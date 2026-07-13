कार में 5-स्टार होटल वाली फील! फिर भी 30 दिनों में मिले सिर्फ 30 ग्राहक, जानिए डिटेल्स

किआ की लग्जरी एमपीवी कार्निवाल को बीते महीने यानी जून, 2026 में निराशा हाथ लगी। बता दें कि जून के पूरे 30 दिनों में किआ कार्निवाल (Kia Carnival) को सिर्फ 30 नए लोगों ने खरीदा।

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किआ की कारों को बीते महीने यानी जून, 2026 में लोगों ने ताबड़तोड़ खरीदा। बता दें कि इस दौरान कंपनी की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस को करीब 10,000 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इसी दौरान कंपनी की लग्जरी एमपीवी कार्निवाल को निराशा हाथ लगी। बता दें कि जून के पूरे 30 दिनों में किआ कार्निवाल (Kia Carnival) को सिर्फ 30 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान कार्निवाल की बिक्री 36 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 47 यूनिट था। आइए जानते हैं इस एमपीवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन किआ कार्निवाल भारत की सबसे शानदार और लग्जरी MPV मानी जाती है। इसके डिजाइन की बात करें तो यह सड़क पर किसी चलते-फिरते महल जैसी दिखती है। इसकी लंबी बॉडी, बड़ी ग्रिल और स्टाइलिश एलईडी लाइट्स इसे भीड़ से एकदम अलग बनाती हैं। इसके फीचर्स इतने कमाल के हैं कि आपको किसी 5-स्टार होटल जैसा फील आएगा। इसमें पीछे बैठने वालों के लिए रिक्लाइनिंग 'वीआईपी' सीटें, दो सनरूफ, बड़ी टचस्क्रीन और प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है।

सेफ्टी भी है दमदार सेफ्टी के मामले में किआ ने कार्निवाल में कोई ढिलाई नहीं बरती है। इसमें सेफ्टी के लिए चारों तरफ एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं जो इतनी बड़ी गाड़ी को पार्क करना आसान बनाते हैं। इसके अलावा, इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलता है जो सड़क पर अचानक कोई रुकावट आने पर ब्रेक लगाने या लेन में रहने में मदद करता है। गाड़ी की बनावट को काफी मजबूत रखा गया है ताकि सफर के दौरान परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहे।