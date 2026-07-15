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ग्राहकों का कमाल... जून में 3.88 लाख कार और 18.51 लाख टू-व्हीलर खरीद डाले, 3W बिक्री 77000 के पार

By Narendra Jijhontiya
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सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने जून सेल्स का डेटा जारी कर दिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बॉडी कहे जाने वाले सियाम में बताया कि इस साल जून में कंपनियों से डीलरों तक घरेलू यात्री वाहन डिस्पैच सालाना आधार पर 24.1% बढ़कर 388,144 यूनिट हो गया।

ग्राहकों का कमाल... जून में 3.88 लाख कार और 18.51 लाख टू-व्हीलर खरीद डाले, 3W बिक्री 77000 के पार
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सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने जून सेल्स का डेटा जारी कर दिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बॉडी कहे जाने वाले सियाम में बताया कि इस साल जून में कंपनियों से डीलरों तक घरेलू यात्री वाहन डिस्पैच सालाना आधार पर 24.1% बढ़कर 388,144 यूनिट हो गया। ये जून 2025 में पैसेंजर व्हीकल डिस्पैच 312,851 यूनिट था। दूसरी तरफ, पिछले महीने कुल टू-व्हीलर की बिक्री 18.6% बढ़कर 18,51,400 यूनिट हो गई, जो पिछले साल जून में 15,61,283 यूनिट थी। वहीं, डीलर्स को थ्री-व्हीलर की डिलीवरी पिछले महीने 26.1% बढ़कर 77,951 यूनिट हो गई, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 61,828 यूनिट थी।

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टॉप-15 कार मॉडल वाइज सेल्स जून 2026
नंमॉडलजून 2026जून 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1टाटा पंच21,00610,44610,560101.0913.46
2टाटा नेक्सन18,33511,6026,73358.0311.75
3मारुति डिजायर17,89915,4842,41515.611.47
4मारुति वैगनआर16,95212,9304,02231.1110.87
5मारुति अर्टिगा16,11114,1511,96013.8510.33
6मारुति स्विफ्ट15,21513,2751,94014.619.75
7महिंद्रा स्कॉर्पियो14,09712,7401,35710.659.04
8मारुति फ्रोंक्स13,1359,8153,32033.838.42
9मारुति बलेनो12,4888,9663,52239.288
10हुंडई वेन्यू10,7766,8583,91857.136.91
11महिंद्रा XUV 3XO10,0637,0892,97441.957.97
12मारुति विक्टोरिस10,035010,035-7.95
13मारुति ब्रेजा9,93914,507-4,568-31.497.87
14किआ सेल्टोस9,6545,2254,42984.777.64
15महिंद्रा XUV 7X09,2446,1983,04649.147.32

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टॉप-10 SUVs की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की जून 2026 में 21,006 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 10,446 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 10,560 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 101.09% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की जून 2026 में 18,335 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 11,602 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,733 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 58.03 की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की जून 2026 में 14,097 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 12,740 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,357 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 10.65 की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:इस SUV ने खत्म किया क्रेटा का दबदबा; सेल्टोस, विटारा तो आसपास भी नहीं टिकीं

मारुति फ्रोंक्स की जून 2026 में 13,135 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 9,815 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,320 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 33.83 की ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की जून 2026 में 10,776 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 6,858 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,918 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 57.13 की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:E20 ही नहीं, बाजार में ये 2 तरह के पेट्रोल भी मिल रहे; आपके लिए कौन बेहतर?

महिंद्रा XUV 3XO की जून 2026 में 10,063 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 7,089 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,974 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 41.95 की ग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की जून 2026 में 10,035 यूनिट बिकीं। मारुति ब्रेजा की जून 2026 में 9,939 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 14,507 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,568 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 31.49 की डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:520Km दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक SUV चार्जिंग स्टेशन पर दिखी, 23 जुलाई को होगी लॉन्च

किआ सेल्टोस की जून 2026 में 9,654 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 5,225 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,429 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 84.77 की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 7X0 की जून 2026 में 9,244 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 6,198 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,046 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 49.14 की ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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