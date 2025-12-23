ओला हाइपरसर्विस सेंटर शुरू, ग्राहकों को उसी दिन सर्विस की गारंटी मिलेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं लगेगा

Hindustan Hindi News
ओला इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में अपनी पोजीशन को फिर से हासिल करने के लिए कई अलग-अलग प्रयास कर रही है। अपने इसी कदम में कंपनी ने हाइपरसर्विस पहल के विस्तार की घोषणा की है। जिसमें डेडिकेटेड सेंटर लॉन्च किए गए हैं। जहां ग्राहक बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के उसी दिन सर्विस की गारंटी पा सकते हैं।

Dec 23, 2025 03:22 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ओला इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में अपनी पोजीशन को फिर से हासिल करने के लिए कई अलग-अलग प्रयास कर रही है। अपने इसी कदम में कंपनी ने हाइपरसर्विस पहल के विस्तार की घोषणा की है। जिसमें डेडिकेटेड सेंटर लॉन्च किए गए हैं। जहां ग्राहक बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के उसी दिन सर्विस की गारंटी पा सकते हैं। इस विस्तार के तहत, ओला धीरे-धीरे अपने मौजूदा सर्विस सेंटरों को हाइपरसर्विस सेंटरों में अपग्रेड करेगी। कंपनी ने बताया कि यह विस्तार बेंगलुरु से शुरू किया गया है। अपना पहला हाइपरसर्विस सेंटर अब इंदिरा नगर में चालू हो गया है।

बेंगलुरु में लॉन्च के बाद, ओला आने वाले हफ्तों में पूरे भारत में कंपनी के चुनिंदा सर्विस सेंटरों को तेजी से हाइपरसर्विस सेंटरों में अपग्रेड करने की योजना बना रही है। विस्तार योजना के तहत, कंपनी देश भर में अपने सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेगी। इस घोषणा पर ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कहा, "हमारे चल रहे सर्विस अपग्रेड के हिस्से के रूप में हम सर्विस एक्सपीरियंस के कई बुनियादी पहलुओं को फिर से सोच रहे हैं। हाइपरसर्विस सेंटरों के साथ, हम एक नया बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। जिसमें उसी दिन सर्विस की गारंटी मिलेगी। किसी भी ग्राहक के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के ये सर्विस दी जाएगी।"

नए घोषित हाइपरसर्विस सेंटरों में एक डेडिकेटेड कस्टमर लाउंज, फ्री वाई-फाई, और सर्विसिंग के हर स्टेज पर रियल-टाइम डिजिटल विजिबिलिटी शामिल होगी, चेक-इन से लेकर डिलीवरी तक, जो स्पीड, क्लैरिटी और भरोसे को सुनिश्चित करेगा। प्रवक्ता ने बताया, "यह टेक्नोलॉजी, प्रोसेस रीडिजाइन और स्केल का इस्तेमाल करके रुकावटों को दूर करने और हर ओला ग्राहक को तेज, सरल और अधिक पारदर्शी सर्विस एक्सीपियंस देंगे।" ओला का लक्ष्य टेक्नोलॉजी, स्केल और कस्टमर-फर्स्ट डिजाइन को मिलाकर स्पीड और विश्वसनीयता के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को बढ़ाकर एक वर्ल्ड-क्लास EV ओनरशिप अनुभव बनाना है।

