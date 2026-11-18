अक्टूबर में ओला की विफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका कोई भी मॉडल टॉप-16 की लिस्ट में शामिल नहीं रहा। चौंकाने वाली बात ये है कि इस लिस्ट में 16वें नंबर पर होंडा एक्टिवा E रहा, जिसकी 172 यूनिट बिकीं।

ओला इलेक्ट्रिक के लिए संकट के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कंपनी सालों पहले अपनी नंबर-1 की कुर्सी तो गंवा ही चुकी है, अब धीरे-धीरे ये टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट से भी बाहर होती जा रही है। दरअसल, पिछले महीने यानी अक्टूबर में ओला की विफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका कोई भी मॉडल टॉप-16 की लिस्ट में शामिल नहीं रहा। चौंकाने वाली बात ये है कि इस लिस्ट में 16वें नंबर पर होंडा एक्टिवा E रहा, जिसकी 172 यूनिट बिकीं। यानी ओला के किसी भी मॉडल की इतनी यूनिट भी नहीं बिकीं। इस बार नंबर-1 की पोजीशन पर बजाज चेतक ने टीवीएस आईक्यूब को हटाकर कब्जा जमा लिया।

अक्टूबर के टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स की बात करें तो बजाज चेतक की 64,134 यूनिट, टीवीएस आईक्यूब की 50,570 यूनिट, हीरो विडा की 30,065 यूनिट, एथर रिज्टा की 19,505 यूनिट, टीवीएसऑर्बिटर की 19,227 यूनिट, एम्पीयर मैग्नस की 13,022 यूनिट, एथर कोनार्क की 7,562 यूनिट, रिवर इंडी की 7,544 यूनिट, एथर 450 की 6,719 यूनिट, एम्पीयर रिओ की 1,839 यूनिट, बजाज युलु की 1,250 यूनिट, एम्पीयर नेक्सस की 1,024 यूनिट, होंडा QC1 की 789 यूनिट, सुजुकी ई-एक्सेस की 534 यूनिट, यामाहा EC06 की 457 यूनिट और होंडा एक्टिवा E की 172 यूनिट बिकीं।

फेस्टिव डिस्काउंट का नहीं मिला फायदा

ओला इलेक्ट्रिक की गिनती देश की टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों में होती है। अपने भरोसमंद बैटरी पैक, दमदार चेसिस और शानदार फीचर्स के चलते इसके स्कूटर काफी बेहतरीन हो जाते हैं। इन सब के साथ कंपनी ने फेस्टिव सीजन के दौरान ग्राहकों को 20,000 रुपए से भी ज्यादा के तगड़े फायदे दिए। हालांकि, इसका असर उसकी बिक्री पर ना के बराबर रहा। यही वजह है कि ओला का कोई भी मॉडल अक्टूबर की टॉप सेलिंग लिस्ट में शामिल नहीं रहा।

3 महीने पहले हो रहा था सेल्स में इजाफा

ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री करीब 3 महीने पहले अचानक से बढ़ने लगी थी। तब लग रहा था कि शायद इसे एक बार फिर रफ्तार मिल जाएगी, लेकिन अक्टूबर तक इसकी सेल फिर बिगड़ गई। दरअसल, कंपनी के लिए अप्रैल-जून तिमाही में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन लगभग दोगुने हुए थे। इसकी वजह बेहतर रिटेल सर्विस, प्रोडक्ट की बेहतर उपलब्धता और लगातार बनी हुई मांग थी। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में 43,719 व्हीकल रजिस्टर किए, जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में ये नंबर्स 22,252 यूनिट थी।