इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने का बढ़िया मौका, पूरे ₹23000 का फायदा मिलेगा; जानिए ऑफर की डिटेल

संक्षेप:

ओला इलेक्ट्रिक अपनी सेल को बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक एक खास ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के चलते ग्राहकों को करीब 23,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इस ऑफर में 10 रुपए के डिस्काउंट के साथ 13 हजार रुपए के वैल्यू बेनिफिट भी शामिल हैं।

Dec 24, 2025 05:40 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ओला इलेक्ट्रिक अपनी सेल को बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक एक खास ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के चलते ग्राहकों को करीब 23,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इस ऑफर में 10 रुपए के डिस्काउंट के साथ 13 हजार रुपए के वैल्यू बेनिफिट भी शामिल हैं। वैल्यू एडेड बेनिफिट आमतौर पर खास प्रमोशनल ऑफर्स को दिखाता है, जिसमें कई फायदे शामिल होते हैं। जैसे कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, या कॉम्प्लिमेंट्री ओला केयर प्लस सब्सक्रिप्शन। जो मॉडल, एरिया और खरीदने के समय के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:ये कंपनी ग्राहकों को झटका देने की कर रही तैयारी, हर 3 महीने में कार होंगी महंगी

ओला के हाइपरसर्विस सेंटर शुरू़

कंपनी ने हाइपरसर्विस पहल के विस्तार की घोषणा की है। जिसमें डेडिकेटेड सेंटर लॉन्च किए गए हैं। जहां ग्राहक बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के उसी दिन सर्विस की गारंटी पा सकते हैं। इस विस्तार के तहत, ओला धीरे-धीरे अपने मौजूदा सर्विस सेंटरों को हाइपरसर्विस सेंटरों में अपग्रेड करेगी। कंपनी ने बताया कि यह विस्तार बेंगलुरु से शुरू किया गया है। अपना पहला हाइपरसर्विस सेंटर अब इंदिरा नगर में चालू हो गया है। बेंगलुरु में लॉन्च के बाद, ओला आने वाले हफ्तों में पूरे भारत में कंपनी के चुनिंदा सर्विस सेंटरों को तेजी से हाइपरसर्विस सेंटरों में अपग्रेड करने की योजना बना रही है।

ये भी पढ़ें:KTM के चार मॉडल के लिए जारी किया रिकॉल, साइड स्टैंड में खराबी का खतरा

इस योजना के तहत, कंपनी देश भर में अपने सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेगी। इस घोषणा पर ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कहा, "हमारे चल रहे सर्विस अपग्रेड के हिस्से के रूप में हम सर्विस एक्सपीरियंस के कई बुनियादी पहलुओं को फिर से सोच रहे हैं। हाइपरसर्विस सेंटरों के साथ, हम एक नया बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। जिसमें उसी दिन सर्विस की गारंटी मिलेगी। किसी भी ग्राहक के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के ये सर्विस दी जाएगी।" नए घोषित हाइपरसर्विस सेंटरों में एक डेडिकेटेड कस्टमर लाउंज, फ्री वाई-फाई, और सर्विसिंग के हर स्टेज पर रियल-टाइम डिजिटल विजिबिलिटी शामिल होगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
