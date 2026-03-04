अर्श से फर्श पर गिरी ये कंपनी! बिक्री और शेयर दोनों रिकॉर्ड निचले स्तर पर, किसी जमाने थी नंबर-1
ओला ने 2023 और 2024 की शुरुआत में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। लेकिन कंपनी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। फरवरी 2026 में कंपनी की रिटेल बिक्री घटकर सिर्फ 3,968 यूनिट रह गई।
देश की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इंडस्ट्री में कभी नंबर-1 का ताज पहनने वाली ओला (Ola Electric) इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। फरवरी 2026 में कंपनी की रिटेल बिक्री घटकर सिर्फ 3,968 यूनिट रह गई। यह आंकड़ा पिछले चार साल में सबसे कम है, यानी बिक्री लगभग उसी स्तर पर पहुंच गई है, जब कंपनी ने 2021-22 में बाजार में एंट्री की थी। ओला (Ola Electric) ने 2023 और 2024 की शुरुआत में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। मार्च 2024 में कंपनी ने रिकॉर्ड 53,646 यूनिट की बिक्री की थी। वहीं, 2024 में कई महीनों में 30,000–40,000 यूनिट का आंकड़ा पार हुआ। लेकिन, इसके बाद गिरावट शुरू हो गई।
2025 में क्या हुआ?
ओला इलेक्ट्रिक बिक्री (जनवरी 2022 – फरवरी 2026)
|क्रम संख्या
|महीना
|ओला इलेक्ट्रिक बिक्री (यूनिट)
|1
|फरवरी 2026
|3,968
|2
|जनवरी 2026
|7,516
|3
|दिसंबर 2025
|9,021
|4
|नवंबर 2025
|8,402
|5
|अक्टूबर 2025
|16,036
|6
|सितंबर 2025
|13,383
|7
|अगस्त 2025
|18,972
|8
|जुलाई 2025
|17,852
|9
|जून 2025
|20,190
|10
|मई 2025
|18,501
|11
|अप्रैल 2025
|19,709
|12
|मार्च 2025
|23,435
|13
|फरवरी 2025
|8,647
|14
|जनवरी 2025
|24,413
|15
|दिसंबर 2024
|13,807
|16
|नवंबर 2024
|29,322
|17
|अक्टूबर 2024
|41,843
|18
|सितंबर 2024
|24,754
|19
|अगस्त 2024
|27,623
|20
|जुलाई 2024
|41,802
|21
|जून 2024
|36,859
|22
|मई 2024
|37,389
|23
|अप्रैल 2024
|34,163
|24
|मार्च 2024
|53,646
|25
|फरवरी 2024
|34,063
|26
|जनवरी 2024
|32,252
|27
|दिसंबर 2023
|30,263
|28
|नवंबर 2023
|29,808
|29
|अक्टूबर 2023
|23,783
|30
|सितंबर 2023
|18,647
|31
|अगस्त 2023
|18,628
|32
|जुलाई 2023
|19,263
|33
|जून 2023
|17,579
|34
|मई 2023
|28,469
|35
|अप्रैल 2023
|21,882
|36
|मार्च 2023
|21,274
|37
|फरवरी 2023
|17,647
|38
|जनवरी 2023
|18,353
|39
|दिसंबर 2022
|17,372
|40
|नवंबर 2022
|16,385
|41
|अक्टूबर 2022
|16,357
|42
|सितंबर 2022
|9,898
|43
|अगस्त 2022
|3,476
|44
|जुलाई 2022
|3,865
|45
|जून 2022
|5,898
|46
|मई 2022
|9,269
|47
|अप्रैल 2022
|12,708
|48
|मार्च 2022
|9,145
|49
|फरवरी 2022
|3,910
|50
|जनवरी 2022
|1,102
|—
|कुल
|9,92,549
ऊपर दिए गए चार्ट में तुलना करें तो फरवरी 2022 में 3,910 यूनिट की बिक्री हुई थी, यानी कंपनी चार साल पीछे चली गई है। पिछले कुछ सालों में ओला (Ola) ने कई नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और वैरिएंट लॉन्च किए। साथ ही इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी एंट्री की और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार किया, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद बिक्री लगातार फिसलती गई।
बढ़ती प्रतिस्पर्धा बनी बड़ी चुनौती
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब मुकाबला भी कड़ा हो गया है। ये सभी कंपनियां (TVS, बजाज, एथर, हीरो की VIDA ब्रांड) अपने मजबूत सर्विस नेटवर्क और ब्रांड भरोसे के दम पर तेजी से मार्केट शेयर बढ़ा रही हैं। रेगुलर (Legacy) कंपनियों का डीलर नेटवर्क ओला (Ola) के मुकाबले ज्यादा मजबूत माना जाता है।
शेयर बाजार में भी दबाव
बिक्री में गिरावट का असर शेयर बाजार में भी दिख रहा है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) का शेयर इस समय करीब ₹24.52 पर ट्रेड कर रहा है, जो अपने पीक लेवल से लगभग 73% नीचे है। कमजोर बिक्री और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण निवेशकों का भरोसा भी कमजोर पड़ा है।
आगे क्या?
फरवरी 2026 की बिक्री चार साल के निचले स्तर पर है। ऐसे में आने वाले कुछ महीने ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के लिए बेहद अहम होंगे। अगर कंपनी को फिर से रफ्तार पकड़नी है, तो उसे ग्राहकों का भरोसा मजबूत करना होगा। इसके अलावा सर्विस नेटवर्क सुधारने के साथ-साथ कीमत और वैल्यू प्रपोजिशन पर फोकस करना होगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
