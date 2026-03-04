अर्श से फर्श पर गिरी ये कंपनी! बिक्री और शेयर दोनों रिकॉर्ड निचले स्तर पर, किसी जमाने थी नंबर-1

Hindustan Hindi News
ओला ने 2023 और 2024 की शुरुआत में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। लेकिन कंपनी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। फरवरी 2026 में कंपनी की रिटेल बिक्री घटकर सिर्फ 3,968 यूनिट रह गई। 

देश की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इंडस्ट्री में कभी नंबर-1 का ताज पहनने वाली ओला (Ola Electric) इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। फरवरी 2026 में कंपनी की रिटेल बिक्री घटकर सिर्फ 3,968 यूनिट रह गई। यह आंकड़ा पिछले चार साल में सबसे कम है, यानी बिक्री लगभग उसी स्तर पर पहुंच गई है, जब कंपनी ने 2021-22 में बाजार में एंट्री की थी। ओला (Ola Electric) ने 2023 और 2024 की शुरुआत में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। मार्च 2024 में कंपनी ने रिकॉर्ड 53,646 यूनिट की बिक्री की थी। वहीं, 2024 में कई महीनों में 30,000–40,000 यूनिट का आंकड़ा पार हुआ। लेकिन, इसके बाद गिरावट शुरू हो गई।

2025 में क्या हुआ?

ओला इलेक्ट्रिक बिक्री (जनवरी 2022 – फरवरी 2026)

क्रम संख्यामहीनाओला इलेक्ट्रिक बिक्री (यूनिट)
1फरवरी 20263,968
2जनवरी 20267,516
3दिसंबर 20259,021
4नवंबर 20258,402
5अक्टूबर 202516,036
6सितंबर 202513,383
7अगस्त 202518,972
8जुलाई 202517,852
9जून 202520,190
10मई 202518,501
11अप्रैल 202519,709
12मार्च 202523,435
13फरवरी 20258,647
14जनवरी 202524,413
15दिसंबर 202413,807
16नवंबर 202429,322
17अक्टूबर 202441,843
18सितंबर 202424,754
19अगस्त 202427,623
20जुलाई 202441,802
21जून 202436,859
22मई 202437,389
23अप्रैल 202434,163
24मार्च 202453,646
25फरवरी 202434,063
26जनवरी 202432,252
27दिसंबर 202330,263
28नवंबर 202329,808
29अक्टूबर 202323,783
30सितंबर 202318,647
31अगस्त 202318,628
32जुलाई 202319,263
33जून 202317,579
34मई 202328,469
35अप्रैल 202321,882
36मार्च 202321,274
37फरवरी 202317,647
38जनवरी 202318,353
39दिसंबर 202217,372
40नवंबर 202216,385
41अक्टूबर 202216,357
42सितंबर 20229,898
43अगस्त 20223,476
44जुलाई 20223,865
45जून 20225,898
46मई 20229,269
47अप्रैल 202212,708
48मार्च 20229,145
49फरवरी 20223,910
50जनवरी 20221,102
कुल9,92,549

ऊपर दिए गए चार्ट में तुलना करें तो फरवरी 2022 में 3,910 यूनिट की बिक्री हुई थी, यानी कंपनी चार साल पीछे चली गई है। पिछले कुछ सालों में ओला (Ola) ने कई नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और वैरिएंट लॉन्च किए। साथ ही इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी एंट्री की और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार किया, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद बिक्री लगातार फिसलती गई।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा बनी बड़ी चुनौती

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब मुकाबला भी कड़ा हो गया है। ये सभी कंपनियां (TVS, बजाज, एथर, हीरो की VIDA ब्रांड) अपने मजबूत सर्विस नेटवर्क और ब्रांड भरोसे के दम पर तेजी से मार्केट शेयर बढ़ा रही हैं। रेगुलर (Legacy) कंपनियों का डीलर नेटवर्क ओला (Ola) के मुकाबले ज्यादा मजबूत माना जाता है।

शेयर बाजार में भी दबाव

बिक्री में गिरावट का असर शेयर बाजार में भी दिख रहा है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) का शेयर इस समय करीब ₹24.52 पर ट्रेड कर रहा है, जो अपने पीक लेवल से लगभग 73% नीचे है। कमजोर बिक्री और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण निवेशकों का भरोसा भी कमजोर पड़ा है।

आगे क्या?

फरवरी 2026 की बिक्री चार साल के निचले स्तर पर है। ऐसे में आने वाले कुछ महीने ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के लिए बेहद अहम होंगे। अगर कंपनी को फिर से रफ्तार पकड़नी है, तो उसे ग्राहकों का भरोसा मजबूत करना होगा। इसके अलावा सर्विस नेटवर्क सुधारने के साथ-साथ कीमत और वैल्यू प्रपोजिशन पर फोकस करना होगा।

