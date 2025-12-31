कार जैसा स्कूटर... 4 पहिए से बैलेंस की टेंशन खत्म, सीट ऐसी कि सोफा भी फेल! फीचर्स बना देंगे दीवाना

संक्षेप: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स इंडस्ट्री में अब दो पहिए के साथ तीन पहिए और चार पहिए वाले भी कई मॉडल आ चुके हैं। ये ना सिर्फ राइडर के लिए पूरी तरह कम्फर्ट होते हैं, बल्कि इन पर कोई भी आसानी से राइडिंग कर सकता है। इस लिस्ट में एक नाम पेव हाईराइडर (PEV highrider) का नाम भी शामिल है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स इंडस्ट्री में अब दो पहिए के साथ तीन पहिए और चार पहिए वाले भी कई मॉडल आ चुके हैं। ये ना सिर्फ राइडर के लिए पूरी तरह कम्फर्ट होते हैं, बल्कि इन पर कोई भी आसानी से राइडिंग कर सकता है। इस लिस्ट में एक नाम पेव हाईराइडर (PEV highrider) का नाम भी शामिल है। इस स्कूटर की खास बात ये है कि इसमें किसी कार की तरह चार व्हील मिलते हैं। जिससे इसे बैलेंस करने की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, इसमें कार की तरह कम्फर्टेबल सीट, लेग रूम, बूट स्पेस जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। कुल मिलाकर ये 2 पैसेंजर वाली कार की तरह है।

पेव हाईराइडर इलेक्ट्रिक के स्पेसिफिकेशंस

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 600 वाट बैटरी पैक कैपेसिटी का ऑप्शन मिलता है। हाईराइडर इलेक्ट्रिक स्कूटर दो प्रकार के बैटरी ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें लिथियम-आयन और लीड-एसिड शामिल है। बेस वैरिएंट सिंगल चार्ज पर 60Km की गई रेंज देता है। ये 6 घंटे में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 25kmph तक है। इसमें 1000W की मोटर मिलती है। स्कूटर की बैटरी को घर नॉर्मल प्लग की मदद से चार्ज किया जा सकता है।

पेव हाईराइडर इलेक्ट्रिक का डिजाइन

इस इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर स्कूटर के डिजाइन की बात करें तो इसमें सामने की तरफ कार की तरह एक बोनट मिलता है। इसके नीचे स्कूटर के व्हील और मोटर को सेटअप किया गाय है। सामने की तरफ इसमें LED DRLs मिलते हैं। वहीं, इसमें मल्टी फंक्शन के साथ हेडलाइट मिलती है। बात करें इसकी बैक प्रोफाइल की तो इसमें पीछे की तरफ सीट के नीचे बड़ा बूट स्पेस मिलता है। इसमें पीछे बड़ी लाइट को सेटअप किया गया है, जो रात और ब्रेक लगाते समय पीछे की गाड़ी को अलर्ट करती हैं।

पेव हाईराइडर इलेक्ट्रिक के फीचर्स इस स्कूटर में दो पैसेंजर्स के लिए सीट मिलती है। ये दोनों सीट आर्मरेस्ट के साथ आती हैं। साथ ही, इन्हें अपना राइडिंग और सीटिंग पोजीशन के हिसाब से आगे या पीछे भी किया जा सकता है। दोनों सीट इतनी कम्फर्टेबल हैं कि इस पर बच्चे भी बड़े आराम से बैठ सकते हैं। लेग के पास भी बड़ा स्पेस मिल जाता है, जहां पर आराम से आप सामान लेकर चल सकते हैं। इसके साथ सेंटर लॉकिंग चाबी और बूट स्पेस के लिए अलग से चाबी मिलती है।

स्कूटर के फ्रंट में बोतल होल्डर और सामान रखने के लिए एक ओपन डिग्गी दी है। इसमें एक हुक भी दिया है, जिस पर सानान का थैला लटकाया जा सकता है। पीछे की तरफ एक बॉक्स भी दिया है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 40 लीटर के आसपास होगी। वहीं, बैक सीट के नीचे करीब 50 लीटर का हिडन स्टोरेज दिया है। इसका वजन 115Kg है। इसमें आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक दिए हैं। इसे व्हाइट, ब्लैक और रेड कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं।