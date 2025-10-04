एक महीने में टेस्ला को भारत में कितने ग्राहक मिले? आंकड़े से कंपनी को मिलेगी खुशी या होगी टेंशन!
एलन मस्क की टेस्ला ने पिछले महीने यानी सितंबर 2025 से भारतीय बाजार में अपनी कार की डिलीवरी शुरू की थी। कंपनी अभी भारतीय बाजार में सिर्फ सिंगल मॉडल Y बेच रही है। खास बात ये है कि इस कार को पहले ही महीने 60 से ज्यादा ग्राहक मिले। कंपनी ने देश के 600 से ज्यादा यूनिट की बुकिंग भी हासिल की है। बता दें कि मॉडल Y की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट के आधार पर 59.89 लाख रुपए से 67.89 लाख रुपए तक हैं। यह कई एक्सटीरियर पेंट शेड्स और दो इंटीरियर थीम में उपलब्ध है। 60 यूनिट की डिवीवरी कंपनी के लिए बेहतर शुरुआत है। बता दें कि कंपनी ने अपना पहला शोरूम 15 जुलाई को मुबंई में खोला था।
टेस्ला मॉडल Y के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
टेस्ला मॉडल Y RWD की रेंज 500 किमी और लॉन्ग रेंज सिंगल चार्ज पर 622 किमी दौड़ती है। इस कार में 15.4 इंच का टचस्क्रीन मिसती है, जिससे गाड़ी का हर फंक्शन कंट्रोल होता है। इसमें पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए 7.2 इंच रियर स्क्रीन मिलती है, जो वीडियो देख सकते हैं या तापमान सेट कर सकते हैं।
मॉडल Y में 5 लोगों के बैठने की जगह के साथ 2,130 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पूरा फोल्ड करने पर इसमें कैंपिंग गियर, सूटकेस, यहां तक कि छोटा फर्नीचर भी फिट हो सकता है। मॉडल Y टेस्ला की सेफेस्ट कारों में से एक है। इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स हैं। इसमें एक्टिव एमरजेंसी ब्रेकिंग और स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर है।
600 यूनिट की बुकिंग मिली
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला को भारतीय बाजार से केवल 600 बुकिंग के साथ ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। यह कंपनी की बुकिंग शुरू होने के तुरंत बाद 2,500 यूनिट के ईयरली कोटा को पूरा करने की आशावादी उम्मीदों के विपरीत है। ऐसा लगता है कि कई अलग फैक्टर की वजह से भारतीय SUV ग्राहकों के उत्साह में यह कमी आई है। सबसे पहले, टेस्ला मॉडल Y को टेस्ला के चीनी प्लांट से देश में भेजा जा रहा है, जिससे आयात शुल्क और अन्य शुल्क लग रहे हैं।
