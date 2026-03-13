सरकार को संसदीय समिति की सलाह, इलेक्ट्रिक कारों के लिए अभी सब्सिडी जरूरी; सेगेमेंट की बिक्री काफी कम

Mar 13, 2026 09:07 am IST

एक संसदीय समिति ने सरकार को सलाह दी है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) के लिए सीधे तौर पर ग्राहकों को सब्सिडी दे। समिति ने चेतावनी दी है कि इस तरह के सहयोग के बिना, देश का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट शुरुआती खरीदारों से आगे निकलकर कोई खास गति नहीं पकड़ पाएगा। इंडस्ट्री से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति राज्यसभा में बैठती है और जिसकी अध्यक्षता तिरुचि शिवा करते हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों की खरीद कीमत काफी ज्यादा होने के कारण खरीदार अभी भी इन्हें खरीदने से हिचकिचा रहे हैं। इसके बावजूद, सरकार की मुख्य EV प्रोत्साहन योजना, PM E-DRIVE के तहत इस कैटेगरी को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने कहा, "ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी के अभाव में, इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर के सेक्टर में बदलाव, खासकर मध्यम वर्ग और निजी खरीदारों के बीच धीमा और उम्मीद से कम रह सकता है।" समिति ने इस बात की नियमित समीक्षा करने की भी मांग की। जिसमें इस बात को देखा जाए क्या 'ऑटोमोटिव उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना' (PLI) का लाभ वास्तव में शोरूम की कीमतों में कमी और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच के रूप में मिल रहा है या नहीं।

पैनल ने हैवी इंडस्ट्रीज मिनिसिट्री से आग्रह किया कि वह इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर के लिए एक लक्षित और समय-सीमा वाला उपभोक्ता प्रोत्साहन शुरू करने के लिए तेजी से कदम उठाए। यह प्रोत्साहन या तो मौजूदा PM E-DRIVE फ्रेमवर्क के तहत दिया जा सकता है, या फिर इसके लिए कोई विशेष उप-योजना बनाई जा सकती है। पैनल ने आगे यह भी सलाह दी कि ऐसे किसी भी प्रोत्साहन को कुछ मापने योग्य मानदंडों, जैसे- बैटरी कैपेसिटी, एनर्जी इफिसियंसी और मूल्य सीमा से जोड़ा जाए। ऐसा करने का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और साथ ही इलेक्ट्रिक कारों और कंबशन-इंजन वाली कारों के बीच अफॉर्डेबिलिटी के अंतर को कम करना है।

समिति ने पाया कि 10,900 करोड़ रुपए की PM E-DRIVE योजना ने अब तक लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की कैटेगरी में ही नतीजे दिए हैं। समिति ने कहा, "इसके विपरीत, इलेक्ट्रिक ट्रकों (e-trucks) और इलेक्ट्रिक बसों (e-buses) ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है, और इलेक्ट्रिक रिक्शा/इलेक्ट्रिक कार्ट (e-rickshaw/e-cart) सेगमेंट संशोधित लक्ष्य 39,034 यूनिट के मुकाबले केवल 3,602 यूनिच तक ही पहुंच पाया है। इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस (e-ambulances) भी शून्य पर ही बनी हुई हैं।"