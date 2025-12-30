Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Ola Electric Market Share declines by 50 pc in 2025, market share just halves in one year
इस कंपनी ने ओला से छीनी बादशाहत! 50% से ज्यादा घटा Ola का मार्केट शेयर; ई-स्कूटर की दुनिया में हुआ सत्ता परिवर्तन

इस कंपनी ने ओला से छीनी बादशाहत! 50% से ज्यादा घटा Ola का मार्केट शेयर; ई-स्कूटर की दुनिया में हुआ सत्ता परिवर्तन

संक्षेप:

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने भारतीय EV क्रांति की शुरुआत में बड़ा योगदान दिया, लेकिन 2025 ने ओला का खेल बदल दिया। इस साल EV मार्केट में TVS ने बड़ा उलटफेर किया। वहीं, 2025 में ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) की हिस्सेदारी आधी हो गई।

Dec 30, 2025 12:36 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साल 2025 भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार के लिए बदलावों से भरा रहा। जिस ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने पिछले साल तक मार्केट पर दबदबा बना रखा था, उसी कंपनी की मार्केट हिस्सेदारी 2025 में आधे से भी कम हो गई। वहीं, TVS, बजाज (Bajaj), एथर (Ather) और हीरो (Hero) जैसे वाहन निर्माता तेजी से आगे बढ़ते नजर आए। आइए जरा विस्तार से इस रिपोर्ट की डिटेल्स जानते हैं।

ओला इलेक्ट्रिक को लगा बड़ा झटका

सरकारी VAHAN पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) का मार्केट शेयर 36.7% था, जो 2025 में घटकर 16.1% हो गया। कंपनी ने 2025 में 1,96,767 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल किए। दिलचस्प बात यह है कि यह गिरावट ऐसे समय पर हुई, जब EV सेगमेंट की कुल रिटेल बिक्री बढ़ रही थी, यानी मार्केट बढ़ा, लेकिन ओला (Ola) की पकड़ ढीली पड़ गई।

Ola Electric

क्यों पिछड़ी ओला इलेक्ट्रिक?

साल 2025 ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के लिए कई चुनौतियां लेकर आया। जैसे कि सर्विस और डिलीवरी से जुड़ी शिकायतें, आफ्टर-सेल्स सपोर्ट को लेकर ग्राहकों का असंतोष, चीन से जुड़ी भू-राजनीतिक तनातनी के कारण रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई में रुकावट, बढ़ती लागत और सप्लाई चेन पर दबाव, इन सभी कारणों ने ओला (Ola) के ऑपरेशंस पर असर डाला और ग्राहक धीरे-धीरे दूसरे विकल्पों की ओर मुड़ने लगे।

पुराने खिलाड़ी बने नए लीडर

जहां ओला (Ola) की बिक्री में गिरावट दर्ज गई गई, वहीं अन्य ऑटो कंपनियों ने अपने मजबूत नेटवर्क और भरोसे का पूरा फायदा उठाया। इसमें टीवीएस, बजाज और एथर जैसी कंपनियां शामिल हैं।

TVS सबसे बड़ी EV टू-व्हीलर कंपनी

TVS मोटर का मार्केट शेयर 24.2% तक पहुंच गया और इसकी बिक्री 2,95,315 यूनिट तक पहुंच गई। ये 2025 की सबसे बड़ी EV टू-व्हीलर कंपनी बनी।

21.9% तक पहुंचा बजाज का मार्केट शेयर

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) का मार्केट शेयर 21.9% तक पहुंच गया। इसके चेतक ईवी (Chetak EV) की मजबूत डिमांड से कंपनी को फायदा मिला।

एथर और हीरो की तेज रफ्तार

एथर एनर्जी (Ather Energy) का मार्केट शेयर 2024 में 11.3% था, जो 2025 में बढ़कर 16.2% तक पहुंच गया। नए रिज्टा (Rizta) इलेक्ट्रिक स्कूटर ने मास मार्केट में धमाल मचा दिया।

हीरो का मार्केट शेयर 8.8%

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp)का मार्केट शेयर 8.8% तक पहुंच गया, जो पिछले साल 3.9% पर था। विडा (Vida) इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज से कंपनी को मजबूती मिली। खासतौर पर साल के आखिरी महीनों में यह बदलाव और साफ दिखा, जब ओला (Ola) की तुलना में बाकी कंपनियों की बिक्री तेजी से बढ़ी।

