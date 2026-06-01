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अब इस बड़े डर से धड़ाधड़ इलेक्ट्रिक कारें खरीद रहे हैं लोग, शोरूम्स में वेटिंग शुरू; जानिए पूरी कहानी

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम एशिया संकट के चलते पिछले दो हफ्तों में ईंधन के दाम कई बार बढ़े हैं। इसका सीधा असर अब ऑटो मार्केट पर दिखने लगा है। सालों से जो काम सरकारी सब्सिडी नहीं कर पाईं, वह काम महंगे पेट्रोल-डीजल ने कर दिया है।

अब इस बड़े डर से धड़ाधड़ इलेक्ट्रिक कारें खरीद रहे हैं लोग, शोरूम्स में वेटिंग शुरू; जानिए पूरी कहानी

दिल्ली में पेट्रोल अब 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। पश्चिम एशिया संकट के चलते पिछले दो हफ्तों में ईंधन के दाम कई बार बढ़े हैं। इसने आम परिवार के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। इस महंगाई का सीधा असर अब ऑटो मार्केट पर दिखने लगा है। सालों से जो काम सरकारी सब्सिडी और स्कीम्स नहीं कर पाईं, वह काम महंगे पेट्रोल-डीजल ने कर दिखाया है। देश की बड़ी कार कंपनी टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की बुकिंग में पिछले दो महीनों में 2 से 2.5 गुना तक का भारी उछाल आया है। सबसे ज्यादा तेजी पिछले पंद्रह दिनों में देखी गई है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

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क्या है डिमांड बढ़ने की वजह

इस बदलाव की सबसे खास बात है कि यह डिमांड 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली छोटी गाड़ियों के लिए है। यह वो वर्ग है जो हर महीने होने वाले खर्च को बहुत ध्यान से देखता है। पिछले दो हफ्तों में पेट्रोल करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। ऐसे में अगर कोई अपनी पेट्रोल कार से महीने में 1,200 से 1,500 किलोमीटर चलता है, तो सिर्फ ईंधन का खर्च ही लगभग 6.5 रुपये प्रति किलोमीटर बैठता है। इसके मुकाबले घर पर चार्ज होने वाली छोटी इलेक्ट्रिक कार का प्रति किलोमीटर का खर्च बेहद कम आता है।

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क्या दिखाते हैं बुकिंग के आंकड़े

बुकिंग के आंकड़े इस नए ट्रेंड को साफ दिखाते हैं। बता दें कि मई, 2026 में टाटा मोटर्स की कुल बुकिंग में से लगभग 33 पर्सेंट हिस्सेदारी अकेले इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रही। यह आंकड़ा इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि देश के कुल कार मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी अभी तक महज 4.2 पर्सेंट के आसपास ही थी। ग्राहकों की इस भारी भीड़ को देखते हुए टाटा मोटर्स अब अपनी कारें बनाने की रफ्तार को 50 पर्सेंट तक बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी अभी हर महीने करीब 10,000 इलेक्ट्रिक कारें बनाती है। इसे अगले तीन-चार महीनों में बढ़ाकर 15,000 करने का टारगेट है।

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सब्सिडी भी नहीं बढ़ा सकी डिमांड

असल में, सरकारी छूट यानी सब्सिडी गाड़ी खरीदते वक्त एक बार फायदा देती है। जबकि पेट्रोल-डीजल के दाम रोज जेब ढीली करते हैं। यही वजह है कि लोग अब ईवी की तरफ भाग रहे हैं। हालांकि, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सीएनजी (CNG) को एक अच्छे ऑप्शन के रूप में देखा जाता था। हालांकि, अब सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में जो लोग रोजाना ऑफिस जाते हैं और घर पर चार्जिंग की जगह है, उनके लिए इलेक्ट्रिक कार पहली पसंद बनती जा रही है।

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लोग क्यों खरीद रहे ईवी

इस पूरे बदलाव के बाद अब कार मार्केट के सामने सबसे बड़ी चुनौती मांग की नहीं, बल्कि सप्लाई की है। टाटा मोटर्स का मानना है कि अगर मार्केट में गाड़ियां बनकर तैयार रहें, तो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री कुल ऑटो मार्केट में 8 से 10 पर्सेंट तक पहुंच सकती है। यानी अब सवाल यह नहीं है कि लोग ईवी खरीदना चाहते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या कंपनियां और डीलर इतनी भारी मांग को समय पर पूरा कर पाएंगे? कुल मिलाकर लोग अब ईवी को सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपना हर महीने का पैसा बचाने के लिए खरीद रहे हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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