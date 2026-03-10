इस कंपनी ने लॉन्च किए टू-व्हीलर्स के चैंपियन एडिशन, कीमत में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया; अप्रैल तक खरीद पाएंगे

Mar 10, 2026 08:49 pm IST

भारतीय टीम टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जीतकर एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। टीम की इस जीत का जश्न देशभर में मनाया जा रहा है। ऐसे में ओला इलेक्ट्रिकी ने भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत को यादगार बनाने के लिए S1 Pro+ और Roadster X+ का लिमिटेड-रन चैंपियंस एडिशन लॉन्च किया है।

भारतीय टीम टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जीतकर एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। टीम की इस जीत का जश्न देशभर में मनाया जा रहा है। ऐसे में अब ओला इलेक्ट्रिक भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गई है। दरअसल, कंपनी ने भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत को यादगार बनाने के लिए S1 Pro+ और Roadster X+ का लिमिटेड-रन चैंपियंस एडिशन लॉन्च किया है। चैंपियंस एडिशन में 5.2kWh बैटरी वाले 4680 भारत सेल-पावर्ड S1 Pro+ और 9.1kWh बैटरी वाले Roadster X+ पर ब्लू-थीम वाली लिवरी दी गई है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कंपनी का कहना है कि यह एडिशन कल से अप्रैल 2026 के आखिर तक मिलेगा। S1 Pro+ की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,54,999 रुपए और Roadster X+ की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,09,999 रुपए तय की गई है। हालांकि, वैरिएंट-स्पेसिफिक इफेक्टिव कीमतें और ऑफर्स कॉन्फिगरेशन और जगह के हिसाब से अलग हो सकते हैं। यह एक लिमिटेड एडिशन है जो उन मॉडल्स पर बना है जो पहले से ही ओला के पोर्टफोलियो में ऊपर हैं। खास बात ये है कि कंपनी ने इसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है।

S1 Pro+ और Roadster X+ की डिटेल

S1 Pro+ 5.2kWh को लाइन-अप में टॉप-रेंज स्कूटर के तौर पर रखा गया है, जिसका IDC रेंज क्लेम 320km तक है। चैंपियंस एडिशन वर्जन में 13kW की मोटर है। दावा किया गया है कि यह 2.1 सेकंड में 0-40kmph की स्पीड पकड़ लेती है, इसलिए लिमिटेड-रन मॉडल में वही परफॉर्मेंस पैकेज रहेगा। रोडस्टर X+ साइड भी अच्छा है, क्योंकि ओला इसे सिर्फ स्कूटर अपडेट के बजाय एक क्रॉस-कैटेगरी सेलिब्रेशन के तौर पर देख रही है। 9.1kWh बैटरी वाला रोडस्टर X+ लगभग 501km की IDC रेंज और 125kmph की टॉप स्पीड का दावा करता है। ओला का कहना है कि चैंपियंस एडिशन रोडस्टर X+ में 11kW की मोटर है और यह 2.7 सेकंड में 0-40kmph की स्पीड पकड़ सकती है।