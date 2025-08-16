Ola S1 Pro+ and Roadster X+ Price Revised ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल की कीमतों में की भारी कटौती, लेने से पहले देखें नई प्राइस, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Ola S1 Pro+ and Roadster X+ Price Revised

ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल की कीमतों में की भारी कटौती, लेने से पहले देखें नई प्राइस

कंपनी अब अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में भारत सेल का इस्तेमाल कर रही है। जिसे कंपनी ने अपनी फ्यूचर फैक्ट्री में ही तैयार किया है। इन सेल की वजह कंपनी ने अपने 2nd जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर और रोडस्टर X इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमतों को भी कम कर दिया है। चलिए इनकी नई कीमतों पर एक नजर डालते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 10:33 AM


15 अगस्त की शाम ओला इलेक्ट्रिक ने न्यू जनरेशन S1 प्रो स्पोर्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। इस स्कूटर में कई एडवांस्ड और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, ये ADAS फीचर वाला देश के पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है। कंपनी ने इस स्कूटर में भारत सेल का इस्तेमाल किया है। जिसे कंपनी ने अपनी फ्यूचर फैक्ट्री में ही तैयार किया है। इन सेल की वजह कंपनी ने अपने 2nd जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर और रोडस्टर X इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमतों को भी कम कर दिया है। चलिए इनकी नई कीमतों पर एक नजर डालते हैं।

दरअसल, ओला S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च होने के साथ ही कंपनी ने 4680 सेल वाले अपने मौजूदा मॉडलों की कीमतों में भी बदलाव किया है। अब S1 प्रो+ 5.2 kWh की एक्स-शोरूम कीमत अब 1,69,999 रुपए है। जबकि रोडस्टर X+ 9.1 kWh की एक्स-शोरूम कीमत 1,89,999 रुपए है। दोनों ही मॉडल 17 अगस्त तक 10,000 की अतिरिक्त छूट के साथ मिल रहे हैं। इन अपडेटेड मॉडलों की डिलीवरी नवरात्रि से शुरू होगी।

ADAS और डैशकैम वाला स्कूटर लॉन्च

ओला ने अपने संकल्प प्रोग्राम के दौरान नया फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इस मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,49,999 रुपए तय की है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बात इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और डैशकैम जैसे फीर्स को शामिल किया गया है। यह पहली बार है जब भारत में किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी IDC रेंज 320Km है।

इसके ADAS पैकेज में टक्कर की चेतावनी, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और स्पीडिंग अलर्ट शामिल हैं। सामने लगा कैमरा डैशकैम की तरह काम कर सकता है इससे राइड रिकॉर्ड कर सकता है और चोरी से जुड़ी घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है। स्कूटर के इंटरफेस को वॉयस असिस्टेंट, कस्टमाइजेबल डिस्प्ले थीम, पर्सनलाइज्ड राइड एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस अलर्ट और स्मार्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने के लिए भी अपडेट किया गया है।

