अब इस बड़े डर से धड़ाधड़ इलेक्ट्रिक कारें खरीद रहे हैं लोग, शोरूम्स में वेटिंग शुरू; जानिए पूरी कहानी

पश्चिम एशिया संकट के चलते पिछले दो हफ्तों में ईंधन के दाम कई बार बढ़े हैं। इसका सीधा असर अब ऑटो मार्केट पर दिखने लगा है। सालों से जो काम सरकारी सब्सिडी नहीं कर पाईं, वह काम महंगे पेट्रोल-डीजल ने कर दिया है।

दिल्ली में पेट्रोल अब 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। पश्चिम एशिया संकट के चलते पिछले दो हफ्तों में ईंधन के दाम कई बार बढ़े हैं। इसने आम परिवार के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। इस महंगाई का सीधा असर अब ऑटो मार्केट पर दिखने लगा है। सालों से जो काम सरकारी सब्सिडी और स्कीम्स नहीं कर पाईं, वह काम महंगे पेट्रोल-डीजल ने कर दिखाया है। देश की बड़ी कार कंपनी टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की बुकिंग में पिछले दो महीनों में 2 से 2.5 गुना तक का भारी उछाल आया है। सबसे ज्यादा तेजी पिछले पंद्रह दिनों में देखी गई है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

क्या है डिमांड बढ़ने की वजह इस बदलाव की सबसे खास बात है कि यह डिमांड 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली छोटी गाड़ियों के लिए है। यह वो वर्ग है जो हर महीने होने वाले खर्च को बहुत ध्यान से देखता है। पिछले दो हफ्तों में पेट्रोल करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। ऐसे में अगर कोई अपनी पेट्रोल कार से महीने में 1,200 से 1,500 किलोमीटर चलता है, तो सिर्फ ईंधन का खर्च ही लगभग 6.5 रुपये प्रति किलोमीटर बैठता है। इसके मुकाबले घर पर चार्ज होने वाली छोटी इलेक्ट्रिक कार का प्रति किलोमीटर का खर्च बेहद कम आता है।

क्या दिखाते हैं बुकिंग के आंकड़े बुकिंग के आंकड़े इस नए ट्रेंड को साफ दिखाते हैं। बता दें कि मई, 2026 में टाटा मोटर्स की कुल बुकिंग में से लगभग 33 पर्सेंट हिस्सेदारी अकेले इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रही। यह आंकड़ा इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि देश के कुल कार मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी अभी तक महज 4.2 पर्सेंट के आसपास ही थी। ग्राहकों की इस भारी भीड़ को देखते हुए टाटा मोटर्स अब अपनी कारें बनाने की रफ्तार को 50 पर्सेंट तक बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी अभी हर महीने करीब 10,000 इलेक्ट्रिक कारें बनाती है। इसे अगले तीन-चार महीनों में बढ़ाकर 15,000 करने का टारगेट है।

सब्सिडी भी नहीं बढ़ा सकी डिमांड असल में, सरकारी छूट यानी सब्सिडी गाड़ी खरीदते वक्त एक बार फायदा देती है। जबकि पेट्रोल-डीजल के दाम रोज जेब ढीली करते हैं। यही वजह है कि लोग अब ईवी की तरफ भाग रहे हैं। हालांकि, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सीएनजी (CNG) को एक अच्छे ऑप्शन के रूप में देखा जाता था। हालांकि, अब सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में जो लोग रोजाना ऑफिस जाते हैं और घर पर चार्जिंग की जगह है, उनके लिए इलेक्ट्रिक कार पहली पसंद बनती जा रही है।