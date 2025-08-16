ओला का नया S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च, इसमें ADAS सेफ्टी के साथ डैशकैम भी मिलेगा; सिंगल चार्ज पर 320Km रेंज

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बात इसमें नई स्टाइलिंग, स्पोर्ट-ट्यून्ड सस्पेंशन और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) शामिल हैं। यह पहली बार है जब भारत में किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।

ओला इलेक्ट्रिक ने 15 अगस्त की शाम अपने तमिलनाडु स्थित प्लांट में संकल्प प्रोग्राम के दौरान नया फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इस मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,49,999 रुपए तय की है। इसकी बुकिंग 999 देकर शुरू की जा सकती है। कंपनी इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 में शुरू करेगी। S1 प्रो स्पोर्ट, S1 लाइनअप में एक स्पोर्ट-फोकस्ड वैरिएंट के रूप में पेश किया गया है। इसमें 13 kW फेराइट मोटर लगी है जिसे कंपनी ने ही डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है।

S1 प्रो स्पोर्ट का डिजाइन और फीचर्स इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें शार्प, एयरोडायनामिक रूप से अनुकूलित बॉडीवर्क, एक छोटी विंडस्क्रीन, कार्बन फाइबर फ्रंट फेंडर और ग्रैब रेल, और एक्स्ट्रा कम्फर्ट के लिए रिवाइज्ड फोम वाली नई डिजाइन की गई सीट शामिल हैं। लाइटिंग सेटअप पूरी तरह से LED है, जिसमें बेहतर विजिबिलिटी के लिए एक नई डे-टाइम रनिंग लाइट भी शामिल है।

इसकी नई फेराइट मैग्नेट मोटर 16 kW का पीक आउटपुट और 71 Nm का टॉर्क देता है, जिसे 4680 सेल वाले 5.2 kWh बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है। ओला का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 152 km/h है। वहीं, 0-40 km/h का एक्सेलरेशन टाइम 2 सेकंड है। कंपनी का दावा है कि इसकी IDC रेंज 320Km है।

इसके सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो इसमें एक टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और एक प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक है, जिसके दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक हैं। इस स्कूटर में चौड़े प्रोफाइल वाले टायरों वाला 14-इंच का फ्रंट एलॉय व्हील है। अंडर-सीट 34 लीटर स्टोरेज है और इसकी सीट की ऊंचाई 791 mm है।