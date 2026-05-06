रियल रेंज ने खोली ओला रोडस्टर X+ की पोल! फुल चार्ज पर सिर्फ इतने KM दौड़ पाई; दावे से 53Km कम

May 06, 2026 05:50 pm IST

जब इस टेस्ट को शुरू किया, तो बैटरी पूरी तरह चार्ज थी और स्क्रीन पर 183Km की राइडिंग रेंज दिखा रही थी। 90% बैटरी होने पर, स्क्रीन पर 166Km की रेंज दिखाई दे रही थी। जब इस टेस्ट के आखिर में पहुंचे और बैटरी 30% रह गई, तो स्क्रीन पर 59Km की रेंज दिखाई दे रही थी।

ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स भले ही पिछले कुछ सालों में फिसली है, लेकिन आज भी ज्यादा रेंज देने वाले मॉडल में वो सबसे आगे है। इतना ही नहीं, कंपनी के पोर्टफोलियो में रोडस्टर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा रेंज देने वाला मॉडल भी है। रोडस्टर X+ को कंपनी की लाइन-अप में परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस वाली मोटरसाइकिल के तौर पर पेश किया गया है। इस बाइक में तीन राइडिंग मोड ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट के साथ आती है। ऐसे में इस ई-मोटरसाइकिल का रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट किया गया।

ईको मोड में यह इसकी टॉप स्पीड 42Km/h तक है। वहीं, ट्रैफिक कंडीशन में ये मोड काफी काम आता है। दूसरी तरफ, नॉर्मल मोड डेली राइड के दौरान इस्तेमाल के लिए ज्यादा नैचुरल लगता है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 80Km/h तक जाती है। वहीं, स्पोर्ट मोड सबसे तेज है। जब बैटरी पूरी तरह चार्ज होती है, तो यह काफी दमदार एक्सपीरियंस देता है।

ओला रोडस्टर X+ (4.5kWh) का रियल रेंज टेस्ट

ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका नॉर्मल मोड में राइडिंग रेंज का टेस्ट किया जिसमें उसने 130Km की अच्छी रेंज हासिल की। ​​जब इस टेस्ट को शुरू किया, तो बैटरी पूरी तरह चार्ज थी और स्क्रीन पर 183Km की राइडिंग रेंज दिखा रही थी। 90% बैटरी होने पर, स्क्रीन पर 166Km की रेंज दिखाई दे रही थी। जब इस टेस्ट के आखिर में पहुंचे और बैटरी 30% रह गई, तो स्क्रीन पर 59Km की रेंज दिखाई दे रही थी।

15% चार्ज रह जाने पर बाइक अपने-आप ईको मोड में चली गई और जब बैटरी 1% रह गई, तो वह बंद हो गई। इस दौरान स्क्रीन पर 'बैटरी लो' (battery low) का अलर्ट मिलने लगा था। बैटरी का % कम होने के साथ-साथ हमने कितने किलोमीटर की राइडिंग पूरी की, उसकी जानकारी नीचे दी गई है।

ओला रोडस्टर X+ का नॉर्मल मोड में टेस्ट बैटरी % तय की गई दूरी 90% 13Km 80% 28Km 70% 43Km 60% 55Km 50% 70Km 40% 82Km 30% 95Km 20% 108Km 10% 119Km 1% 130Km

ओला मोटरसाइकिल की 130Km की रियल वर्ल्ड रेंज काफी बेहतर है। हालांकि, कंपनी के दावे के मुताबिक नॉर्मल मोड में इसकी रेंज 183Km है। यानी ये दावे की रेंज से 53Km कम दौड़ी। घर पर चार्ज करने में काफी ज्यादा समय लगता है। 4.5kWh की बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। होम चार्जर सीट के नीचे बड़े आराम से फिट हो जाता है। इसे हटाकर आप सीट के नीचे 3.7 लीटर की स्टोरेज स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं।