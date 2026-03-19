ओला नवरात्रि महोत्सव: सिर्फ ₹79,999 में मिल रही रोडस्टर मोटरसाइकिल, सिंगल चार्ज पर 500Km रेंज

Mar 19, 2026 06:25 pm IST

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने अपने 'नवरात्रि महोत्सव' के लॉन्च की घोषणा की है। यह एक लिमिटेड टाइम का फेस्टिव कैंपेन है, जिसमें S1 स्कूटर और रोडस्टर (Roadster) इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज पर 30,000 रुपए से ज्यादा के फायदे दिए जा रहे हैं। ये ऑफर नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान ही वैलिड रहेगा।

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने अपने 'नवरात्रि महोत्सव' के लॉन्च की घोषणा की है। यह एक लिमिटेड टाइम का फेस्टिव कैंपेन है, जिसमें S1 स्कूटर और रोडस्टर (Roadster) इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज पर 30,000 रुपए से ज्यादा के फायदे दिए जा रहे हैं। ये ऑफर नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान ही वैलिड रहेगा। इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सटेंडेड वारंटी और कैशबैक के ऑप्शन शामिल हैं। ऐसे में आप भी ओला के ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब एक बार इसके डिस्काउंट पर एक नजर डाल लीजिए।

इस कैंपेन के तहत, ग्राहक S1 रेंज पर 9,999 रुपए तक का कैश डिस्काउंट और साथ में 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पा सकते हैं। रोडस्टर लाइनअप की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। इस पर भी वही एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा, कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड से EMI पर पेमेंट करने पर ग्राहकों को 10,000 रुपए तक का इंस्टेंट कैशबैक भी मिल सकता है।

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 'मुहूर्त महोत्सव' ऑफर भी फिर से शुरू किए हैं। इसके तहत, रोजाना 90 मिनट की एक खास विंडो होगी, जिसमें कुछ चुनिंदा मॉडल्स की लिमिटेड यूनिट्स खास कीमतों पर उपलब्ध होंगी। इस ऑफर के तहत, S1 Pro+ 4 kWh की कीमत 99,999 रुपए रखी गई है, जबकि रोडस्टर X+ 4.5 kWh लिमिटेड नंबर्स के साथ 79,999 रुपए में उपलब्ध रहेगी।

इस फेस्टिव कैंपेन के साथ-साथ, कंपनी ने अपने 'ओला इनसाइडर अपग्रेड प्रोग्राम' का भी विस्तार किया है। अब यह प्रोग्राम पूरे भारत में कंपनी के लगभग 60% ग्राहकों तक पहुंच गया है। शुरुआत में यह प्रोग्राम कुछ चुनिंदा शहरों में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे जेन 1 और जेन 2 के सभी ग्राहकों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके जरिए ये ग्राहक अपने पुराने मॉडल्स को अपग्रेड करके नए जेन 3 मॉडल्स ले सकते हैं।

ओला इलेक्ट्रिक फिलहाल जेन 3 S1 स्कूटर और रोडस्टर मोटरसाइकिलों की एक वाइड रेंज पेश कर रही है। S1 लाइनअप में अलग-अलग क़ीमतों पर कई तरह के बैटरी कॉन्फिगरेशन उपलब्ध हैं, जबकि रोडस्टर पोर्टफोलियो में अलग-अलग वैरिएंट शामिल हैं, जो एंट्री-लेवल और प्रीमियम, दोनों तरह के सेगमेंट्स के ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

ओला S1 प्रो जेन 3 के फीचर्स

ओला इलेक्ट्रिक का फ्लैगशिप मॉडल S1 Pro Gen 3 है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.54 लाख रुपए है। इसमें MoveOS 5 द्वारा पावर्ड 7-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। यह सिस्टम कई तरह के फीचर्स प्रदान करता है, जिनमें SOS अलर्ट, रोड ट्रिप मोड, भारत मोड और मल्टी-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें ब्रेक-बाय-वायर, डुअल चैनल ABS, डिजिटल की, कई राइडिंग मोड्स (हाइपर, स्पोर्ट, नॉर्मल, ईक), एडवांस्ड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, म्यूजिक और कॉल कंट्रोल्स, नेविगेशन, GPS कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, एप इंटीग्रेशन और रिमोट बूट अनलॉक जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।