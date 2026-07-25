अब ये कंपनी भारत में ला रही स्कूटर की बड़ी रेंज, अगले साल होगी एंट्री; एक्टिवा, जुपिटर से होगा मुकाबला

स्कूटरों की नई रेंज खास तौर से भारत के लिए डेवलप एक नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। कंपनी शुरुआत में घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करेगी, लेकिन उसने अफ्रीका को एक्सपोर्ट्स से इनकार नहीं किया है। वर्तमान में पियाजियो आईकॉनिक वेस्पा पेश करता है, एक प्रीमियम स्कूटर जिसकी कीमत 1.2 लाख रुपए से अधिक है।

अब ये कंपनी भारत में ला रही स्कूटर की बड़ी रेंज

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₹ 2,067 /माह से शुरू

पियाजियो (Piaggio) ने घोषणा की है कि वह भारत के लिए कम्यूटर स्कूटर्स की एक नई रेंज डेवलप कर रहा है। चेयरमैन और MD डिएगो ग्रैफी ने खुलासा किया कि नई रेंज 2027 की पहली छमाही में लॉन्च की जाएगी। ग्रैफी ने बताया कि डेवलपमेंट पूरी ताकत से चल रहा है और यह अलग-अलग कंटेंट और फीचर्स के साथ एक ही ब्रांड नाम के तहत कई प्रोडक्ट होंगे। इसलिए यह एक सिंगल स्कूटर की तुलना में प्रोजक्ट की बड़ी सीरीज है।

स्कूटरों की नई रेंज खास तौर से भारत के लिए डेवलप एक नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। कंपनी शुरुआत में घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करेगी, लेकिन उसने अफ्रीका को एक्सपोर्ट्स से इनकार नहीं किया है। वर्तमान में पियाजियो आईकॉनिक वेस्पा पेश करता है, एक प्रीमियम स्कूटर जिसकी कीमत 1.2 लाख रुपए से अधिक है। नए मॉडल का मुकाबला होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर और सुजुकी एक्सेस जैसे मॉडलों से होने की उम्मीद है। इसलिए, इसकी कीमतें भी बेहद खास होंगी।

ग्रैफी ने कहा, "अतीत में हमने जो गलती की है वह स्कूटर के मामले में अधिक है, जहां हम कम कीमत वाले व्हीकल की कॉम्पटीटर्स का सामना करने में सक्षम नहीं हैं।" उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमें स्कूटरों के मामले में हमारे बीच जो प्रतिस्पर्धा है, उस अंतर को भरने के लिए तैयार और सक्षम होना चाहिए, मान लीजिए कि तैयार होने से भी अधिक सक्षम होना चाहिए।" ग्रैफी के अनुसार, पुणे के पास पियाजियो के बारामती प्लांट में नए स्कूटर रेंज के प्रोडक्शन को संभालने की पर्याप्त क्षमता है।

टीवीएस, बजाज, एथर का दबदबा

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सेल्स रफ्तार पकड़ चुकी है। पिछले कुछ महीनों के दौरान इनकी सेल्स का ग्राफ तेजी से ऊपर हुआ है। इतना ही नहीं, इनकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन्होंने कई पॉपुलर कंपनियों को पेट्रोल मॉडल को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। भारतीय बाजार में टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक ईवी तो लंबे समय से इस लिस्ट का हिस्सा बन चुके थे। अब इसमें एथर रिज्टा का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, इस नई तिकड़ी ने टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में यामाहा रे, सुजुकी बर्गमैन और हीरो डेस्टिनी 125 को पीछे छोड़ दिया। इनकी सेल्स का अंदर भी करीब दोगुना तक है।