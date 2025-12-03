Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़people do not know about this maruti four wheeler
मारुति की इस फोर-व्हीलर के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, CNG ऑप्शन भी मौजूद; कीमत सिर्फ ₹5 लाख

मारुति की इस फोर-व्हीलर के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, CNG ऑप्शन भी मौजूद; कीमत सिर्फ ₹5 लाख

संक्षेप:

मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है। हर महीने इसकी लाखों यूनिट बिक रही हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में देश की सबसे सस्ती कार सेलेरलियो (3.50 लाख रुपए) से लेकर कई लग्जरी मॉडल भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अब कंपनी ऑफिशियली अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा भी लॉन्च कर चुकी है।

Wed, 3 Dec 2025 04:39 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है। हर महीने इसकी लाखों यूनिट बिक रही हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में देश की सबसे सस्ती कार सेलेरलियो (3.50 लाख रुपए) से लेकर कई लग्जरी मॉडल भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अब कंपनी ऑफिशियली अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा भी लॉन्च कर चुकी है। वैसे, कंपनी के पोर्टफोलियो में एक फोर-व्हीलर ऐसा भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसकी बड़ी वजह है कि ये कोई कार नहीं है। दरअसल, कंपनी के कमर्शियल सेगमेंट में सुपर कैरी शामिल हैं। जो एक पिकअप ट्रक है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 506,100 रुपए से शुरू है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

सुपर कैरी का इंजन और माइलेज डिटेल
इसमें 1.2-लीटर एडवांस्ड K-सीरीज डुअल जेट, डुअल VVT इंजन दिया है। ये शानदार परफॉर्मेंस के साथ पावर पैक्ड भी है। ये 6000 rpm पर 59.4kW (80.7 PS) की मैक्सिमम पावर देता है। इस इंजन को 5-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ गया है। वहीं, अपने 1.2-लीटर एडवांस्ड K-सीरीज डुअल जेट, डुअल जेट VV के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता है। ये करीब 18 kmpl का माइलेज देती है। वहीं, CNG से इसका माइलेज 23.24 km/kg तक है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift

₹ 5.79 - 8.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 8.8 - 12.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:विटारा, क्रेटा या नेक्सन... जानिए किस इलेक्ट्रिक SUV की रेंज सबसे ज्यादा?

सुपर हैंडलिंग और स्टेबिलिटी
हर सड़क पर स्टेबल रहने के लिए इसमें कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। पैक सड़कों पर आपको स्मूद राइड देने के लिए कार जैसा गियर शिफ्ट दिया है। इसमें बड़ा और हल्का स्टीयरिंग व्हील आसान हैंडलिंग और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। वहीं, 4.3m के कॉम्पैक्ट टर्निंग रेडियस के साथ सभी सड़कों पर आसानी से चलता है।

ये भी पढ़ें:हीरो-हार्ले ने मिलकर बना ली ये नई बाइक, डिजाइन से नहीं हटा पाएंगे नजर!

सुपर कैरी के सेफ्टी फीचर्स
सेफ और सिक्योर ड्राइव सुनिश्चित करने के लिए 18+ सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) दिया है। वहीं, एंटी-थेफ्ट आपकी गाड़ी सिर्फ आपकी चाबी से स्टार्ट हो, यह पक्का करने के लिए मैकेनिज्म दिया है। आपको टक्कर से बचाने के लिए मजबूत और अच्छी तरह से बना चेसिस फ्रेम मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।