ग्राहकों का कमाल... जून में 3.88 लाख कार और 18.51 लाख टू-व्हीलर खरीद डाले, 3W बिक्री 77000 के पार

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने जून सेल्स का डेटा जारी कर दिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बॉडी कहे जाने वाले सियाम में बताया कि इस साल जून में कंपनियों से डीलरों तक घरेलू यात्री वाहन डिस्पैच सालाना आधार पर 24.1% बढ़कर 388,144 यूनिट हो गया।

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सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने जून सेल्स का डेटा जारी कर दिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बॉडी कहे जाने वाले सियाम में बताया कि इस साल जून में कंपनियों से डीलरों तक घरेलू यात्री वाहन डिस्पैच सालाना आधार पर 24.1% बढ़कर 388,144 यूनिट हो गया। ये जून 2025 में पैसेंजर व्हीकल डिस्पैच 312,851 यूनिट था। दूसरी तरफ, पिछले महीने कुल टू-व्हीलर की बिक्री 18.6% बढ़कर 18,51,400 यूनिट हो गई, जो पिछले साल जून में 15,61,283 यूनिट थी। वहीं, डीलर्स को थ्री-व्हीलर की डिलीवरी पिछले महीने 26.1% बढ़कर 77,951 यूनिट हो गई, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 61,828 यूनिट थी।

टॉप-15 कार मॉडल वाइज सेल्स जून 2026 नं मॉडल जून 2026 जून 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 टाटा पंच 21,006 10,446 10,560 101.09 13.46 2 टाटा नेक्सन 18,335 11,602 6,733 58.03 11.75 3 मारुति डिजायर 17,899 15,484 2,415 15.6 11.47 4 मारुति वैगनआर 16,952 12,930 4,022 31.11 10.87 5 मारुति अर्टिगा 16,111 14,151 1,960 13.85 10.33 6 मारुति स्विफ्ट 15,215 13,275 1,940 14.61 9.75 7 महिंद्रा स्कॉर्पियो 14,097 12,740 1,357 10.65 9.04 8 मारुति फ्रोंक्स 13,135 9,815 3,320 33.83 8.42 9 मारुति बलेनो 12,488 8,966 3,522 39.28 8 10 हुंडई वेन्यू 10,776 6,858 3,918 57.13 6.91 11 महिंद्रा XUV 3XO 10,063 7,089 2,974 41.95 7.97 12 मारुति विक्टोरिस 10,035 0 10,035 - 7.95 13 मारुति ब्रेजा 9,939 14,507 -4,568 -31.49 7.87 14 किआ सेल्टोस 9,654 5,225 4,429 84.77 7.64 15 महिंद्रा XUV 7X0 9,244 6,198 3,046 49.14 7.32

टॉप-10 SUVs की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की जून 2026 में 21,006 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 10,446 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 10,560 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 101.09% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की जून 2026 में 18,335 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 11,602 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,733 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 58.03 की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की जून 2026 में 14,097 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 12,740 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,357 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 10.65 की ग्रोथ मिली।

मारुति फ्रोंक्स की जून 2026 में 13,135 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 9,815 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,320 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 33.83 की ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की जून 2026 में 10,776 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 6,858 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,918 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 57.13 की ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV 3XO की जून 2026 में 10,063 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 7,089 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,974 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 41.95 की ग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की जून 2026 में 10,035 यूनिट बिकीं। मारुति ब्रेजा की जून 2026 में 9,939 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 14,507 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,568 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 31.49 की डिग्रोथ मिली।