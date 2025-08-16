ओला का नया S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च, इसमें ADAS सेफ्टी के साथ डैशकैम भी मिलेगा; सिंगल चार्ज पर 320Km रेंज
ओला इलेक्ट्रिक ने 15 अगस्त की शाम अपने तमिलनाडु स्थित प्लांट में संकल्प प्रोग्राम के दौरान नया फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इस मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,49,999 रुपए तय की है। इसकी बुकिंग 999 देकर शुरू की जा सकती है। कंपनी इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 में शुरू करेगी। S1 प्रो स्पोर्ट, S1 लाइनअप में एक स्पोर्ट-फोकस्ड वैरिएंट के रूप में पेश किया गया है। इसमें 13 kW फेराइट मोटर लगी है जिसे कंपनी ने ही डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है।
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बात इसमें नई स्टाइलिंग, स्पोर्ट-ट्यून्ड सस्पेंशन और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) शामिल हैं। यह पहली बार है जब भारत में किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।
S1 प्रो स्पोर्ट का डिजाइन और फीचर्स
इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें शार्प, एयरोडायनामिक रूप से अनुकूलित बॉडीवर्क, एक छोटी विंडस्क्रीन, कार्बन फाइबर फ्रंट फेंडर और ग्रैब रेल, और एक्स्ट्रा कम्फर्ट के लिए रिवाइज्ड फोम वाली नई डिजाइन की गई सीट शामिल हैं। लाइटिंग सेटअप पूरी तरह से LED है, जिसमें बेहतर विजिबिलिटी के लिए एक नई डे-टाइम रनिंग लाइट भी शामिल है।
इसकी नई फेराइट मैग्नेट मोटर 16 kW का पीक आउटपुट और 71 Nm का टॉर्क देता है, जिसे 4680 सेल वाले 5.2 kWh बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है। ओला का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 152 km/h है। वहीं, 0-40 km/h का एक्सेलरेशन टाइम 2 सेकंड है। कंपनी का दावा है कि इसकी IDC रेंज 320Km है।
इसके सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो इसमें एक टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और एक प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक है, जिसके दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक हैं। इस स्कूटर में चौड़े प्रोफाइल वाले टायरों वाला 14-इंच का फ्रंट एलॉय व्हील है। अंडर-सीट 34 लीटर स्टोरेज है और इसकी सीट की ऊंचाई 791 mm है।
ADAS पैकेज में क्या-क्या मिलेगा?
इसके ADAS पैकेज में टक्कर की चेतावनी, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और स्पीडिंग अलर्ट शामिल हैं। सामने लगा कैमरा डैशकैम की तरह काम कर सकता है इससे राइड रिकॉर्ड कर सकता है और चोरी से जुड़ी घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है। स्कूटर के इंटरफेस को वॉयस असिस्टेंट, कस्टमाइजेबल डिस्प्ले थीम, पर्सनलाइज्ड राइड एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस अलर्ट और स्मार्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने के लिए भी अपडेट किया गया है।
