500 किलोमीटर तक रेंज दे रही ओला की यह बाइक, अब सरकार से मिली बड़ी मंजूरी

संक्षेप: ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक बाइक Roadster X+ (9.1 kWh) को लेकर बड़ी जानकारी दी है। इस बाइक को सेंट्रल मोटर व्हीकल रुल्स (CMVR), 1989 के तहत सरकारी सर्टिफिकेशन मिल गया है।

Dec 30, 2025 01:16 pm IST

ओला इलेक्ट्रिक ने मंगलवार को अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Roadster X+ (9.1 kWh) को लेकर बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि इस बाइक को सेंट्रल मोटर व्हीकल रुल्स (CMVR), 1989 के तहत सरकारी सर्टिफिकेशन मिल गया है। यह मंजूरी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (iCAT), मानेसर की ओर से दी गई है। खास बात यह है कि Roadster X+ में इस्तेमाल किया गया 4680 भारत सेल बैटरी पैक पूरी तरह Ola Electric द्वारा देश में ही विकसित किया गया है। इस सर्टिफिकेशन के साथ ही अब कंपनी इसकी डिलीवरी शुरू करने जा रही है।

500 km तक रेंज का दावा कंपनी का कहना है कि Roadster X+ भारत की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बन गई है जिसे पूरी तरह इन-हाउस डेवलप की गई 4680 बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ सर्टिफिकेशन मिला है। यह बाइक एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है जो फिलहाल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मानी जा रही है। इतनी लंबी रेंज के चलते यह इलेक्ट्रिक बाइक सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि लंबी दूरी और इंटर-सिटी ट्रैवल के लिए भी एक मजबूत ऑप्शन बनकर सामने आ सकती है।

क्या कहती है कंपनी कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि Roadster X+ को मिला यह सरकारी सर्टिफिकेशन Ola Electric के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। उनके अनुसार, यह मंजूरी भारत में एंड-टू-एंड EV टेक्नोलॉजी तैयार करने की दिशा में कंपनी के सफर को और मजबूत करती है। बता दें कि 9.1 kWh बैटरी के साथ Roadster X+ बेहतर परफॉर्मेंस, सेफ्टी और भरोसेमंद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने का दावा करती है। ओला का मानना है कि यह बाइक भारत जैसे मोटरसाइकिल-प्रधान टू-व्हीलर मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में अहम भूमिका निभाएगी।