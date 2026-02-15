विदेशियों को खूब रास आ रहीं इस कंपनी की कारें, निर्यात में 43% की जबरदस्त बढ़त
जनवरी 2026 में घरेलू बिक्री भले ही घटी हो, लेकिन 43% की निर्यात बढ़त ने इंडस्ट्री को मजबूत बनाए रखा। इससे साफ है कि भारतीय कारें अब वैश्विक बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। निर्यात में मारुति सुजुकी नंबर-1 रही। आइए सेल्स आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
जनवरी 2026 में भारतीय पैसेंजर कार बाजार से जुड़ी एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जहां घरेलू बिक्री और उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई। वहीं, निर्यात (Exports) ने जोरदार उछाल लेकर इस कमी को काफी हद तक संतुलित कर दिया है। जनवरी 2026 में उत्पादन घटकर 1,48,623 यूनिट हो गया, जो जनवरी 2025 में 1,57,300 यूनिट पर था, जो 5.5% की गिरावट है। निर्यात में 43% की जबरदस्त बढ़त हुई। इसमें मारुति सुजुकी नंबर-1 रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
घरेलू बिक्री में गिरावट
घरेलू बिक्री की बात करें तो यह घटकर 1,20,636 यूनिट हो गई, जो पिछले साल जनवरी 2025 में 1,27,065 यूनिट थी। यह 5.1% की गिरावट को दर्शाता है। यह दिखाता है कि नए साल की शुरुआत में घरेलू डिमांड थोड़ी कमजोर रही, लेकिन निर्यात में 43% की जबरदस्त बढ़त हुई।
जनवरी 2026 में पैसेंजर कारों का निर्यात 37,329 यूनिट्स तक पहुंच गया, जो जनवरी 2025 में 25,990 यूनिट था। यह 43.6% की शानदार बढ़त है, यानि भारतीय कंपनियों ने विदेशों में ज्यादा कारें बेचकर घरेलू गिरावट की भरपाई कर ली।
कौन रहा आगे?
मारुति सुजुकी निर्यात में नंबर-1 रही। इस कंपनी ने 23,149 यूनिट का निर्यात किया। यह पिछले साल 12,747 यूनिट के मुकाबले उत्पादन और घरेलू बिक्री में गिरावट है, लेकिन एक्सपोर्ट में बड़ी छलांग है।
हुंडई ने इस दौरान 12,550 यूनिट का निर्यात (पिछले साल 10,214) किया। हालांकि, कंपनी की घरेलू बिक्री बढ़कर 22,188 यूनिट (पिछले साल 16,917) हो गई। हुंडई उन चुनिंदा कंपनियों में रही, जिसने घरेलू बाजार में भी ग्रोथ दर्ज की।
अन्य कंपनियों का हाल
होंडा की बिक्री 439 यूनिट (गिरावट) हो गई। वहीं, फॉक्सवैगन (Volkswagen) की सेल 377 यूनिट (गिरावट) हो गई। इसके बाद रेनो (Renault) की सेल 228 यूनिट (गिरावट) हुई।
पूरे फाइनेंशियल इयर की तस्वीर
अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच निर्यात बढ़कर 3,76,696 यूनिट हो गया, जो पिछले साल 3,38,840 यूनिट था। वहीं, उत्पादन बढ़कर 14,87,446 यूनिट हो गया। इसके अलावा घरेलू बिक्री बढ़कर 11,23,748 यूनिट हो गई, यानि जनवरी की गिरावट पूरे साल की तस्वीर को कमजोर नहीं करती।
क्या कहती है यह रिपोर्ट?
जनवरी 2026 के आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय ऑटो इंडस्ट्री अब सिर्फ घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं है। अगर देश में मांग थोड़ी कमजोर होती है, तो कंपनियां निर्यात बढ़ाकर संतुलन बना रही हैं। यह रीबैलेंसिंग का संकेत है, जहां OEMs (वाहन निर्माता) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के बीच संतुलन बना रहे हैं।
