे शेड्स के साथ 10 सिंगल-टोन ऑप्शन हैं, जिन्हें ब्लैक और व्हाइट टू-टोन इंटीरियर के साथ पेयर किया गया है। वेलकम सीट फंक्शन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लम्बर सपोर्ट और मेमोरी के साथ 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, पीछे के लिए सनशेड, एक पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, दोनों रो में टाइप-C पोर्ट और एक 8-स्पीकर बोस सिस्टम जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं।

कार में पीछे की तरफ तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एक रिक्लाइनिंग बेंच और 60:40 स्प्लिट कॉन्फिगरेशन है, जबकि एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम भी है। खास सेफ्टी टेक में 24 स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। जिनमें 6 एयरबैग, ESP, TCS और ADAS लेवल 2 फंक्शन शामिल हैं। कनेक्टिविटी को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, स्मार्ट-की प्रॉक्सिमिटी अनलॉक और किआ कनेक्ट 2.0 शामिल हैं, जिसमें अब रिमोट ऑपरेशन से लेकर लाइव व्हीकल डायग्नोस्टिक्स तक 91 कनेक्टेड फीचर्स शामिल हैं। यह कन्फर्म हो गया है कि यह HTE, HTK, HTX और GTX ट्रिम्स में उपलब्ध होगा।