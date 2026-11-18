OLA का ऐसा हाल पहले नहीं हुआ, टॉप-16 ई-स्कूटर में एक भी मॉडल शामिल नहीं; 172 ग्राहक भी नहीं मिले
अक्टूबर में ओला की विफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका कोई भी मॉडल टॉप-16 की लिस्ट में शामिल नहीं रहा। चौंकाने वाली बात ये है कि इस लिस्ट में 16वें नंबर पर होंडा एक्टिवा E रहा, जिसकी 172 यूनिट बिकीं।
ओला इलेक्ट्रिक के लिए संकट के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कंपनी सालों पहले अपनी नंबर-1 की कुर्सी तो गंवा ही चुकी है, अब धीरे-धीरे ये टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट से भी बाहर होती जा रही है। दरअसल, पिछले महीने यानी अक्टूबर में ओला की विफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका कोई भी मॉडल टॉप-16 की लिस्ट में शामिल नहीं रहा। चौंकाने वाली बात ये है कि इस लिस्ट में 16वें नंबर पर होंडा एक्टिवा E रहा, जिसकी 172 यूनिट बिकीं। यानी ओला के किसी भी मॉडल की इतनी यूनिट भी नहीं बिकीं। इस बार नंबर-1 की पोजीशन पर बजाज चेतक ने टीवीएस आईक्यूब को हटाकर कब्जा जमा लिया।
अक्टूबर के टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स की बात करें तो बजाज चेतक की 64,134 यूनिट, टीवीएस आईक्यूब की 50,570 यूनिट, हीरो विडा की 30,065 यूनिट, एथर रिज्टा की 19,505 यूनिट, टीवीएसऑर्बिटर की 19,227 यूनिट, एम्पीयर मैग्नस की 13,022 यूनिट, एथर कोनार्क की 7,562 यूनिट, रिवर इंडी की 7,544 यूनिट, एथर 450 की 6,719 यूनिट, एम्पीयर रिओ की 1,839 यूनिट, बजाज युलु की 1,250 यूनिट, एम्पीयर नेक्सस की 1,024 यूनिट, होंडा QC1 की 789 यूनिट, सुजुकी ई-एक्सेस की 534 यूनिट, यामाहा EC06 की 457 यूनिट और होंडा एक्टिवा E की 172 यूनिट बिकीं।
फेस्टिव डिस्काउंट का नहीं मिला फायदा
ओला इलेक्ट्रिक की गिनती देश की टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों में होती है। अपने भरोसमंद बैटरी पैक, दमदार चेसिस और शानदार फीचर्स के चलते इसके स्कूटर काफी बेहतरीन हो जाते हैं। इन सब के साथ कंपनी ने फेस्टिव सीजन के दौरान ग्राहकों को 20,000 रुपए से भी ज्यादा के तगड़े फायदे दिए। हालांकि, इसका असर उसकी बिक्री पर ना के बराबर रहा। यही वजह है कि ओला का कोई भी मॉडल अक्टूबर की टॉप सेलिंग लिस्ट में शामिल नहीं रहा।
3 महीने पहले हो रहा था सेल्स में इजाफा
ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री करीब 3 महीने पहले अचानक से बढ़ने लगी थी। तब लग रहा था कि शायद इसे एक बार फिर रफ्तार मिल जाएगी, लेकिन अक्टूबर तक इसकी सेल फिर बिगड़ गई। दरअसल, कंपनी के लिए अप्रैल-जून तिमाही में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन लगभग दोगुने हुए थे। इसकी वजह बेहतर रिटेल सर्विस, प्रोडक्ट की बेहतर उपलब्धता और लगातार बनी हुई मांग थी। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में 43,719 व्हीकल रजिस्टर किए, जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में ये नंबर्स 22,252 यूनिट थी।
सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर
ओला के पास एक बड़ा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी शामिल हैं। कंपनी के एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 Z की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 79,999 रुपए है। इसमें 5.1 kWh तक का बैटरी पैक मिलता है। वहीं, इसकी मैक्सिमम रेंज 301 Km तक है। ओला S1 X प्लस 3rd जेन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,21,999 रुपए है। इसमें 5.2 kWh तक का बैटरी पैक मिलता है। वहीं, इसकी मैक्सिमम रेंज 320 Km तक है। ओला S1 प्रो प्लस 3rd जेन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,49,999 रुपए है। इसमें भी 5.2 kWh तक का बैटरी पैक मिलता है। वहीं, इसकी मैक्सिमम रेंज 320 Km तक है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें