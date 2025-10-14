यूपी में आज से बदले ईवी सब्सिडी के नियम! अब केवल इन व्हीकल पर ही टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 100% छूट
संक्षेप: इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 14 अक्टूबर से नियम बदलने जा रही है। जी हां, अब सिर्फ ‘मेड इन यूपी’ इलेक्ट्रिक वाहन को ही सब्सिडी मिलेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ईवी सब्सिडी सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब 14 अक्टूबर 2025 से राज्य में केवल ‘मेड इन यूपी’ यानी उत्तर प्रदेश में बने या असेंबल किए गए इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) को ही सब्सिडी, रोड टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फी माफी मिलेगी। यह कदम स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और राज्य को ईवी हब बनाने की दिशा में उठाया गया है, जो ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन से सीधा जुड़ा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नया नियम क्या कहता है?
ये नया नियम 14 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहा है। इस दौरान सिर्फ यूपी में बने ईवी को ही 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट मिलेगी। अन्य राज्यों या विदेश में बने इलेक्ट्रिक वाहनों को अब यह फायदा नहीं मिलेगा।
सब्सिडी कैसे मिलेगी?
जो ग्राहक सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहन के पास यूपी मैनुफैक्टरिंग/असेम्बली सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा सब्सिडी आवेदन राज्य के EV सब्सिडी पोर्टल (Subsidy Portal) पर करना होगा। फाइनल वेरीफिकेशन संबंधित RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) द्वारा किया जाएगा।
खरीदारों पर असर
इस बदलाव से उपभोक्ताओं को फायदा भी होगा और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आइए इसे जरा विस्तार से समझते हैं।
फायदा कैसे?
यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। राज्य में नई फैक्ट्रियां और रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लोकल कंपनियों को निवेश बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा।
नुकसान कैसे?
जिन ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूपी में नहीं है, उनके ईवी अब महंगे पड़ेंगे। कई लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारें और स्कूटर (जैसे Tata, BYD, Ather, MG आदि) अब सब्सिडी के दायरे से बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में EV बिक्री पर असर पड़ सकता है।
यूपी ईवी नीति का बैकग्राउंड
उत्तर प्रदेश ने पहली EV नीति 14 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई थी। उस वक्त राज्य सरकार ने तीन साल के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ की थी। साथ ही सीधे 5,000 से लेकर 20 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही थी। इसमें दोपहिया के लिए 5,000 रुपये, कार के लिए 1 लाख और 20 लाख इलेक्ट्रिक बसों के लिए तय किया गया था। अभी तक करीब 17,600 वाहन मालिकों को इसका लाभ मिल चुका है, जबकि लगभग 38,300 आवेदन अभी पेंडिंग हैं।
क्यों बदला गया नियम?
सरकार अब सब्सिडी देने वाले राज्य से ईवी बनाने वाले राज्य की भूमिका में आना चाहती है। यह नीति बदलाव लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ताकि यूपी आने वाले वर्षों में भारत का EV मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। (source-ackodrive)
