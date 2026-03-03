Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ओला होली महोत्सव शुरू: सिर्फ ₹79,999 में मिल रही रोडस्टर मोटरसाइकिल, सिंगल चार्ज पर 500Km रेंज

Mar 03, 2026 03:30 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ओला इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर होली महोत्सव की घोषणा की है। इस कदम के साथ कंपनी भारताय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए की एक नई शुरुआत कर रही है। होलिका दहन के शुभ अवसर पर कंपनी ने नए मौसम की शुरुआत के मौके पर इस ऑफर का एलान किया है।

ओला होली महोत्सव शुरू: सिर्फ ₹79,999 में मिल रही रोडस्टर मोटरसाइकिल, सिंगल चार्ज पर 500Km रेंज

ओला इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर होली महोत्सव की घोषणा की है। इस कदम के साथ कंपनी भारताय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए की एक नई शुरुआत कर रही है। होलिका दहन के शुभ अवसर पर कंपनी ने नए मौसम की शुरुआत के मौके पर इस ऑफर का एलान किया है। जिसके बाद उसकी रोडस्टर रेंज अब सिर्फ 79,999 रुपए से शुरू होती है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इससे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें सीधे लोकप्रिय एंट्री सेगमेंट ICE मोटरसाइकिलों के बराबर आ गई हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

कंपनी का रोडस्टर X पोर्टफोलियो 2.5 kWh, 3.5 kWh और 4.5 kWh कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जिनकी कीमत अब क्रमशः 79,999 रुपए, 92,999 रुपए और 99,999 रुपए है। रोडस्टर X+, जो 4.5 kWh और 9.1 kWh कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। अब इसकी कीमत क्रमशः 1,09,999 रुपए और 1,89,000 रुपए हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ola Electric Roadster

Ola Electric Roadster

₹ 1.05 - 1.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ola Electric Roadster X

Ola Electric Roadster X

₹ 99,999 - 1.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.83 - 2.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 87,878 - 95,465

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

अपने होली ऑफर के हिस्से के तौर पर ओला इलेक्ट्रिक ने आज और कल के लिए मुहूर्त महोत्सव भी शुरू किया है, जिसमें खास लिमिटेड-टाइम फेस्टिव ऑफर हैं जो खास तौर पर तय 90 मिनट के 'शुभ मुहूर्त' विंडो के दौरान उपलब्ध हैं। उसने आगे कहा कि ग्राहक खास मुहूर्त कीमत पर लिमिटेड यूनिट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसका खुलासा सिर्फ लाइव विंडो के दौरान होगा।

ये भी पढ़ें:इंस्टाग्राम पर डस्टर की कीमतों का 'पेपर लीक', बेस मॉडल बस इतने लाख में मिलेगा

इसके अलावा, ग्राहक आज और कल के बीच S1 Pro (3 kWh और 4 kWh) और S1 Pro+ (4 kWh) पर 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा उठा सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, "इस होली पर रोडस्टर की शुरुआती कीमत 79,999 रुपए है, इसलिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अब प्रीमियम ऑप्शन नहीं रहीं, बल्कि स्मार्ट डिफॉल्ट बन गई हैं। इस प्राइसिंग ने इलेक्ट्रिक को पेट्रोल के बराबर कर दिया है और यहां से यह बदलाव और तेज होगा।"

ये भी पढ़ें:Holi Offers: टाटा की 3 कारों पर ₹1 लाख तक डिस्काउंट, फटाफट देखें लिस्ट

कंपनी ने हाल ही में ओला इनसाइडर्स की घोषणा की जो देश भर में उसके 1 मिलियन से ज्यादा मौजूदा कस्टमर बेस के लिए एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी प्रोग्राम है। होली महोत्सव के हिस्से के तौर पर, पूरी ओला इनसाइडर्स कम्युनिटी को मुहूर्त महोत्सव विंडो के दौरान उनके मौजूदा फायदों के अलावा 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी का मुंह ताकती रह गईं MG, महिंद्रा, हुंडई समेत 16 कंपनी; शान से बनी नं-1

कंपनी ने अपग्रेड प्रोग्राम भी शुरूकिया
ओला इलेक्ट्रिक को पोजिशन काफी कमजोर हो चुकी है। ऐसे में अब कंपनी ने अपनी सेल्स में इजाफा करने के लिए एक अपग्रेड प्रोग्राम शुरू किया है। कंपनी के फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल ने अपने जेन 1 और जेन 2 स्कूटर और बाइक के उन ओनर्स के लिए इस प्रोग्राम की घोषणा की थी, जो नए जेन 3 मॉडल में दिलचस्पी रखते हैं। अपने पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु में इसके मौजूदा कस्टमर इस वीकेंड से शुरू होने वाली इस स्कीम का सबसे पहले फायदा उठा पाएंगे। हालांकि, उन्होंने इसकी प्राइसिंग डिटेल्स के साथ अपग्रेड स्कीम कब, कहां और कैसे ऑफर की जाएगी, इसकी जानकारी के बारे में नहीं बताया।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Ola Electric Scooter Electric Scooter Electric Vehicles अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।