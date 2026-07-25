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अब ये कंपनी भारत में ला रही स्कूटर की बड़ी रेंज, अगले साल होगी एंट्री; एक्टिवा, जुपिटर से होगा मुकाबला

By Narendra Jijhontiya
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स्कूटरों की नई रेंज खास तौर से भारत के लिए डेवलप एक नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। कंपनी शुरुआत में घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करेगी, लेकिन उसने अफ्रीका को एक्सपोर्ट्स से इनकार नहीं किया है। वर्तमान में पियाजियो आईकॉनिक वेस्पा पेश करता है, एक प्रीमियम स्कूटर जिसकी कीमत 1.2 लाख रुपए से अधिक है।

Piaggio to debut new made in India scooter in 2027
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पियाजियो (Piaggio) ने घोषणा की है कि वह भारत के लिए कम्यूटर स्कूटर्स की एक नई रेंज डेवलप कर रहा है। चेयरमैन और MD डिएगो ग्रैफी ने खुलासा किया कि नई रेंज 2027 की पहली छमाही में लॉन्च की जाएगी। ग्रैफी ने बताया कि डेवलपमेंट पूरी ताकत से चल रहा है और यह अलग-अलग कंटेंट और फीचर्स के साथ एक ही ब्रांड नाम के तहत कई प्रोडक्ट होंगे। इसलिए यह एक सिंगल स्कूटर की तुलना में प्रोजक्ट की बड़ी सीरीज है।

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स्कूटरों की नई रेंज खास तौर से भारत के लिए डेवलप एक नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। कंपनी शुरुआत में घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करेगी, लेकिन उसने अफ्रीका को एक्सपोर्ट्स से इनकार नहीं किया है। वर्तमान में पियाजियो आईकॉनिक वेस्पा पेश करता है, एक प्रीमियम स्कूटर जिसकी कीमत 1.2 लाख रुपए से अधिक है। नए मॉडल का मुकाबला होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर और सुजुकी एक्सेस जैसे मॉडलों से होने की उम्मीद है। इसलिए, इसकी कीमतें भी बेहद खास होंगी।

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ग्रैफी ने कहा, "अतीत में हमने जो गलती की है वह स्कूटर के मामले में अधिक है, जहां हम कम कीमत वाले व्हीकल की कॉम्पटीटर्स का सामना करने में सक्षम नहीं हैं।" उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमें स्कूटरों के मामले में हमारे बीच जो प्रतिस्पर्धा है, उस अंतर को भरने के लिए तैयार और सक्षम होना चाहिए, मान लीजिए कि तैयार होने से भी अधिक सक्षम होना चाहिए।" ग्रैफी के अनुसार, पुणे के पास पियाजियो के बारामती प्लांट में नए स्कूटर रेंज के प्रोडक्शन को संभालने की पर्याप्त क्षमता है।

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टीवीएस, बजाज, एथर का दबदबा
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सेल्स रफ्तार पकड़ चुकी है। पिछले कुछ महीनों के दौरान इनकी सेल्स का ग्राफ तेजी से ऊपर हुआ है। इतना ही नहीं, इनकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन्होंने कई पॉपुलर कंपनियों को पेट्रोल मॉडल को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। भारतीय बाजार में टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक ईवी तो लंबे समय से इस लिस्ट का हिस्सा बन चुके थे। अब इसमें एथर रिज्टा का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, इस नई तिकड़ी ने टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में यामाहा रे, सुजुकी बर्गमैन और हीरो डेस्टिनी 125 को पीछे छोड़ दिया। इनकी सेल्स का अंदर भी करीब दोगुना तक है।

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TVS आईक्यूब के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
आईक्यूब के मेन फीचर्स में DRLs के साथ स्मार्ट LED हेडलैंप, पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट, एक टचस्क्रीन डिस्प्ले, और सीट के नीचे 32-लीटर का बड़ा स्टोरेज दिया है। आईक्यूब कई बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh, और 5.5 kWh के पैक शामिल हैं। इसे तीन वैरिएंट में पेश किया गया है। इसमें iQube, iQube S, और iQube ST शामिल हैं। इसके साथ 3 साल या 50,000 km की वारंटी भी मिलती है। इसका बेस वैरिएंट 94Km की दावा की गई रेंज देता है, जबकि टॉप-स्पेक ST वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 212Km तक की रेंज देता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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