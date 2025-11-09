Hindustan Hindi News
ओला ने छोटी इलेक्ट्रिक कार का कराया पेटेंट; देखने में ये MG कॉमेट जैसी, टियागो EV को भी देगी टक्कर

ओला ने छोटी इलेक्ट्रिक कार का कराया पेटेंट; देखने में ये MG कॉमेट जैसी, टियागो EV को भी देगी टक्कर

संक्षेप: ओला ने जेन 4 मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म दिखाया, जिसे स्कूटर, थ्री-व्हीलर और कारों के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया है। पेटेंट में एक 5-डोर हैच दिखाया गया। यह साइज में कॉम्पैक्ट है, जिसे MG कॉमेट EV, टाटा टियागो EV और विनफास्ट मिनियो ग्रीन जैसी कारों को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है।

Sun, 9 Nov 2025 09:08 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ओला इलेक्ट्रिक इन दिनों टू-व्हीलर सेल्स को लेकर जूझ रही है। कंपनी को पिछले कुछ महीनों से लगातार सेल्स में गिरावट का सामना करना पड़ा। हालांकि, कंपनी खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातर नए प्रयास कर रही है। अब इसमें इलेक्ट्रिक कार का नाम भी शामिल होने वाला है। दरअसल, ओला इलेक्ट्रिक ने पहले मास-मार्केट स्कूटर के लिए इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट को टाल दिया था, अब एक छोटी इलेक्ट्रिक कार के लिए पेटेंट फाइल किया है। यह कंपनी के E4W सेगमेंट में आने के प्लान का संकेत देता है।

संकल्प 2025 इवेंट के दौरान ओला इलेक्ट्रिक ने जेन 4 मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म दिखाया, जिसे स्कूटर, थ्री-व्हीलर और कारों के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पेटेंट में एक 5-डोर हैच दिखाया गया है। यह साइज में कॉम्पैक्ट है, जिसे MG कॉमेट EV, टाटा टियागो EV और विनफास्ट मिनियो ग्रीन जैसी कारों को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है।

ये भी पढ़ें:टाटा ने एक झटके में इस eSUV को कर दिया ₹1.90 लाख सस्ता, अब इतने में मिल रही

भारतीय EV मार्केट के साथ एक लंबे समय से चली आ रही समस्या EV बैटरी पैक के लिए स्वदेशी सेल की कमी है। ऐसा लगता है कि इस समस्या को स्थानीय रूप से बनाए गए 4680 सीरीज सेल से हल कर लिया गया है। जिसे कंपनी ने इवेंट में भी दिखाया गया था। इस सेल में शायद NMC कम्पोजीशन होगा।

ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटर की सेगमेंट-डिसरप्टिंग S1 सीरीज के साथ टू-व्हीलर मार्केट में हलचल मचा दी थी। हालांकि, कंपनी को इस बिजनेस में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आफ्टरसेल्स सर्विस कुल बिक्री वॉल्यूम के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। सब कुछ कहने के बाद, अगर समय के साथ यह ठीक हो जाता है, तो भी यह एक लंबा रास्ता है, क्योंकि भरोसा बनाने में समय लगता है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिल को कर दिया महंगा, लेने से पहले देख लो नई कीमतें

अगर विनफास्ट पहले से पेटेंटेड मिनियो ग्रीन (Minio Green) के साथ इस सेगमेंट में आता है। पहले से मौजूद MG कॉमेट EV और टाटा टियागो EV 10 लाख रुपए से कम के EV सेगमेंट पर राज कर रही हैं। ऐसे में ओला की इस इलेक्ट्रिक कार के आने से इस सेगमेंट मुकाबला और भी जबरदस्त हो सकता है।

Ola Electric Scooter Electric Car Electric Vehicles अन्य..

