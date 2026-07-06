मात्र ₹2.55 लाख में आ गया यह नया इलेक्ट्रिक ऑटो, सिंगल चार्ज में 90km की रेंज; होगी छप्परफाड़ कमाई!

मात्र ₹2.55 लाख में आ गया यह नया इलेक्ट्रिक ऑटो, सिंगल चार्ज में 90km की रेंज; होगी छप्परफाड़ कमाई!
पियाजियो ने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में अपना नया दांव खेल दिया है। कंपनी ने अपने पैसेंजर इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए नया इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ऐप वेव (Ape WavE) लॉन्च किया है।
दिग्गज कमर्शियल व्हीकल निर्माता पियाजियो ने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में अपना नया दांव खेल दिया है। कंपनी ने अपने पैसेंजर इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए नया इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ऐप वेव (Ape WavE) लॉन्च किया है। ग्राहकों के बजट को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसे L3 पैसेंजर ईवी कैटेगरी में उतारा है। भारतीय मार्केट में इस नए इलेक्ट्रिक ऑटो की एक्स-शोरूम कीमत 2.55 लाख रुपये रखी गई है। कम कीमत और बेहतर रेंज के साथ यह थ्री-व्हीलर शहरी इलाकों में कमाई का एक बेहतरीन जरिया बनने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं ऑटो के फीचर्स और ड्राइविंग रेंज के बारे में विस्तार से।
फुल चार्ज पर 90 किमी दौड़ेगी
शहरी इलाकों में पैसेंजर्स को लाने और ले जाने के लिए पियाजियो ऐप वेव को डिजाइन किया गया है। दमदार परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने इसमें 5.4 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 3 kW की पीक पावर और 25Nm का टॉर्क जनरेट करता है। रफ्तार की बात करें तो शहर के ट्रैफिक के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड 40 किमी प्रति घंटा रखी गई है। कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी सिंगल चार्ज में 90 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज देती है। जबकि इसकी बैटरी मात्र 4.5 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है।
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ढेर सारी खूबियों से लैस है गाड़ी
रास्तों की चुनौतियों से निपटने के लिए इस थ्री-व्हीलर में कई खास खूबियां जोड़ी गई हैं। इसमें 19 पर्सेंट की ग्रेडेबिलिटी दी गई है। मजबूती के मामले में भी यह दमदार है। इसे फुल-मेटल बॉडी और मोनोकॉक आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इसे काफी टिकाऊ बनाता है। इसके अलावा, सवारी के आराम के लिए इसमें एक स्पेशल सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, जो सफर के दौरान झटकों को सोख लेता है।
180 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस
खराब और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से चलने के लिए इस इलेक्ट्रिक ऑटो में 180 मिमी (mm) का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है। इसके अंदर ड्राइवर और पैसेंजर्स के लिए काफी खुला और बड़ा केबिन मिलता है, जिससे रोज का सफर आरामदायक हो जाता है। फ्लीट ऑपरेटर्स और ऑटो चालकों के लिए यह गाड़ी पैसे की बड़ी बचत कराने वाली है। बिजली से चलने के कारण इसका डेली रनिंग कॉस्ट भी पेट्रोल-डीजल के मुकाबले ना के बराबर है।
क्या कहती है कंपनी
पियाजियो के अनुसार, Ape WavE को इस तरह तैयार किया गया है कि ग्राहकों को कम बजट वाली L3 कैटेगरी की कीमत में महंगी L5 कैटेगरी जैसा आराम, भरोसा और ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल सके। इसे मुख्य रूप से शेयर्ड मोबिलिटी, फिक्स-रूट और छोटी दूरी के सफर के लिए डिजाइन किया गया है। पियाजियो व्हीकल्स के चेयरमैन और एमडी डिएगो ग्राफी ने लॉन्चिंग पर कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर मार्केट तेजी से बदल रहा है। ग्राहक अब ऐसा भरोसेमंद विकल्प चाहते हैं जो किफायती हो और कमाई भी ज्यादा कराए। ऐप वेव को चालकों की इन्हीं जरूरतों, सुरक्षा और कम खर्च को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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