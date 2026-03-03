ओला होली महोत्सव शुरू: सिर्फ ₹79,999 में मिल रही रोडस्टर मोटरसाइकिल, सिंगल चार्ज पर 500Km रेंज
ओला इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर होली महोत्सव की घोषणा की है। इस कदम के साथ कंपनी भारताय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए की एक नई शुरुआत कर रही है। होलिका दहन के शुभ अवसर पर कंपनी ने नए मौसम की शुरुआत के मौके पर इस ऑफर का एलान किया है।
ओला इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर होली महोत्सव की घोषणा की है। इस कदम के साथ कंपनी भारताय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए की एक नई शुरुआत कर रही है। होलिका दहन के शुभ अवसर पर कंपनी ने नए मौसम की शुरुआत के मौके पर इस ऑफर का एलान किया है। जिसके बाद उसकी रोडस्टर रेंज अब सिर्फ 79,999 रुपए से शुरू होती है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इससे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें सीधे लोकप्रिय एंट्री सेगमेंट ICE मोटरसाइकिलों के बराबर आ गई हैं।
कंपनी का रोडस्टर X पोर्टफोलियो 2.5 kWh, 3.5 kWh और 4.5 kWh कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जिनकी कीमत अब क्रमशः 79,999 रुपए, 92,999 रुपए और 99,999 रुपए है। रोडस्टर X+, जो 4.5 kWh और 9.1 kWh कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। अब इसकी कीमत क्रमशः 1,09,999 रुपए और 1,89,000 रुपए हैं।
अपने होली ऑफर के हिस्से के तौर पर ओला इलेक्ट्रिक ने आज और कल के लिए मुहूर्त महोत्सव भी शुरू किया है, जिसमें खास लिमिटेड-टाइम फेस्टिव ऑफर हैं जो खास तौर पर तय 90 मिनट के 'शुभ मुहूर्त' विंडो के दौरान उपलब्ध हैं। उसने आगे कहा कि ग्राहक खास मुहूर्त कीमत पर लिमिटेड यूनिट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसका खुलासा सिर्फ लाइव विंडो के दौरान होगा।
इसके अलावा, ग्राहक आज और कल के बीच S1 Pro (3 kWh और 4 kWh) और S1 Pro+ (4 kWh) पर 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा उठा सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, "इस होली पर रोडस्टर की शुरुआती कीमत 79,999 रुपए है, इसलिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अब प्रीमियम ऑप्शन नहीं रहीं, बल्कि स्मार्ट डिफॉल्ट बन गई हैं। इस प्राइसिंग ने इलेक्ट्रिक को पेट्रोल के बराबर कर दिया है और यहां से यह बदलाव और तेज होगा।"
कंपनी ने हाल ही में ओला इनसाइडर्स की घोषणा की जो देश भर में उसके 1 मिलियन से ज्यादा मौजूदा कस्टमर बेस के लिए एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी प्रोग्राम है। होली महोत्सव के हिस्से के तौर पर, पूरी ओला इनसाइडर्स कम्युनिटी को मुहूर्त महोत्सव विंडो के दौरान उनके मौजूदा फायदों के अलावा 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा।
कंपनी ने अपग्रेड प्रोग्राम भी शुरूकिया
ओला इलेक्ट्रिक को पोजिशन काफी कमजोर हो चुकी है। ऐसे में अब कंपनी ने अपनी सेल्स में इजाफा करने के लिए एक अपग्रेड प्रोग्राम शुरू किया है। कंपनी के फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल ने अपने जेन 1 और जेन 2 स्कूटर और बाइक के उन ओनर्स के लिए इस प्रोग्राम की घोषणा की थी, जो नए जेन 3 मॉडल में दिलचस्पी रखते हैं। अपने पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु में इसके मौजूदा कस्टमर इस वीकेंड से शुरू होने वाली इस स्कीम का सबसे पहले फायदा उठा पाएंगे। हालांकि, उन्होंने इसकी प्राइसिंग डिटेल्स के साथ अपग्रेड स्कीम कब, कहां और कैसे ऑफर की जाएगी, इसकी जानकारी के बारे में नहीं बताया।
