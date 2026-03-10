Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इस कंपनी ने लॉन्च किए टू-व्हीलर्स के चैंपियन एडिशन, कीमत में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया; अप्रैल तक खरीद पाएंगे

Mar 10, 2026 08:49 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जीतकर एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। टीम की इस जीत का जश्न देशभर में मनाया जा रहा है। ऐसे में ओला इलेक्ट्रिकी ने भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत को यादगार बनाने के लिए S1 Pro+ और Roadster X+ का लिमिटेड-रन चैंपियंस एडिशन लॉन्च किया है।

इस कंपनी ने लॉन्च किए टू-व्हीलर्स के चैंपियन एडिशन, कीमत में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया; अप्रैल तक खरीद पाएंगे

भारतीय टीम टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जीतकर एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। टीम की इस जीत का जश्न देशभर में मनाया जा रहा है। ऐसे में अब ओला इलेक्ट्रिक भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गई है। दरअसल, कंपनी ने भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत को यादगार बनाने के लिए S1 Pro+ और Roadster X+ का लिमिटेड-रन चैंपियंस एडिशन लॉन्च किया है। चैंपियंस एडिशन में 5.2kWh बैटरी वाले 4680 भारत सेल-पावर्ड S1 Pro+ और 9.1kWh बैटरी वाले Roadster X+ पर ब्लू-थीम वाली लिवरी दी गई है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

कंपनी का कहना है कि यह एडिशन कल से अप्रैल 2026 के आखिर तक मिलेगा। S1 Pro+ की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,54,999 रुपए और Roadster X+ की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,09,999 रुपए तय की गई है। हालांकि, वैरिएंट-स्पेसिफिक इफेक्टिव कीमतें और ऑफर्स कॉन्फिगरेशन और जगह के हिसाब से अलग हो सकते हैं। यह एक लिमिटेड एडिशन है जो उन मॉडल्स पर बना है जो पहले से ही ओला के पोर्टफोलियो में ऊपर हैं। खास बात ये है कि कंपनी ने इसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ola Electric Roadster Pro

Ola Electric Roadster Pro

₹ 2 - 2.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ola Electric S1 Pro Sport

Ola Electric S1 Pro Sport

₹ 1.5 - 1.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ola Electric S1 Pro 3 Gen

Ola Electric S1 Pro 3 Gen

₹ 1.25 - 1.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ola Electric Roadster X

Ola Electric Roadster X

₹ 99,999 - 1.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ola Electric S1 X 3 Gen

Ola Electric S1 X 3 Gen

₹ 94,999 - 1.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:₹1.70 लाख का डिस्काउंट और ₹30000 की फ्री एक्सेसरीज, ये 7-सीटर हो गई सस्ती

S1 Pro+ और Roadster X+ की डिटेल
S1 Pro+ 5.2kWh को लाइन-अप में टॉप-रेंज स्कूटर के तौर पर रखा गया है, जिसका IDC रेंज क्लेम 320km तक है। चैंपियंस एडिशन वर्जन में 13kW की मोटर है। दावा किया गया है कि यह 2.1 सेकंड में 0-40kmph की स्पीड पकड़ लेती है, इसलिए लिमिटेड-रन मॉडल में वही परफॉर्मेंस पैकेज रहेगा। रोडस्टर X+ साइड भी अच्छा है, क्योंकि ओला इसे सिर्फ स्कूटर अपडेट के बजाय एक क्रॉस-कैटेगरी सेलिब्रेशन के तौर पर देख रही है। 9.1kWh बैटरी वाला रोडस्टर X+ लगभग 501km की IDC रेंज और 125kmph की टॉप स्पीड का दावा करता है। ओला का कहना है कि चैंपियंस एडिशन रोडस्टर X+ में 11kW की मोटर है और यह 2.7 सेकंड में 0-40kmph की स्पीड पकड़ सकती है।

ये भी पढ़ें:स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV3XO... एक साथ महिंद्रा की ये 3 SUVs हो गईं सस्ती
ये भी पढ़ें:छोटी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक SUVs लाएगी ये कंपनी, ये 3 नए मॉडल आएंगे

₹10,000 छूट भी मिल रही
ओला इलेक्ट्रिक ने चैंपियन महोत्सव (Champion Mahotsav) नाम से एक लिमिटेड पीरियड ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत ग्राहकों को ₹10,000 तक के फायदे दिए जा रहे हैं। कंपनी का यह खास अभियान सिर्फ तीन दिनों के लिए चलाया जा रहा है। इस दौरान ग्राहक कंपनी के किसी भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹10,000 तक का लाभ ले सकते हैं। यह ऑफर पूरे भारत में लागू है और कंपनी की सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल रेंज पर उपलब्ध होगा। इस कैंपेन के दौरान कंपनी के कई लोकप्रिय मॉडल्स पर ऑफर दिया जा रहा है, जिनमें Ola S1 Pro, Ola S1 Pro+, Ola S1 X, Ola S1 X+ और Ola Roadster X शामिल है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Ola Electric Scooter Electric Scooter Electric Vehicles अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।