अर्श से फर्श पर गिरी ये कंपनी! बिक्री और शेयर दोनों रिकॉर्ड निचले स्तर पर, किसी जमाने थी नंबर-1

Mar 04, 2026 06:15 pm IST

ओला ने 2023 और 2024 की शुरुआत में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। लेकिन कंपनी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। फरवरी 2026 में कंपनी की रिटेल बिक्री घटकर सिर्फ 3,968 यूनिट रह गई।

देश की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इंडस्ट्री में कभी नंबर-1 का ताज पहनने वाली ओला (Ola Electric) इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। फरवरी 2026 में कंपनी की रिटेल बिक्री घटकर सिर्फ 3,968 यूनिट रह गई। यह आंकड़ा पिछले चार साल में सबसे कम है, यानी बिक्री लगभग उसी स्तर पर पहुंच गई है, जब कंपनी ने 2021-22 में बाजार में एंट्री की थी। ओला (Ola Electric) ने 2023 और 2024 की शुरुआत में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। मार्च 2024 में कंपनी ने रिकॉर्ड 53,646 यूनिट की बिक्री की थी। वहीं, 2024 में कई महीनों में 30,000–40,000 यूनिट का आंकड़ा पार हुआ। लेकिन, इसके बाद गिरावट शुरू हो गई।

2025 में क्या हुआ?

ओला इलेक्ट्रिक बिक्री (जनवरी 2022 – फरवरी 2026)



क्रम संख्या महीना ओला इलेक्ट्रिक बिक्री (यूनिट) 1 फरवरी 2026 3,968 2 जनवरी 2026 7,516 3 दिसंबर 2025 9,021 4 नवंबर 2025 8,402 5 अक्टूबर 2025 16,036 6 सितंबर 2025 13,383 7 अगस्त 2025 18,972 8 जुलाई 2025 17,852 9 जून 2025 20,190 10 मई 2025 18,501 11 अप्रैल 2025 19,709 12 मार्च 2025 23,435 13 फरवरी 2025 8,647 14 जनवरी 2025 24,413 15 दिसंबर 2024 13,807 16 नवंबर 2024 29,322 17 अक्टूबर 2024 41,843 18 सितंबर 2024 24,754 19 अगस्त 2024 27,623 20 जुलाई 2024 41,802 21 जून 2024 36,859 22 मई 2024 37,389 23 अप्रैल 2024 34,163 24 मार्च 2024 53,646 25 फरवरी 2024 34,063 26 जनवरी 2024 32,252 27 दिसंबर 2023 30,263 28 नवंबर 2023 29,808 29 अक्टूबर 2023 23,783 30 सितंबर 2023 18,647 31 अगस्त 2023 18,628 32 जुलाई 2023 19,263 33 जून 2023 17,579 34 मई 2023 28,469 35 अप्रैल 2023 21,882 36 मार्च 2023 21,274 37 फरवरी 2023 17,647 38 जनवरी 2023 18,353 39 दिसंबर 2022 17,372 40 नवंबर 2022 16,385 41 अक्टूबर 2022 16,357 42 सितंबर 2022 9,898 43 अगस्त 2022 3,476 44 जुलाई 2022 3,865 45 जून 2022 5,898 46 मई 2022 9,269 47 अप्रैल 2022 12,708 48 मार्च 2022 9,145 49 फरवरी 2022 3,910 50 जनवरी 2022 1,102 — कुल 9,92,549

ऊपर दिए गए चार्ट में तुलना करें तो फरवरी 2022 में 3,910 यूनिट की बिक्री हुई थी, यानी कंपनी चार साल पीछे चली गई है। पिछले कुछ सालों में ओला (Ola) ने कई नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और वैरिएंट लॉन्च किए। साथ ही इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी एंट्री की और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार किया, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद बिक्री लगातार फिसलती गई।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा बनी बड़ी चुनौती

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब मुकाबला भी कड़ा हो गया है। ये सभी कंपनियां (TVS, बजाज, एथर, हीरो की VIDA ब्रांड) अपने मजबूत सर्विस नेटवर्क और ब्रांड भरोसे के दम पर तेजी से मार्केट शेयर बढ़ा रही हैं। रेगुलर (Legacy) कंपनियों का डीलर नेटवर्क ओला (Ola) के मुकाबले ज्यादा मजबूत माना जाता है।

शेयर बाजार में भी दबाव

बिक्री में गिरावट का असर शेयर बाजार में भी दिख रहा है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) का शेयर इस समय करीब ₹24.52 पर ट्रेड कर रहा है, जो अपने पीक लेवल से लगभग 73% नीचे है। कमजोर बिक्री और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण निवेशकों का भरोसा भी कमजोर पड़ा है।

आगे क्या?