पुरानी vs नई टाटा पंच EV: रेंज, फीचर्स और कीमत में कितना बड़ा फर्क? जानिए कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी

Feb 20, 2026 02:29 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस सेगमेंट में Tata Punch EV पहले से ही लोगों की पसंद बनी हुई है। अब टाटा मोटर्स ने Punch EV को फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च कर दिया है।

पुरानी vs नई टाटा पंच EV: रेंज, फीचर्स और कीमत में कितना बड़ा फर्क? जानिए कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी
भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस सेगमेंट में Tata Punch EV पहले से ही लोगों की पसंद बनी हुई है। अब टाटा मोटर्स ने Punch EV को फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च कर दिया है। नई Punch EV को न सिर्फ ज्यादा मॉडर्न लुक दिया गया है, बल्कि इसमें रेंज, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में भी बड़े अपडेट किए गए हैं। ऐसे में जो लोग पुरानी Punch EV चला रहे हैं या इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनके मन में यही सवाल है कि नई Punch EV कितनी बदली है। क्या यह सच में एक बड़ा अपग्रेड है। आइए विस्तार से समझते हैं।

कितनी बदल गई डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो पुराने मॉडल में जहां फ्रंट में ब्लैक स्ट्रिप के साथ अलग-अलग DRLs दी गई थीं। वहीं, नए मॉडल में यह पट्टी हटा दी गई है और बॉडी कलर क्लोज्ड पैनल के साथ कनेक्टेड DRLs मिलते हैं। इससे कार का लुक ज्यादा क्लीन और फ्यूचरिस्टिक लगता है। पीछे की तरफ अब कनेक्टेड टेललैंप्स दिए गए हैं जो कार को चौड़ा और स्टाइलिश लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल ज्यादा नहीं बदली है, लेकिन नए 16-इंच अलॉय व्हील्स और नए कलर ऑप्शन इसे अलग पहचान देते हैं।

Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.69 - 12.59 लाख

...

ये भी पढ़ें:नए अवतार में लॉन्च हुई Punch EV, फुल चार्ज पर 468 km दौड़ेगी; जानिए कीमत से

केबिन में भी बड़ा बदलाव आया

केबिन की बात करें तो यहां बदलाव और ज्यादा नजर आते हैं। पुरानी Punch EV में 10.25-इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल डिस्प्ले मिलता था। वहीं, नई Punch EV में 10-इंच का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया UI और इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। सेंटर कंसोल अब ज्यादा टच-बेस्ड है, जिससे कार का अंदरूनी हिस्सा हाई-टेक महसूस होता है।

जानिए कैसे हैं दोनों के फीचर्स

फीचर्स और सेफ्टी के मामले में भी नई Punch EV एक कदम आगे निकल जाती है। पुराने मॉडल में सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स मिलते थे। वहीं, नए मॉडल में वेंटिलेटेड सीट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, क्रूज कंट्रोल और अलग-अलग ड्राइव मोड्स जैसे एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं। सबसे बड़ा अपडेट सेफ्टी को लेकर है, क्योंकि अब सभी वैरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट में बड़ी बात मानी जाती है।

ये भी पढ़ें:वर्ल्ड रिकॉर्ड! चीन की इस ई-कार ने रचा इतिहास, 213KM/H की स्पीड से किया ड्रिफ्ट

किसकी रेंज ज्यादा है

पुरानी Punch EV में 25 kWh और 35 kWh के दो बैटरी ऑप्शन मिलते थे, जिनकी रेंज क्रमशः 315 किमी और 421 किमी थी। नई Punch EV में अब 30 kWh के साथ नया 40 kWh बैटरी पैक भी दिया गया है, जो ARAI के मुताबिक 468 किमी तक की रेंज देता है। यानी रेंज में साफ बढ़ोतरी हुई है।

कीमत में किसने मारी बाजी

कीमत की बात करें तो पुरानी Punch EV की कीमत 9.99 लाख से 14.44 लाख रुपये तक जाती थी। जबकि नई Punch EV की शुरुआती कीमत 9.69 लाख रुपये रखी गई है। खास बात यह है कि BaaS ऑप्शन के साथ इसे 6.49 लाख रुपये में भी खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:जीप की इस नई SUV ने मचाई ग्लोबल सनसनी, कंपनी ने किया ग्लोबल डेब्यू

कौन है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी

कुल मिलाकर, नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट हर मामले में पुरानी मॉडल से बेहतर और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनकर सामने आती है। ज्यादा रेंज, ज्यादा फीचर्स और बेहतर सेफ्टी के साथ यह उन लोगों के लिए एक मजबूत ऑप्शन है, जो पहली इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

Tata Punch Electric Car Auto News Hindi

