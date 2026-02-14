ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू 55% गिरा, खराब सर्विस बन रही मुसीबता; फाउंडर अग्रवाल बोले- ये स्ट्रक्चरल रीसेट

ओला इलेक्ट्रिक ने दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किए। कंपनी ने बताया कि उसे 487 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा पिछले साल इसी तिमाही में हुए 564 करोड़ रुपए के नुकसान से तुलना करता है। हालांकि, ऑपरेशन से रेवेन्यू कम हुआ। कंपनी ने इस तिमाही में 470 करोड़ रुपए कमाए।

ओला इलेक्ट्रिक ने दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किए। कंपनी ने बताया कि उसे 487 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा पिछले साल इसी तिमाही में हुए 564 करोड़ रुपए के नुकसान से तुलना करता है। हालांकि, ऑपरेशन से रेवेन्यू कम हुआ। कंपनी ने इस तिमाही में 470 करोड़ रुपए कमाए। यह 2024 की इसी तिमाही के 1,045 करोड़ रुपए से कम है। बता दें कि कंपनी को सर्विस की वजह से भी कई तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने परफॉर्मेंस के बारे में एक बयान जारी किया। अग्रवाल ने कहा, "Q3 FY26 ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक स्ट्रक्चरल रीसेट है।" उन्होंने कहा कि कंपनी ने "सर्विस एग्जीक्यूशन को ठीक करके, हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर को रीसेट करके और वर्टिकल इंटीग्रेशन को गहरा करके फंडामेंटल्स को ठीक करने" का फैसला किया। अग्रवाल ने दावा किया कि इस अप्रोच ने ब्रेकईवन पॉइंट को घटाकर 15,000 यूनिट प्रति महीना कर दिया।

कंपनी के शेयर में 50% से ज्यादा की गिरावट अगस्त 2024 में IPO के बाद से इन्वेस्टर्स शेयर की कीमत पर नजर रखे हुए हैं। कंपनी ने शेयर 76 रुपए पर लिस्ट किए थे। स्टॉक अभी 31 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह लिस्टिंग कीमत से 50% से ज्यादा की गिरावट दिखाता है। लिस्टिंग शुरू होने के बाद से शेयरहोल्डर्स ने अपनी होल्डिंग्स की वैल्यू में काफी कमी देखी है।

दिसंबर 2025 का डेटा मार्केट हायरार्की में बदलाव दिखाता है। TVS मोटर कंपनी सेल्स चार्ट में सबसे आगे रही। बजाज ऑटो दूसरे नंबर पर रही। एथर एनर्जी तीसरे नंबर पर रही। ओला इलेक्ट्रिक साल 2025 की टोटल सेल्स में चौथे नंबर पर रही। दिसंबर में ओला का मार्केट शेयर लगभग 9% था, जबकि बजाज के पास 19% से ज्यादा और एथर के पास 17% से ज्यादा था।