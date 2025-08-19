रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी को पूरा करेगा चीन; ओला इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो के शेयरों में 6% की तेजी

चीन के विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया है कि बीजिंग नई दिल्ली द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं का समाधान करेगा। इसमें रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई, जो वाहन निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल और सुरंग खोदने वाली मशीनें शामिल हैं। बता दें कि चीन के विदेश मंत्री इस समय बैठकों के लिए भारत में हैं।

मोदी सरकार की गाड़ियों पर GST घटाने वाले एलान के बाद से ऑटो कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार (19 अगस्त) को भारतीय ऑटो शेयरों में बढ़त जारी रही। ओला इलेक्ट्रिक, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी के शेयरों में 6% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 1% की बढ़त दर्ज की गई, जो सोमवार को लगभग 5% की बढ़त के बाद और भी मजबूत हुआ, क्योंकि ऐसी खबरें आई थीं कि सरकार गाड़ियों की डिमांड को बढ़ाने के लिए व्हीकल पर GST में कटौती कर सकती है।

ऑटो कंपनियों के शेयर्स में आई इस तेजी को नई दिल्ली से मिले नए संकेतों से भी समर्थन मिला। CNBC TV-18 के अनुसार, चीन के विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया है कि बीजिंग नई दिल्ली द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं का समाधान करेगा। इसमें रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई, जो वाहन निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल और सुरंग खोदने वाली मशीनें शामिल हैं। बता दें कि चीन के विदेश मंत्री इस समय बैठकों के लिए भारत में हैं।

ऑटो निर्माताओं के लिए रेयर अर्थ का मुद्दा विशेष रूप से गंभीर रहा है। ग्लोबल प्रोडक्शन और सप्लाी में चीन का लगभग 90% योगदान है। इसकी कमी ने पहले ही उत्पादन को बाधित कर दिया है। बजाज ऑटो ने जुलाई में अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के उत्पादन में 50% तक की कटौती की, और चेतावनी दी कि अगस्त और सितंबर में भी उत्पादन सीमित रहेगा।

भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टाटा मोटर्स ने भी रेयर अर्थ मैग्नेट को संभावित रुकावट बताया है। हालांकि, कंपनी का प्रोडक्शन अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी भविष्य के संचालन को सुरक्षित करने के लिए ऑप्शनल सप्लाई ऑप्शन पर काम कर रही है। अगर बीजिंग के आश्वासनों पर अमल होता है, तो वाहन निर्माताओं को सप्लाई संबंधी व्यवधानों से राहत मिल सकती है, जिससे प्रोडक्शन शेड्यूल पर भी असर पड़ा है। जबकि संभावित GST कटौती की चर्चा से घरेलू डिमांड की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

सुबह लगभग 10:55 बजे, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1% ऊपर था। इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ में ओला इलेक्ट्रिक, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, हुंडई मोटर इंडिया और टीवीएस मोटर कंपनी शामिल थीं। साल की शुरुआत से निफ्टी ऑटो इंडेक्स 11.21% ऊपर है।