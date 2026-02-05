70 kmph की स्पीड, 110 किमी. की रेंज; मार्केट में तहलका मचाने आया ये धांसू स्कूटर
भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है और अब इसमें ओमेगा सेकी मोबिलिटी (Omega Seiki Mobility -OSM) ने भी एंट्री कर ली है। कंपनी ने अपना पहला फास्ट-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर OSM Vextra लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 99,900 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। अब तक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस करने वाली OSM इस स्कूटर के जरिए आम शहरों के रोजमर्रा के राइडर्स और प्रोफेशनल यूजर्स को टारगेट कर रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
शहरों के लिए बनाया गया प्रैक्टिकल ई-स्कूटर
OSM Vextra को खास तौर पर डेली अर्बन कम्यूट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह स्कूटर उन लोगों के लिए है, जो कम खर्च में अच्छा परफॉर्मेंस, बेहतर रेंज और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चाहते हैं। 70 किमी./घंटा की टॉप स्पीड और 110 किमी. से ज्यादा की रियल-वर्ल्ड रेंज इसे शहरों के लिए एक मजबूत विकल्प बनाती है।
फीचर्स और टेक्नोलॉजी
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.5-इंच का कलर LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें बैटरी चार्ज और बची हुई रेंज की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें USB चार्जिंग पोर्ट, रिवर्स पार्किंग असिस्ट. ऑप्शनल GSM कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में भी अपडेटेड बनाते हैं।
बैटरी, मोटर और राइडिंग मोड
OSM Vextra में 3.45 kWh की IP67 रेटेड LMFP बैटरी दी गई है, जो पानी और धूल से सुरक्षित है। इसके साथ 3 kW BLDC हब मोटर मिलती है। स्कूटर की 12 डिग्री ग्रेडेबिलिटी इसे फ्लायओवर और चढ़ाई वाले रास्तों के लिए भी सक्षम बनाती है।
राइडर्स अपनी जरूरत के हिसाब से तीन राइडिंग मोड चुन सकते हैं। इसमें Eco (बेहतर रेंज के लिए), सिटी (डेली यूज़ के लिए) और स्पोर्ट (Sports) (ज्यादा पावर और तेज एक्सेलरेशन के लिए) मोड शामिल हैं।
चार्जिंग और रनिंग कॉस्ट
यह स्कूटर होम चार्जर से 0–80% चार्ज सिर्फ 4 घंटे में हो जाता है, जबकि फुल चार्ज में करीब 5 घंटे का समय लगता है। कम रनिंग कॉस्ट और इलेक्ट्रिक पावर की वजह से यह पेट्रोल स्कूटर का सस्ता और इको-फ्रेंडली विकल्प बन सकता है।
मैन्युफैक्चरिंग और उपलब्धता
OSM Vextra का निर्माण फरीदाबाद स्थित प्लांट में होगा, जिसकी सालाना क्षमता 25,000 यूनिट्स है। भारत के अलावा इसे अफ्रीकी बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। कंपनी इसे अपने 200+ डीलर नेटवर्क के जरिए टियर-1, टियर-2 और टियर-3 शहरों में बेचेगी।
कंपनी का विजन
लॉन्च के मौके पर कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन डॉ. उदय नारंग ने कहा कि वेक्स्ट्रा (Vextra) परफॉर्मेंस, रेंज और अफॉर्डेबिलिटी का संतुलन है और यह सिर्फ मेट्रो नहीं, बल्कि छोटे शहरों की मोबिलिटी जरूरतों को भी पूरा करेगा। वहीं, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट गौरव कुमार के मुताबिक, यह स्कूटर आने वाली पीढ़ी के लिए आसान, भरोसेमंद और टिकाऊ इलेक्ट्रिक राइडिंग एक्सपीरियंस देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
99,900 रुपये की कीमत, 110+ किमी. रेंज और 70 किमी./घंटा की टॉप स्पीड के साथ OSM Vextra उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकता है, जो किफायती, दमदार और एडवांस इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं। यह स्कूटर आने वाले समय में भारतीय ईवी मार्केट में अच्छी पकड़ बना सकता है।
