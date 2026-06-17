हार्ले डेविडसन X440 खरीदने का बना रहे प्लान, तो यहां जानिए EMI से जुड़ी पूरी गाइड लाइन
इस बात का ध्यान रखना होगा कि मंथली EMI अलग-अलग इंटरेस्ट रेट और टेन्योरे क हिसाब से अलग-अलग होगी। साथ ही, डाउन पेमेंट देना पड़ा तब ये कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। वहीं, आप एक्स-शोरूम कीमत पर 100% लोन लेते हैं तब EMI अलग बनेगी।
हार्ले-डेविडसन ने भारत बाजार में बिकने वाली X440 मोटरसाइकिल रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। वैरिएंट के आधार पर यह बढ़ोतरी 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक है। वैसे, इस मोटरसाइकिल को हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प ने खास तौर से भारतीय बाजार के लिए मिलकर तैयार किया है। X440 कंपनी की लाइनअप में सबसे सस्ती सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिल है। ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीरीज़ जैसे मॉडल्स को टक्कर देती है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसकी मंथली EMI के बारे में बता रहे हैं।
हार्ले डेविडसन X440 रेंज की नई कीमतें
एंट्री लेवल X440 विविड की नई एक्स-शोरूम कीमत 2.36 लाख रुपए हो गई है, जो इसकी पिछली कीमत 2.35 लाख रुपए से 1,000 रुपए अधिक है। मिड-स्पेक X440 S 4,000 रुपए महंगा हो गया है और अब इसकी कीमत 2.59 लाख रुपए है, जो पहले 2.55 लाख रुपए थी। इस बीच, टॉप-स्पेक X440 T में 5,000 रुपए की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2025 में पेश किए गए टी वैरिएंट की कीमत अब 2.79 लाख रुपए से बढ़कर 2.84 लाख रुपए हो गई है।
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Harley-Davidson X440 T
₹ 2.84 लाख
Harley-Davidson X440
₹ 2.35 - 2.59 लाख
Royal Enfield Guerrilla 450
₹ 2.49 - 2.72 लाख
Triumph Speed 400
₹ 2.32 लाख
Keeway K-Light 250V
₹ 2.5 लाख से शुरू
BSA Gold Star 650
₹ 3.1 - 3.45 लाख
इस मोटरसाइकिल की मंथली EMI का हिसाब लगाने के लिए, हमने टॉप-एंड ट्रिम X440 T को लिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.84 लाख रुपए है। लोन की रकम को एक्स-शोरूम कीमत का 100% माना गया है। ब्याज दर 9.5% मानी गई है। जबकि, लोन चुकाने की टेन्योर 24 महीने, 36 महीने और 48 महीने माना गया है।
|हार्ले-डेविडसन X440 T मंथली EMI कैलकुलेशन
|मॉडल एंड वैरिएंट
|हार्ले डेविडसन X440 T
|एक्स-शोरूम कीमत
|2.84 लाख रुपए
|लोन (100% एक्स-शोरूम कीमत)
|2.84 लाख रुपए
|इंटरेस्ट रेट
|9.50%
|पेमेंट टेन्योर
|24 महीने
|36 महीने
|48 महीने
|मंथली EMI
|13,040 रुपए
|9,097 रुपए
|7,135 रुपए
|टोटल इंटरेस्ट
|28,953 रुपए
|43,505 रुपए
|58,479 रुपए
इस कैलकुलेशन के हिसाब से यदि आप 24 महीने की टेन्योर को चुनते हैं, तो मंथली EMI 13,040 रुपए होगी। वहीं, टेन्योर को 36 महीने के लिए चुना जाता है तब इसकी मंथली EMI घटकर 9,097 रुपए हो जाएगी। जबकि, आप 48 महीने की ड्यूरेशन चुनते हैं, तो मंथली EMI 7,135 रुपए हो जाएगी। हालांकि, इस बात का ध्यान रखना होगा कि मंथली EMI अलग-अलग इंटरेस्ट रेट और टेन्योरे क हिसाब से अलग-अलग होगी। साथ ही, डाउन पेमेंट देना पड़ा तब ये कैलकुलेशन अलग हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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