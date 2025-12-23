ओला हाइपरसर्विस सेंटर शुरू, ग्राहकों को उसी दिन सर्विस की गारंटी मिलेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं लगेगा

संक्षेप: ओला इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में अपनी पोजीशन को फिर से हासिल करने के लिए कई अलग-अलग प्रयास कर रही है। अपने इसी कदम में कंपनी ने हाइपरसर्विस पहल के विस्तार की घोषणा की है। जिसमें डेडिकेटेड सेंटर लॉन्च किए गए हैं। जहां ग्राहक बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के उसी दिन सर्विस की गारंटी पा सकते हैं।

ओला इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में अपनी पोजीशन को फिर से हासिल करने के लिए कई अलग-अलग प्रयास कर रही है। अपने इसी कदम में कंपनी ने हाइपरसर्विस पहल के विस्तार की घोषणा की है। जिसमें डेडिकेटेड सेंटर लॉन्च किए गए हैं। जहां ग्राहक बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के उसी दिन सर्विस की गारंटी पा सकते हैं। इस विस्तार के तहत, ओला धीरे-धीरे अपने मौजूदा सर्विस सेंटरों को हाइपरसर्विस सेंटरों में अपग्रेड करेगी। कंपनी ने बताया कि यह विस्तार बेंगलुरु से शुरू किया गया है। अपना पहला हाइपरसर्विस सेंटर अब इंदिरा नगर में चालू हो गया है।

बेंगलुरु में लॉन्च के बाद, ओला आने वाले हफ्तों में पूरे भारत में कंपनी के चुनिंदा सर्विस सेंटरों को तेजी से हाइपरसर्विस सेंटरों में अपग्रेड करने की योजना बना रही है। विस्तार योजना के तहत, कंपनी देश भर में अपने सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेगी। इस घोषणा पर ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कहा, "हमारे चल रहे सर्विस अपग्रेड के हिस्से के रूप में हम सर्विस एक्सपीरियंस के कई बुनियादी पहलुओं को फिर से सोच रहे हैं। हाइपरसर्विस सेंटरों के साथ, हम एक नया बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। जिसमें उसी दिन सर्विस की गारंटी मिलेगी। किसी भी ग्राहक के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के ये सर्विस दी जाएगी।"