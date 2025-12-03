मारुति की इस फोर-व्हीलर के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, CNG ऑप्शन भी मौजूद; कीमत सिर्फ ₹5 लाख

संक्षेप: मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है। हर महीने इसकी लाखों यूनिट बिक रही हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में देश की सबसे सस्ती कार सेलेरलियो (3.50 लाख रुपए) से लेकर कई लग्जरी मॉडल भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अब कंपनी ऑफिशियली अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा भी लॉन्च कर चुकी है।

Wed, 3 Dec 2025 04:39 PM

मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है। हर महीने इसकी लाखों यूनिट बिक रही हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में देश की सबसे सस्ती कार सेलेरलियो (3.50 लाख रुपए) से लेकर कई लग्जरी मॉडल भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अब कंपनी ऑफिशियली अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा भी लॉन्च कर चुकी है। वैसे, कंपनी के पोर्टफोलियो में एक फोर-व्हीलर ऐसा भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसकी बड़ी वजह है कि ये कोई कार नहीं है। दरअसल, कंपनी के कमर्शियल सेगमेंट में सुपर कैरी शामिल हैं। जो एक पिकअप ट्रक है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 506,100 रुपए से शुरू है।

सुपर कैरी का इंजन और माइलेज डिटेल

इसमें 1.2-लीटर एडवांस्ड K-सीरीज डुअल जेट, डुअल VVT इंजन दिया है। ये शानदार परफॉर्मेंस के साथ पावर पैक्ड भी है। ये 6000 rpm पर 59.4kW (80.7 PS) की मैक्सिमम पावर देता है। इस इंजन को 5-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ गया है। वहीं, अपने 1.2-लीटर एडवांस्ड K-सीरीज डुअल जेट, डुअल जेट VV के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता है। ये करीब 18 kmpl का माइलेज देती है। वहीं, CNG से इसका माइलेज 23.24 km/kg तक है।

सुपर हैंडलिंग और स्टेबिलिटी

हर सड़क पर स्टेबल रहने के लिए इसमें कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। पैक सड़कों पर आपको स्मूद राइड देने के लिए कार जैसा गियर शिफ्ट दिया है। इसमें बड़ा और हल्का स्टीयरिंग व्हील आसान हैंडलिंग और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। वहीं, 4.3m के कॉम्पैक्ट टर्निंग रेडियस के साथ सभी सड़कों पर आसानी से चलता है।