70 kmph की स्पीड, 110 किमी. की रेंज; मार्केट में तहलका मचाने आया ये धांसू स्कूटर

70 kmph की स्पीड, 110 किमी. की रेंज; मार्केट में तहलका मचाने आया ये धांसू स्कूटर

संक्षेप:

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अब इसमें ओमेगा सेकी मोबिलिटी (Omega Seiki Mobility -OSM) ने भी एंट्री कर ली है। कंपनी ने अपना पहला फास्ट-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर OSM Vextra लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 99,900 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। 

Feb 05, 2026 09:25 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है और अब इसमें ओमेगा सेकी मोबिलिटी (Omega Seiki Mobility -OSM) ने भी एंट्री कर ली है। कंपनी ने अपना पहला फास्ट-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर OSM Vextra लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 99,900 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। अब तक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस करने वाली OSM इस स्कूटर के जरिए आम शहरों के रोजमर्रा के राइडर्स और प्रोफेशनल यूजर्स को टारगेट कर रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:ये हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार, इनका नाम सुनते ही खरीद लेते हैं लोग

शहरों के लिए बनाया गया प्रैक्टिकल ई-स्कूटर

OSM Vextra को खास तौर पर डेली अर्बन कम्यूट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह स्कूटर उन लोगों के लिए है, जो कम खर्च में अच्छा परफॉर्मेंस, बेहतर रेंज और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चाहते हैं। 70 किमी./घंटा की टॉप स्पीड और 110 किमी. से ज्यादा की रियल-वर्ल्ड रेंज इसे शहरों के लिए एक मजबूत विकल्प बनाती है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.5-इंच का कलर LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें बैटरी चार्ज और बची हुई रेंज की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें USB चार्जिंग पोर्ट, रिवर्स पार्किंग असिस्ट. ऑप्शनल GSM कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में भी अपडेटेड बनाते हैं।

बैटरी, मोटर और राइडिंग मोड

OSM Vextra में 3.45 kWh की IP67 रेटेड LMFP बैटरी दी गई है, जो पानी और धूल से सुरक्षित है। इसके साथ 3 kW BLDC हब मोटर मिलती है। स्कूटर की 12 डिग्री ग्रेडेबिलिटी इसे फ्लायओवर और चढ़ाई वाले रास्तों के लिए भी सक्षम बनाती है।

राइडर्स अपनी जरूरत के हिसाब से तीन राइडिंग मोड चुन सकते हैं। इसमें Eco (बेहतर रेंज के लिए), सिटी (डेली यूज़ के लिए) और स्पोर्ट (Sports) (ज्यादा पावर और तेज एक्सेलरेशन के लिए) मोड शामिल हैं।

चार्जिंग और रनिंग कॉस्ट

यह स्कूटर होम चार्जर से 0–80% चार्ज सिर्फ 4 घंटे में हो जाता है, जबकि फुल चार्ज में करीब 5 घंटे का समय लगता है। कम रनिंग कॉस्ट और इलेक्ट्रिक पावर की वजह से यह पेट्रोल स्कूटर का सस्ता और इको-फ्रेंडली विकल्प बन सकता है।

मैन्युफैक्चरिंग और उपलब्धता

OSM Vextra का निर्माण फरीदाबाद स्थित प्लांट में होगा, जिसकी सालाना क्षमता 25,000 यूनिट्स है। भारत के अलावा इसे अफ्रीकी बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। कंपनी इसे अपने 200+ डीलर नेटवर्क के जरिए टियर-1, टियर-2 और टियर-3 शहरों में बेचेगी।

कंपनी का विजन

लॉन्च के मौके पर कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन डॉ. उदय नारंग ने कहा कि वेक्स्ट्रा (Vextra) परफॉर्मेंस, रेंज और अफॉर्डेबिलिटी का संतुलन है और यह सिर्फ मेट्रो नहीं, बल्कि छोटे शहरों की मोबिलिटी जरूरतों को भी पूरा करेगा। वहीं, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट गौरव कुमार के मुताबिक, यह स्कूटर आने वाली पीढ़ी के लिए आसान, भरोसेमंद और टिकाऊ इलेक्ट्रिक राइडिंग एक्सपीरियंस देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ये भी पढ़ें:ये हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार, इनका नाम सुनते ही खरीद लेते हैं लोग

99,900 रुपये की कीमत, 110+ किमी. रेंज और 70 किमी./घंटा की टॉप स्पीड के साथ OSM Vextra उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकता है, जो किफायती, दमदार और एडवांस इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं। यह स्कूटर आने वाले समय में भारतीय ईवी मार्केट में अच्छी पकड़ बना सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
