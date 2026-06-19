गजब का है यह इलेक्ट्रिक स्कूटर! फुल चार्ज पर 320 km की रेंज; 141 km/h की टॉप-स्पीड

ओला की एस1 प्रो+ जेन 3 (Ola S1 Pro+ Gen 3) आजकल खूब चर्चा में है। इसकी वजह इसका 300 किमी से ज्यादा रेंज और टॉप-स्पीड है। इसके अलावा, आपके इसमें ढ़ेर सारे मॉडर्न फीचर्स भी मिल रहे हैं।

पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच लोगों का अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर तेजी से बढ़ा है। इनमें इलेक्ट्रिक कार से लेकर स्कूटर तक शामिल हैं। अगर आप भी निकट भविष्य में नए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, ओला की एस1 प्रो+ जेन 3 (Ola S1 Pro+ Gen 3) आजकल खूब चर्चा में है। इसकी वजह इसका 300 किमी से ज्यादा रेंज और टॉप-स्पीड है। इसके अलावा, आपके इसमें ढ़ेर सारे मॉडर्न फीचर्स भी मिल रहे हैं। आइए एक नजर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिजाइन, फीचर्स, टॉप-स्पीड और ड्राइविंग रेंज पर डालते हैं।

देखते ही करेगा खरीदने का मन अगर ओला एस1 प्रो+ जेन 3 के डिजाइन की बात करें तो यह काफी स्पोर्टी और मजबूत लगता है। इसमें एल्युमिनियम ग्रैब हैंडल, टू-टोन आरामदायक सीट और चेन ड्राइव वाला मिड-डिवाइस मोटर दिया गया है। इसके अलावा, नीचे की तरफ पूरी तरह से ढका हुआ चेन कवर मिलता है। इससे कीचड़ या धूल जाने का झंझट खत्म हो जाता है। साथ ही स्कूटर दिखने में भी काफी स्लीक लगता है।

गजब के हैं स्कूटर के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 'MoveOS 5' सॉफ्टवेयर मिलता है। यह क्रूज कंट्रोल, नेविगेशन और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स देता है। स्कूटर की सेफ्टी के लिए इसमें 'डुअल-चैनल ABS' भी दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि तेज स्पीड में भी अचानक ब्रेक मारने पर स्कूटर फिसलेगा नहीं। साथ ही, इसमें ब्रेक-बाय-वायर टेक्नोलॉजी और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे महंगे फीचर्स भी शामिल हैं।

फुल चार्ज पर 320 km दौड़ेगा अब बात करते हैं स्कूटर के स्पीड और ड्राइविंग रेंज की जिसे हर कोई जानना चाहता है। इसमें लगी बड़ी 5.3 kWh की दमदार 'भारत सेल' बैटरी आपको एक बार फुल चार्ज करने पर 320 किलोमीटर (IDC) तक की शानदार रेंज देती है। इससे आपको रोज-रोज चार्ज करने की टेंशन नहीं रहती। वहीं, रफ्तार के शौकीनों के लिए इसमें 'हाइपर मोड' दिया गया है। इससे यह स्कूटर 141 किमी/घंटा की तूफानी टॉप-स्पीड पकड़ सकता है। यह महज 2.1 सेकंड में 0 से 40 की रफ्तार पकड़ लेता है।