मेरी टॉप 3 की लिस्ट में हैं 5 स्टार रेटिंग वाली ये eSUV, बड़ों के साथ बच्चे भी सेफ, मारुति भी शामिल

इन इलेक्ट्रिक एसयूवी में महिंद्रा और टाटा के साथ मारुति सुजुकी की भी एक गाड़ी मौजूद है। इन इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत NCAP क्रैश टेस्ट के अडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 5 स्टार रेटिंग मिली है। आइए डीटेल में जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

इंडियन मार्केट में इस वक्त एक से बढ़कर एक 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी मौजूद हैं। इनमें से बेस्ट सेफ्टी फीचर और रेटिंग वाली किसी एक एसयूवी को चुनना काफी मुश्किल काम हो सकता है। करीब-करीब हर इलेक्ट्रिक एसयूवी में तगड़े सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। अगर मेरी बात करें, तो मैं भी इनमें से किसी एक चुनने में थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता हूं। हालांकि, मैंने टॉप 3 ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी की लिस्ट तैयार की है, जिन्हें मैं अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले जरूर देखना चाहूंगा। इन इलेक्ट्रिक एसयूवी में महिंद्रा और टाटा के साथ मारुति सुजुकी की भी एक गाड़ी मौजूद है। इन इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत NCAP क्रैश टेस्ट के अडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 5 स्टार रेटिंग मिली है। आइए जानते हैं इन ई एसयूवी के बारे में।

Tata Harrier.ev मुझे टाटा हैरियर ईवी काफी पसंद है। यह फैमिली की सेफ्टी का खास ख्याल रखती है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को अडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसका टोटल सेफ्टी स्कोर 81 में से 77 है। इसे अडल्ट प्रोटेक्शन में 32 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी में 45 पॉइंट मिले हैं। Harrier.ev Acti.ev+ आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसमें 20 से अधिक फीचर्स के साथ लेवल 2 ADAS सिस्टम लगा है। इनमें AEB (कार, पेडेस्ट्रियन, साइकलिस्ट), स्टॉप एंड गो के साथ ACC, लेन असिस्ट, TSR, ISA, 540° कैमरा और कार के नीचे देखने के लिए ट्रांसपेरेंट मोड शामिल हैं। इसके अलावा हैरियर.ईवी में कंपनी DVR के साथ डिजिटल IRVM, AVAS, 6 एयरबैग और 7th knee एयरबैग (टॉप ट्रिम्स), i-VBAC के साथ ESP, वाइपिंग के साथ डिस्क ब्रेक, TPMS, हिल होल्ड और डिसेंट, ISOFIX और SOS फंक्शन भी ऑफर कर रही है।

Mahindra XEV 9E भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में इसे भी 81 में से 77 का टोटल स्कोर मिला है। अडल्ट सेफ्टी में इसे 32 मे से 32 और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45 पॉइंट मिले हैं। महिंद्रा की यह ई एसयूवी INGLO प्लेटफॉर्म के साथ आती है, जो अल्ट्रा-हाई-स्ट्रेंथ वाले बोरोन स्टील का बना है। साथ ही इसमें लेवल 2+ ADAS (5 रडार + 1 कैमरा), ऑटोनोमस इमर्जेंसी ब्रेकिंग, ACC, लेन कीप असिस्ट, ऑटो लेन चेंज और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी शामिल हैं। इसमें रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, सिक्योर 360 सिस्टम, 360° कैमरा + रिमोट डैशकैम, ड्राइवर मॉनिटरिंग (आईडेंटिटी), 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और हायर ट्रिम्स में 7th knee एयरबैग, ईएसपी + एबीएस के साथ ईबीडी, ISOFIX माउंट्स, TPMS (इंडिविजुअल डिस्प्ले), ऑल-वील डिस्क ब्रेक + ईपीबी और स्पीड अलर्ट भी दिए गए हैं।

Maruti Suzuki e Vitara

भारत NCAP के अडल्ट प्रोटेक्शन टेस्ट में ई-विटारा को 32 में से 31.49 पॉइंट मिले है। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी में इसने 49 में से 43 पॉइंट हासिल किए। इसका टोटल स्कोर 81 में से 74.49 रहा। मारुति सुजुकी ई विटारा HEARTECT-ई प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसमें 7 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं। इसमें कंपनी लेवल 2 ADAS, 360° कैमरा, AVAS और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें चार डिस्क ब्रेक, TPMS, ISOFIX और SOS बटन भी मौजूद हैं।