Hindi Newsऑटो न्यूज़Petrol and CNG vehicles may get costlier in Delhi as govt weighs wider green cess, check details
दिल्ली में महंगी होंगी पेट्रोल-CNG गाड़ियां! सरकार लगाने जा रही नया ग्रीन सेस, बढ़ सकती हैं ऑन-रोड कीमतें

दिल्ली में महंगी होंगी पेट्रोल-CNG गाड़ियां! सरकार लगाने जा रही नया ग्रीन सेस, बढ़ सकती हैं ऑन-रोड कीमतें

संक्षेप:

अगर आप दिल्ली में पेट्रोल या CNG गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाले महीनों में आपकी जेब पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ सकता है और यही सरकार चाहती भी है, ताकि EV की रफ्तार और तेज हो सके। इसके लिए दिल्ली सरकार पेट्रोल और CNG गाड़ियों पर भी ग्रीन सेस लगा सकती है।

Dec 28, 2025 07:12 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आप दिल्ली में गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके बजट पर सीधा असर डाल सकती है। जी हां, क्योंकि दिल्ली सरकार पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाली गाड़ियों को महंगा करने की तैयारी में है। वजह इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देना और प्रदूषण पर लगाम लगाना है। पेट्रोल और CNG गाड़ियों पर भी ग्रीन सेस लग सकता है। अभी तक दिल्ली में ग्रीन सेस सिर्फ डीजल गाड़ियों पर लगता है, लेकिन सरकार के नए ड्रॉफ्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में इसे आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके तहत नई पेट्रोल और CNG गाड़ियों पर 1 से 2 फीसदी तक ग्रीन सेस लगाया जा सकता है। वहीं, डीज़ल गाड़ियों पर लगने वाला सेस 1 फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी किया जा सकता है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो पेट्रोल और CNG कार-बाइक की ऑन-रोड कीमत सीधे बढ़ जाएगी।

सरकार क्यों बढ़ाना चाहती है सेस?

सरकार का साफ मकसद है कि पेट्रोल, डीजल और CNG गाड़ियों की खरीद को धीरे-धीरे कम किया जाए और लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सेस बढ़ने से रेगुलर गाड़ियों और EVs के बीच कीमत का अंतर कम होगा, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा आकर्षक लगेंगी।

मार्च तक आ सकता है अंतिम फैसला

यह नई EV पॉलिसी मार्च तक फाइनल की जा सकती है। हालांकि, इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी। दिलचस्प बात यह है कि पहले के ड्रॉफ्ट में कई सख्त प्रस्ताव थे, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। ऐसे में ग्रीन सेस का अंतिम स्वरूप भी कैबिनेट की मुहर पर निर्भर करेगा।

दिल्ली में कितनी EVs?

VAHAN डेटा के मुताबिक, दिल्ली में इस समय हर महीने होने वाले नए रजिस्ट्रेशन में 12–14 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक हैं। इस साल अब तक रजिस्टर्ड करीब 8 लाख वाहनों में से 1.11 लाख EV हैं। सरकार चाहती है कि यह आंकड़ा तेजी से बढ़े। 2020 में लॉन्च की गई EV पॉलिसी का लक्ष्य था कि नई गाड़ियों में 25 फीसदी हिस्सेदारी EV की हो।

EV खरीदने पर क्या फायदे मिलेंगे?

सरकार EV को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएं जारी रखने की तैयारी में है, जैसे कि रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, बैटरी क्षमता के हिसाब से 5,000 प्रति kWh तक सब्सिडी और EV लोन पर कम ब्याज दर। इसके अलावा इसमें चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग के लिए वित्तीय मदद भी शामिल है।

पुरानी गाड़ियों पर भी अतिरिक्त चार्ज

ड्रॉफ्ट पॉलिसी में यह भी प्रस्ताव है कि 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के PUC रिन्यूअल पर अलग से लेवी लगे। इसमें टू-व्हीलर, पैसेंजर और कमर्शियल वाहन सभी शामिल होंगे। सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल करीब 300 करोड़ की कमाई हो सकती है, जिसे EV को बढ़ावा देने में लगाया जाएगा।

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि सिर्फ 1–2 फीसदी सेस बढ़ाने से EV बिक्री में बड़ा उछाल आए, यह जरूरी नहीं। असली चुनौती अभी भी EV की ऊंची शुरुआती कीमत है। हालांकि, यह कदम लोगों की सोच बदलने में जरूर मदद कर सकता है। नई EV पॉलिसी जल्द ही पब्लिक फीडबैक के लिए जारी की जाएगी। उसके बाद सुझावों को शामिल कर इसे कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

क्या है ग्रीन सेस?

ग्रीन सेस (Green Cess) एक प्रकार का पर्यावरणीय उपकर या टैक्स है, जो प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों या वस्तुओं (जैसे पुरानी गाड़ियां) पर लगाया जाता है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दिया जा सके, जैसे उत्तराखंड में बाहर से आने वाले वाहनों पर यह टैक्स लग रहा है और दिल्ली जैसे शहर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल-सीएनजी गाड़ियों पर इसे लगाने की सोच रहे हैं, जिससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल प्रदूषण नियंत्रण और हरित विकास के लिए किया जा सके।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
