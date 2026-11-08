आ रहीं Hyundai और किआ की ये नई 7-सीटर गाड़ियां, लिस्ट में पैलिसेड भी, जल्द हो सकती हैं लॉन्च
हुंडई और किआ फैन्स की नई 7-सीटर इंडियन मार्केट में एंट्री हो सकती है। इनमें किआ कारेन्स क्लाविस हाइब्रिड और कार्निवल हाइब्रिड से लेकर नई हुंडई अल्काजार और प्रीमियम पैलिसेड ईवी तक शामिल हैं।
भारत में 7-सीटर एसयूवी और एमपीवी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए हुंडई और किआ इस सेगमेंट में अपने नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं। आने वाले समय में दोनों कंपनियां पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ कई नई गाड़ियां ला सकती हैं। इनमें किआ कारेन्स क्लाविस हाइब्रिड और कार्निवल हाइब्रिड से लेकर नई हुंडई अल्काजार और प्रीमियम पैलिसेड ईवी तक शामिल हैं। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।
Kia Carens Clavis Hybrid
किआ कारेन्स पहले से ही भारतीय बाजार में ICE और EV दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। अब कंपनी इसका हाइब्रिड वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कारेन्स या कारेन्स क्लाविस का हाइब्रिड मॉडल 2029 तक बाजार में आ सकता है। किआ पहले भी इस मॉडल को कन्फर्म कर चुकी है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल सकती है। यही इंजन सेल्टॉस और अगले साल आने वाली नई हु्ंडई क्रेटा में भी देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि फ्यूचर में यह पावरट्रेन डीजल इंजन का ऑप्शन भी बन सकता है।
Kia Carnival Hybrid
किआ कार्निवल हाइब्रिड को लेकर ग्राहकों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। इसकी लॉन्चिंग अगले साल की शुरुआत में होने की उम्मीद है। यह एमपीवी मौजूदा कार्निवल के Limousine Plus ट्रिम पर बेस्ड होगी। ऐसे में इसमें मौजूदा टॉप वैरिएंट वाले प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। कार्निवल हाइब्रिड में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसका इस्तेमाल किआ सोरेंटो हाइब्रिड में भी होता है। सोरेंटो में यह इंजन 180PS की पावर और 265Nm का टॉर्क देता है। हालांकि, कार्निवल हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा पावरफुल होगी, जो 73.4PS की पावर और 304Nm का टॉर्क जेनरेट करेगी। इस पावरट्रेन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा।
नई Hyundai Alcazar
अल्काजार कंपनी की क्रेटा पर बेस्ड 7-सीटर एसयूवी है। मौजूदा मॉडल को बाजार में आए काफी समय हो चुका है और अब अगली जेनरेशन की क्रेटा आने की तैयारी है। ऐसे में अल्काजार को भी नया अपडेट मिल सकता है। उम्मीद है कि इसका डिजाइन न्यू जेनरेशन की क्रेटा से इंस्पायर्ड होगा। फिलहाल अल्काजार में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इनके साथ मैन्युअल, 6-स्पीड DCT और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन दिए गए हैं। नए अपडेट के साथ पेट्रोल और डीजल इंजन जारी रह सकते हैं। इसके अलावा, नई क्रेटा के साथ आने वाला 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन भी अल्काजार में दिया जा सकता है।
Hyundai Palisade
हुंडई भारतीय बाजार में अपने प्रीमियम मॉडल्स की रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में पैलिसेड एसयूवी को भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है। यह एस CBU इंपोर्टेड एसयूवी होगी। ऐसे में इसकी कीमत प्रीमियम कैटिगरी की हो सकीत है। लॉन्च होने के बाद यह भारत में हुंडई की फ्लैगशिप एसयूवी बन जाएगी। पैलिसेड में 2.5-लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो करीब 329PS की पावर और 459Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा। कंपनी के दावे के मुताबिक यह एसयूली एक बार में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की कंबाइन्ड ड्राइविंग रेंज दे सकती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी प्रीमियम एसयूवी से हो सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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