Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फिर चलने लगा इस कंपनी का 'जादू', 3 महीने दोगुना इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच डाले; जून में 16144 ग्राहक मिले

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट बढ़ता रहेगा। इसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए ग्राहकों की बढ़ती पसंद, इंटरनल कंबशन इंजन वाले वाहनों की तुलना में बेहतर ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स और एनर्जी सेफ्टी व सस्टेनेबिलिटी के बारे में बढ़ती जागरूकता का समर्थन मिलेगा।

फिर चलने लगा इस कंपनी का 'जादू', 3 महीने दोगुना इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच डाले; जून में 16144 ग्राहक मिले
Ola Electric Diamondhead
EMI केवल4,824/ माह

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में पिछले कुछ समय से ओला इलेक्ट्रिक स्ट्रगल कल रही है। करीब 3 साल पहले इस सेगमेंट में ओला के आसपास भी कोई नहीं थी। हालांकि, अपनी खराब सर्विस के चलते कंपनी पहली पोजीशन को बुरी तरह गंवा दिया। अब कंपनी की सेल्स का ग्राफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है। दरअसल, कंपनी के अप्रैल-जून तिमाही में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन लगभग दोगुने हो गए। इसकी वजह बेहतर रिटेल सर्विस, प्रोडक्ट की बेहतर उपलब्धता और लगातार बनी हुई मांग थी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.71 लाख
EMI केवल1,504/ माह
पात्रता जांचें
Okaya EV Ferrato Disruptor
Okaya EV Ferrato Disruptor
₹ 1.55 लाख
EMI केवल2,027/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy 450X
Ather Energy 450X
₹ 1.5 - 1.8 लाख
EMI केवल1,961/ माह
पात्रता जांचें
Hero XPulse 200 4V
Hero XPulse 200 4V
₹ 1.4 - 1.55 लाख
EMI केवल1,831/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
EMI केवल1,103/ माह
पात्रता जांचें
Hero Splendor Plus XTEC
Hero Splendor Plus XTEC
₹ 91,952 - 95,315
EMI केवल1,202/ माह
पात्रता जांचें

कंपनी के मुताबिक, सरकारी वाहन (VAHAN) रजिस्ट्रेशन डेटा से पता चलता है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में 43,719 व्हीकल रजिस्टर किए, जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में ये नंबर्स 22,252 यूनिट थी। जून में व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 16,144 यूनिट रहा, जो हाल की तिमाहियों में सबसे ज्यादा मंथली आंकड़ा है। इससे बिक्री की स्पीड में लगातार सुधार वाली तिमाही का समापन हुआ। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, "लगातार बनी हुई यह रफ्तार हमारे ऑपरेशनल सुधारों, मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और ओला इलेक्ट्रिक के लिए ग्राहकों की लगातार पसंद की सफलता को दिखाती है।"

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ola Electric Diamondhead

Ola Electric Diamondhead

₹ 3.5 लाख से शुरू

EMI केवल4,576/ माह
पात्रता जांचें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

EMI केवल2,393/ माह
पात्रता जांचें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.85 - 2.21 लाख

EMI केवल2,419/ माह
पात्रता जांचें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 88,528 - 96,116

EMI केवल1,158/ माह
पात्रता जांचें
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.64 - 2.08 लाख

EMI केवल2,144/ माह
पात्रता जांचें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.38 - 1.7 लाख

EMI केवल1,804/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:ग्राहकों के दिमाग में 'घुसीं' इस कंपनी की SUVs, 30 दिन में 1 लाख यूनिट खरीद डाली

ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट बढ़ता रहेगा। इसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए ग्राहकों की बढ़ती पसंद, इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाले वाहनों की तुलना में बेहतर ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स और एनर्जी सेफ्टी व सस्टेनेबिलिटी के बारे में बढ़ती जागरूकता का समर्थन मिलेगा। कंपनी ने कहा कि वह अपने वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट-टू-कस्टमर सेल्स नेटवर्क के जरिए EV को अपनाने को बढ़ावा देने पर ध्यान देना जारी रखेगी।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने बना डाली गजब की कार; ये पेट्रोल, डीजल समेत 5 पावरट्रेन सपोर्ट करेगी
ये भी पढ़ें:₹18.79 लाख सिएरा EV खरीदने लिया ₹15 लाख का लोन, तो कितनी बनेगी मंथली EMI

एम्पीयर को मिली बड़ी ग्रोथ
ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अब भारतीय बाजार में तेजी से सफलता मिल रही है। दरअसल, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड, एम्पीयर ने जून में उसने 10,000 वाहन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये पिछले 3 साल में यह पहली बार है जब कंपनी ने एक महीने में 10,000 रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार किया है। OEM (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) द्वारा शेयर किए गए लेटेस्ट VAHAN डेटा के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी भारत की टॉप-6 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों में बनी हुई है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi bikes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।