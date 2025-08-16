ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल की कीमतों में की भारी कटौती, लेने से पहले देखें नई प्राइस

कंपनी अब अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में भारत सेल का इस्तेमाल कर रही है। जिसे कंपनी ने अपनी फ्यूचर फैक्ट्री में ही तैयार किया है। इन सेल की वजह कंपनी ने अपने 2nd जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर और रोडस्टर X इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमतों को भी कम कर दिया है। चलिए इनकी नई कीमतों पर एक नजर डालते हैं।

15 अगस्त की शाम ओला इलेक्ट्रिक ने न्यू जनरेशन S1 प्रो स्पोर्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। इस स्कूटर में कई एडवांस्ड और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, ये ADAS फीचर वाला देश के पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है। कंपनी ने इस स्कूटर में भारत सेल का इस्तेमाल किया है। जिसे कंपनी ने अपनी फ्यूचर फैक्ट्री में ही तैयार किया है। इन सेल की वजह कंपनी ने अपने 2nd जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर और रोडस्टर X इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमतों को भी कम कर दिया है। चलिए इनकी नई कीमतों पर एक नजर डालते हैं।

दरअसल, ओला S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च होने के साथ ही कंपनी ने 4680 सेल वाले अपने मौजूदा मॉडलों की कीमतों में भी बदलाव किया है। अब S1 प्रो+ 5.2 kWh की एक्स-शोरूम कीमत अब 1,69,999 रुपए है। जबकि रोडस्टर X+ 9.1 kWh की एक्स-शोरूम कीमत 1,89,999 रुपए है। दोनों ही मॉडल 17 अगस्त तक 10,000 की अतिरिक्त छूट के साथ मिल रहे हैं। इन अपडेटेड मॉडलों की डिलीवरी नवरात्रि से शुरू होगी।

ADAS और डैशकैम वाला स्कूटर लॉन्च ओला ने अपने संकल्प प्रोग्राम के दौरान नया फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इस मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,49,999 रुपए तय की है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बात इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और डैशकैम जैसे फीर्स को शामिल किया गया है। यह पहली बार है जब भारत में किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी IDC रेंज 320Km है।