कार खरीदते समय ज्यादातर लोग उसकी एक्स-शोरूम कीमत और माइलेज पर ध्यान देते हैं। लेकिन कार खरीदने के बाद भी हर महीने कई तरह के खर्च होते हैं। इनमें फ्यूल का खर्च, सर्विसिंग, इंश्योरेंस और मरम्मत शामिल हैं।

कार खरीदते समय ज्यादातर लोग उसकी एक्स-शोरूम कीमत और माइलेज पर ध्यान देते हैं। लेकिन कार खरीदने के बाद भी हर महीने कई तरह के खर्च होते हैं। इनमें पेट्रोल-डीजल या बिजली का खर्च, सर्विसिंग, इंश्योरेंस और मरम्मत शामिल हैं। ऐसे में सिर्फ कम कीमत वाली कार खरीदना ही हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता। कई बार महंगी कार लंबे समय में कम खर्चीली साबित हो सकती है। आइए समझते हैं कि अगर आप 5 साल तक कार चलाते हैं, तो पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक में से किसका खर्च कितना हो सकता है।

5 साल में ईंधन पर कितना खर्च? मान लीजिए कि आप 5 साल में कुल 60,000 किलोमीटर कार चलाते हैं। यानी हर महीने करीब 1,000 किलोमीटर। इस हिसाब से पेट्रोल कार में करीब 4.08 लाख रुपये का ईंधन खर्च आएगा। डीजल कार में यह खर्च करीब 2.85 लाख रुपये होगा। वहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार में पेट्रोल पर करीब 2.78 लाख रुपये खर्च होंगे। इलेक्ट्रिक कार को पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करने का खर्च करीब 1.12 लाख रुपये रह सकता है। न्यूज वेबसाइट CNBC-TV18 में छपी एक खबर के अनुसार, इस हिसाब में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर, डीजल की 95.20 रुपये प्रति लीटर और बिजली की कीमत 15 रुपये प्रति यूनिट मानी गई है।

₹1,000 में कौन सी कार चलेगी सबसे ज्यादा? अब समझते हैं कि 1,000 रुपये के पेट्रोल, डीजल या बिजली में हर कार कितनी दूर चल सकती है। अगर पेट्रोल कार का उदाहरण लें तो दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये है। ऐसे में 1,000 रुपये में करीब 9.79 लीटर पेट्रोल मिलेगा। अगर कार एक लीटर में 15 किलोमीटर चलती है, तो 9.79 को 15 से गुणा करने पर करीब 147 किलोमीटर की दूरी मिलेगी। इसी तरह, डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है। यानी 1,000 रुपये में करीब 10.50 लीटर डीजल मिलेगा। इस तरह 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने वाली कार इससे करीब 210 किलोमीटर चलेगी।

बिजली पर कितने किमी चलेगी कार? दूसरी ओर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार में भी पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर मानी गई है। इस तरह 1,000 रुपये में मिलने वाले करीब 9.79 लीटर पेट्रोल से अगर कार 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, तो यह करीब 215 किलोमीटर चलेगी। वहीं, इलेक्ट्रिक कार में एक यूनिट बिजली की कीमत 15 रुपये मानी गई है। इस तरह 1,000 रुपये में करीब 66.67 यूनिट बिजली मिलेगी। अगर कार एक यूनिट में 8 किलोमीटर चलती है, तो इससे करीब 533 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है।

5 साल का कुल खर्च कैसे निकाला गया? इस तुलना के लिए हुंडई क्रेटा के पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक मॉडल को लिया गया है। पेट्रोल मॉडल की कीमत 12.80 लाख रुपये, डीजल की 15 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक मॉडल की 19.50 लाख रुपये मानी गई है। हाइब्रिड कार के तौर पर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर को चुना गया है, जिसकी कीमत करीब 17.10 लाख रुपये है। कार की खरीद कीमत के अलावा इसमें ईंधन या चार्जिंग, सर्विसिंग और इंश्योरेंस का खर्च भी जुड़ता है।

पेट्रोल और डीजल कार का खर्च पेट्रोल हुंडई क्रेटा को 5 साल तक रखने पर कुल खर्च करीब 18.18 लाख रुपये हो सकता है। इसमें 12.80 लाख रुपये की खरीद कीमत, करीब 4.08 लाख रुपये का पेट्रोल और 1.30 लाख रुपये सर्विसिंग व इंश्योरेंस के लिए शामिल हैं। वहीं, डीजल क्रेटा का पांच साल का कुल खर्च करीब 19.76 लाख रुपये बैठता है। इसमें 15 लाख रुपये की खरीद कीमत, करीब 2.86 लाख रुपये का डीजल और 1.90 लाख रुपये सर्विसिंग व इंश्योरेंस के लिए जोड़े गए हैं।

सभी खर्चों को ध्यान में रखना जरूरी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों में ईंधन या चार्जिंग का खर्च कम हो सकता है। हाइब्रिड कार शहर में करीब 20 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। वहीं, इलेक्ट्रिक कार को घर पर चार्ज करने पर खर्च 3 रुपये प्रति किलोमीटर से भी कम हो सकता है। हालांकि, इन दोनों कारों का 5 साल का कुल खर्च निकालने के लिए सर्विसिंग और इंश्योरेंस की लागत भी जोड़नी होगी। इसलिए कार चुनते समय सिर्फ माइलेज नहीं, बल्कि खरीद कीमत और लंबे समय तक होने वाले सभी खर्चों को ध्यान में रखना जरूरी है।