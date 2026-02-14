Hindustan Hindi News
ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू 55% गिरा, खराब सर्विस बन रही मुसीबता; फाउंडर अग्रवाल बोले- ये स्ट्रक्चरल रीसेट

Feb 14, 2026 05:14 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ओला इलेक्ट्रिक ने दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किए। कंपनी ने बताया कि उसे 487 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा पिछले साल इसी तिमाही में हुए 564 करोड़ रुपए के नुकसान से तुलना करता है। हालांकि, ऑपरेशन से रेवेन्यू कम हुआ। कंपनी ने इस तिमाही में 470 करोड़ रुपए कमाए।

कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने परफॉर्मेंस के बारे में एक बयान जारी किया। अग्रवाल ने कहा, "Q3 FY26 ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक स्ट्रक्चरल रीसेट है।" उन्होंने कहा कि कंपनी ने "सर्विस एग्जीक्यूशन को ठीक करके, हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर को रीसेट करके और वर्टिकल इंटीग्रेशन को गहरा करके फंडामेंटल्स को ठीक करने" का फैसला किया। अग्रवाल ने दावा किया कि इस अप्रोच ने ब्रेकईवन पॉइंट को घटाकर 15,000 यूनिट प्रति महीना कर दिया।

कंपनी के शेयर में 50% से ज्यादा की गिरावट

अगस्त 2024 में IPO के बाद से इन्वेस्टर्स शेयर की कीमत पर नजर रखे हुए हैं। कंपनी ने शेयर 76 रुपए पर लिस्ट किए थे। स्टॉक अभी 31 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह लिस्टिंग कीमत से 50% से ज्यादा की गिरावट दिखाता है। लिस्टिंग शुरू होने के बाद से शेयरहोल्डर्स ने अपनी होल्डिंग्स की वैल्यू में काफी कमी देखी है।

दिसंबर 2025 का डेटा मार्केट हायरार्की में बदलाव दिखाता है। TVS मोटर कंपनी सेल्स चार्ट में सबसे आगे रही। बजाज ऑटो दूसरे नंबर पर रही। एथर एनर्जी तीसरे नंबर पर रही। ओला इलेक्ट्रिक साल 2025 की टोटल सेल्स में चौथे नंबर पर रही। दिसंबर में ओला का मार्केट शेयर लगभग 9% था, जबकि बजाज के पास 19% से ज्यादा और एथर के पास 17% से ज्यादा था।

Gen3 प्लेटफॉर्म को सस्ता बनाने पर काम
कंपनी के मैनेजमेंट ने फ्यूचर के लिए प्लान बताए। डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि IPO से मिली रकम को रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए रीएलोकेशन किया गया है। कंपनी का लक्ष्य आने वाले क्वार्टर्स में ऑपरेटिंग खर्च को 250 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए के बीच स्टेबल करना है। अग्रवाल ने कहा कि कंपनी Gen3 प्लेटफॉर्म से कॉस्ट एफिशिएंसी पर फोकस करेगी। कंपनी TVS और बजाज जैसे कॉम्पिटिटर से मार्केट शेयर वापस पाने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान बना रही है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

