इस भारतीय कंपनी ने इन हाउस बनाया लिथियम सेल, अब EV खरीदना सस्ता होगा; रेंज में भी होगा इजाफा

ओला इलेक्ट्रिक सेगमेंट में खुद को बेहतर बनाने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। तो दूसरी तरफ, वो सिंगल डे सर्विस से ग्राहकों का एक्सपीरियंस बेहतर बनाना चाहती है। अब कंपनी ने बताया कि उसका खुद का बनाया हुआ LFP बैटरी सेल तैयार है।

ओला इलेक्ट्रिक सेगमेंट में खुद को बेहतर बनाने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। तो दूसरी तरफ, वो सिंगल डे सर्विस से ग्राहकों का एक्सपीरियंस बेहतर बनाना चाहती है। अब कंपनी ने बताया कि उसका खुद का बनाया हुआ लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी सेल तैयार है। कंपनी ने इसे भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और एनर्जी ईकोसिस्टम बनाने के अपने लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम बताया है। इस सेल को 46100 फॉर्मेट नाम दिया गया है। ये कंपनी के व्हीकल में अभी इस्तेमाल हो रहे NMC 4680 भारत सेल से बड़ा है।

कंपनी का इस सेल से मकसद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एनर्जी स्टोरेज, दोनों ही तरह के इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर, कम लागत में और ज्यादा काम आने लायक सुधार लाना है। कंपनी ने बताया कि अगले क्वार्टर से उसके प्रोडक्ट्स में इस सेल का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। अभी कंपनी के भारत सेल से उसकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमतों में भी कटौती आई है।

भारत सेल का इस्तेमाल हो रहा

यह घोषणा ओला की गीगाफैक्टरी (Gigafactory) में हो रही तरक्की के साथ ही की गई है। इस फैक्टरी से बने हजारों व्हीकल, जिनमें 4680 भारत सेल्स लगे हैं, पहले से ही भारत की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अब तक लाखों किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। कंपनी का कहना है कि सड़क पर इस्तेमाल से मिला यह बढ़ता हुआ डेटा, उसकी देश में ही बनाई गई सेल टेक्नोलॉजी की भरोसेमंद होने की बात को साबित करता है। साथ ही, यह दिखाता है कि भारत के अंदर ही बड़े पैमाने पर आधुनिक बैटरी बनाने की उसकी कैपेसिटी कितनी मजबूत है।

गीगाफैक्टरी का प्रोडक्शन बढ़ेगा

गीगाफैक्टरी की मौजूदा प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.5 GWh है, जिसे बढ़ाकर 6 GWh तक पहुंचाने का काम अभी चल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "हमारे LFP 46100 सेल का तैयार होना, भारत का सबसे आधुनिक EV और एनर्जी ईकोसिस्टम बनाने की हमारी यात्रा में एक बहुत ही अहम पल है। गीगाफैक्टरी में हो रही जबरदस्त तरक्की और सड़कों पर हमारे 4680 सेल्स के शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ, यह उपलब्धि इनोवेशन, बड़े पैमाने पर काम करने और आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

कंपनी ने बताया कि LFP केमिस्ट्री के आने से व्हीकल की लागत और भी कम होने की उम्मीद है, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों की पहुंच में आ जाएगी। कंपनी ने यह भी कहा कि इस विकास से भविष्य के बैटरी स्टोरेज प्रोडक्ट्स के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है। यह उसकी सेल टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो के विस्तार का अगला बड़ा स्टेज है।