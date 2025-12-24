इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने का बढ़िया मौका, पूरे ₹23000 का फायदा मिलेगा; जानिए ऑफर की डिटेल

संक्षेप: ओला इलेक्ट्रिक अपनी सेल को बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक एक खास ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के चलते ग्राहकों को करीब 23,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इस ऑफर में 10 रुपए के डिस्काउंट के साथ 13 हजार रुपए के वैल्यू बेनिफिट भी शामिल हैं।

Dec 24, 2025 05:40 pm IST

ओला इलेक्ट्रिक अपनी सेल को बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक एक खास ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के चलते ग्राहकों को करीब 23,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इस ऑफर में 10 रुपए के डिस्काउंट के साथ 13 हजार रुपए के वैल्यू बेनिफिट भी शामिल हैं। वैल्यू एडेड बेनिफिट आमतौर पर खास प्रमोशनल ऑफर्स को दिखाता है, जिसमें कई फायदे शामिल होते हैं। जैसे कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, या कॉम्प्लिमेंट्री ओला केयर प्लस सब्सक्रिप्शन। जो मॉडल, एरिया और खरीदने के समय के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।

कैश डिस्काउंट/एक्सचेंज बोनस में कंपनी एक्स-शोरूम कीमत पर सीधा डिस्काउंट या पुराना पेट्रोल टू-व्हीलर एक्सचेंज करने पर अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस देती है। वहीं, कॉम्प्लिमेंट्री ओला केयर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इस सब्सक्रिप्शन प्लान में आमतौर पर एक तय समय (जैसे, एक साल) के लिए कई सर्विस शामिल होती हैं। जिसमें सर्विस पर फ्री लेबर, कंज्यूमेबल्स रिप्लेसमेंट (जैसे, ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक पैड, व्हील बेयरिंग असेंबली), सालाना कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक्स, सर्विस पिकअप और ड्रॉप, चोरी और रोडसाइड असिस्टेंस, अनलिमिटेड टोइंग और पंक्चर हेल्प अन्य शामिल हैं।

ओला के हाइपरसर्विस सेंटर शुरू़ कंपनी ने हाइपरसर्विस पहल के विस्तार की घोषणा की है। जिसमें डेडिकेटेड सेंटर लॉन्च किए गए हैं। जहां ग्राहक बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के उसी दिन सर्विस की गारंटी पा सकते हैं। इस विस्तार के तहत, ओला धीरे-धीरे अपने मौजूदा सर्विस सेंटरों को हाइपरसर्विस सेंटरों में अपग्रेड करेगी। कंपनी ने बताया कि यह विस्तार बेंगलुरु से शुरू किया गया है। अपना पहला हाइपरसर्विस सेंटर अब इंदिरा नगर में चालू हो गया है। बेंगलुरु में लॉन्च के बाद, ओला आने वाले हफ्तों में पूरे भारत में कंपनी के चुनिंदा सर्विस सेंटरों को तेजी से हाइपरसर्विस सेंटरों में अपग्रेड करने की योजना बना रही है।