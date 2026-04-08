इस भारतीय कंपनी ने इन हाउस बनाया लिथियम सेल, अब EV खरीदना सस्ता होगा; रेंज में भी होगा इजाफा
ओला इलेक्ट्रिक सेगमेंट में खुद को बेहतर बनाने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। तो दूसरी तरफ, वो सिंगल डे सर्विस से ग्राहकों का एक्सपीरियंस बेहतर बनाना चाहती है। अब कंपनी ने बताया कि उसका खुद का बनाया हुआ LFP बैटरी सेल तैयार है।
ओला इलेक्ट्रिक सेगमेंट में खुद को बेहतर बनाने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। तो दूसरी तरफ, वो सिंगल डे सर्विस से ग्राहकों का एक्सपीरियंस बेहतर बनाना चाहती है। अब कंपनी ने बताया कि उसका खुद का बनाया हुआ लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी सेल तैयार है। कंपनी ने इसे भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और एनर्जी ईकोसिस्टम बनाने के अपने लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम बताया है। इस सेल को 46100 फॉर्मेट नाम दिया गया है। ये कंपनी के व्हीकल में अभी इस्तेमाल हो रहे NMC 4680 भारत सेल से बड़ा है।
कंपनी का इस सेल से मकसद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एनर्जी स्टोरेज, दोनों ही तरह के इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर, कम लागत में और ज्यादा काम आने लायक सुधार लाना है। कंपनी ने बताया कि अगले क्वार्टर से उसके प्रोडक्ट्स में इस सेल का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। अभी कंपनी के भारत सेल से उसकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमतों में भी कटौती आई है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Ola Electric Roadster
₹ 1.05 - 1.4 लाख
Ola Electric Gig
₹ 39,999 - 49,999
Ola Electric Roadster Pro
₹ 2 - 2.5 लाख
भारत सेल का इस्तेमाल हो रहा
यह घोषणा ओला की गीगाफैक्टरी (Gigafactory) में हो रही तरक्की के साथ ही की गई है। इस फैक्टरी से बने हजारों व्हीकल, जिनमें 4680 भारत सेल्स लगे हैं, पहले से ही भारत की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अब तक लाखों किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। कंपनी का कहना है कि सड़क पर इस्तेमाल से मिला यह बढ़ता हुआ डेटा, उसकी देश में ही बनाई गई सेल टेक्नोलॉजी की भरोसेमंद होने की बात को साबित करता है। साथ ही, यह दिखाता है कि भारत के अंदर ही बड़े पैमाने पर आधुनिक बैटरी बनाने की उसकी कैपेसिटी कितनी मजबूत है।
गीगाफैक्टरी का प्रोडक्शन बढ़ेगा
गीगाफैक्टरी की मौजूदा प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.5 GWh है, जिसे बढ़ाकर 6 GWh तक पहुंचाने का काम अभी चल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "हमारे LFP 46100 सेल का तैयार होना, भारत का सबसे आधुनिक EV और एनर्जी ईकोसिस्टम बनाने की हमारी यात्रा में एक बहुत ही अहम पल है। गीगाफैक्टरी में हो रही जबरदस्त तरक्की और सड़कों पर हमारे 4680 सेल्स के शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ, यह उपलब्धि इनोवेशन, बड़े पैमाने पर काम करने और आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"
कंपनी ने बताया कि LFP केमिस्ट्री के आने से व्हीकल की लागत और भी कम होने की उम्मीद है, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों की पहुंच में आ जाएगी। कंपनी ने यह भी कहा कि इस विकास से भविष्य के बैटरी स्टोरेज प्रोडक्ट्स के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है। यह उसकी सेल टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो के विस्तार का अगला बड़ा स्टेज है।
ओला इलेक्ट्रिक ने आगे कहा कि वह टेक्नोलॉजी के विकास और ग्राहकों पर केंद्रित उपायों के मेल से EV अपनाने में आने वाली रुकावटों को दूर करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इन उपायों में किफायती दाम वाले प्रोग्राम, सर्विस की गारंटी, बायबैक का भरोसा और सरकार की तरफ से मिलने वाले प्रोत्साहन (जैसे कि प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के फ़ायदे) सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना शामिल है। अब ये देखना होगा कि कंपनी इन नए साल का इस्तेमाल मौजूदा प्रोडक्ट में करेगी, या फिर इसके लिए नया प्रोडक्ट लाएगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।