जुलाई 2026 में गाड़ियों की बंपर सेल, 34% बढ़ी कारों की बिक्री, टू-व्हीलर्स में 23% की ग्रोथ
भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जुलाई 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। SIAM के आंकड़ों के मुताबिक, पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स की डोमेस्टिक सेल में जबर्दस्त ऐनुअल ग्रोथ हुई है।
भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जुलाई 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के मुताबिक, पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स की डोमेस्टिक सेल में जबर्दस्त ऐनुअल ग्रोथ हुई है। जुलाई में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 34.3% बढ़कर 4,57,810 यूनिट हो गई। वहीं, थ्री-व्हीलर्स की बिक्री 33.4% बढ़कर 92,560 यूनिट और टू-व्हीलर्स की बिक्री 22.6% बढ़कर 19,23,483 यूनिट पहुंच गई। इन कैटेगरी में टोटल प्रोडक्शन 33,70,958 यूनिट रहा।
34% बढ़ी कारों की बिक्री
जुलाई 2025 में 3,40,772 पैसेंजर व्हीकल बिके थे, जो जुलाई 2026 में बढ़कर 4,57,810 यूनिट हो गए। हालांकि, SIAM के डीटेल्ड कंपनी-लेवल आंकड़ों में कुछ कंपनियों का डेटा उपलब्ध नहीं है। इसमें BMW, Mercedes-Benz, JLR और Volvo Auto के आंकड़े शामिल नहीं हैं। वहीं, टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री को टोटल पैसेंजर व्हीकल आंकड़े में शामिल किया गया है। टाटा मोटर्स के बिना कंपनियों की सेल जुलाई 2026 में 3,95,199 यूनिट रही। टोटल प्रोडक्शन की बात करें, तो इस महीने पैसेंजर व्हीकल का टोटल प्रोडक्शन 5,05,520 यूनिट रहा।
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दो-पहिया वाहनों की बिक्री में 22.6% की बढ़ोतरी
जुलाई 2026 में दो-पहिया वाहनों की डोमेस्टिक सेल बढ़कर 19,23,483 यूनिट हो गई, जो एक साल पहले 15,69,120 यूनिट थी। स्कूटर की बिक्री 23.7% बढ़कर 7,98,190 यूनिट रही, जबकि मोटरसाइकिल की बिक्री 20.7% बढ़कर 10,74,796 यूनिट हो गई। मोपेड की बिक्री 48.6% का इजाफा हुआ और यह 50,497 यूनिट हो गई। डीटेल्ड रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2026 में टोटल टू-व्हीलर्स का प्रोडक्शन 27,18,514 यूनिट रहा, जबकि जुलाई 2025 में यह 21,89,566 यूनिट था। इसी दौरान एक्सपोर्ट 4,33,873 यूनिट से बढ़कर 5,54,258 यूनिट हो गया।
तीन-पहिया वाहनों की बिक्री में 33.4% की बढ़ोतरी
जुलाई 2026 में थ्री-व्हीलर्स की डोमेस्टिक सेल बढ़कर 92,560 यूनिट हो गई, जो जुलाई 2025 में 69,403 यूनिट थी। पैसेंजर कैरियर की बिक्री 32.9% बढ़कर 77,994 यूनिट रही, जबकि गुड्स कैरियर (माल ढोने वाले वाहन) की बिक्री 40.3% बढ़कर 12,896 यूनिट हो गई। ई-रिक्शा की बिक्री 7.5% बढ़त के साथ 1,132 यूनिट और ई-कार्ट की बिक्री 16.2% बढ़कर 538 यूनिट हो गई।
SIAM की डीटेल रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2026 में थ्री-व्हीलर्स को टोटल प्रोडक्शन 1,45,913 यूनिट रहा। जबकि, जुलाई 2025 में यह 1,12,241 यूनिट था। घरेलू बिक्री 92,560 यूनिट रही, जबकि एक्सपोर्ट 52,309 यूनिट था।
SIAM के डायरेक्टर जनरलने क्या कहा?
जुलाई 2026 के परफॉर्मेंस पर बात करते हुए, SIAM के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन ने कहा, 'भारत की ऑटो इंडस्ट्री ने जुलाई में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की है। इसमें पैसेंजर व्हीकल्स, थ्री-व्हीलर्स और टू-व्हीलर्स, सभी कैटेगरी में जबर्दस्त डबल-डिजिट ग्रोथ देखी गई। जुलाई 2025 के मुकाबले, पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 34.3% बढ़कर 4.58 लाख यूनिट, थ्री-व्हीलर्स की बिक्री 33.4% बढ़कर 0.93 लाख यूनिट और टू-व्हीलर्स की बिक्री 22.6% बढ़कर 19.23 लाख यूनिट हो गई।'
(Photo: zyrosite)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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