सिर्फ 9 दिन का मौका: ₹49,999 में घर लाएं Ola स्कूटर और बाइक, जानें पूरी डिटेल
ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि कंपनी ने मंगलवार को अपने नए Ola Celebrates India कैंपेन का ऐलान किया जिसके तहत खास मुहूर्त महोत्सव ऑफर्स लॉन्च किए गए हैं।
फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि कंपनी ने मंगलवार को अपने नए "Ola Celebrates India" कैंपेन का ऐलान किया जिसके तहत खास मुहूर्त महोत्सव (Muhurat Mahotsav) ऑफर्स लॉन्च किए गए हैं। इस ऑफर के तहत अगले नौ दिनों तक चुनिंदा Ola स्कूटर्स और मोटरसाइकिलें मात्र 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदी जा सकेंगी। ऑफर की शुरुआत आज यानी 23 सितंबर से होगी। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा
कंपनी का कहना है कि हर दिन लिमिटेड यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी। इन्हें पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बेचा जाएगा। साथ ही, रोजाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खास मुहूर्त टाइम-स्लॉट्स का ऐलान भी किया जाएगा। कंपनी ने साफ किया कि यह सिर्फ डिस्काउंट का ऑफर नहीं है बल्कि कंपनी का मकसद हर भारतीय घर तक वर्ल्ड-क्लास EV पहुंचाना है।
|मॉडल
|वैरिएंट
|फेस्टिव प्राइस
|रेगुलर प्राइस
|S1 X
|2 kWh
|49,999
|81,999
|Roadster X
|2.5 kWh
|49,999
|99,999
|S1 Pro+
|5.2 kWh
|99,999
|1,69,999
|Roadster X+
|9.1 kWh
|99,999
|1,89,999
क्या कहती है कंपनी
ओला के प्रवक्ता ने कहा कि यह पहल भारतीय संस्कृति और आधुनिकता को जोड़ते हुए एक नया संदेश देती है। यह कैंपेन कंपनी के हालिया Sankalp इवेंट के तुरंत बाद आया है जहां कंपनी ने 4680 Bharat Cell से लैस नई गाड़ियां पेश की थीं। इनमें S1 Pro+ (5.2 kWh) और Roadster X+ (9.1 kWh) शामिल हैं जिनकी डिलीवरी इस नवरात्रि से शुरू होगी। इसके अलावा, ओला ने स्पोर्ट्स स्कूटर सेगमेंट में भी कदम रखते हुए S1 Pro Sport लॉन्च किया है जिसकी कीमत 1,49,999 रुपये रखी गई है। इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 से शुरू होगी।
ग्राहकों के पासा हैं कई ऑप्शन
फिलहाल अपने S1 स्कूटर पोर्टफोलियो और Roadster X मोटरसाइकिल लाइनअप के जरिए ग्राहकों को कई विकल्प देती है। इनकी कीमतें 81,999 से लेकर 1,89,999 रुपये तक जाती हैं। कंपनी का मानना है कि फेस्टिव सीजन के इस ऑफर से न सिर्फ ज्यादा ग्राहकों को EV की ओर अट्रैक्ट किया जा सकेगा बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बड़े पैमाने पर अपनाने में भी तेजी आएगी।
