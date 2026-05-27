Ola का बड़ा धमाका, आ रहा यह नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, बहुत जल्द हो सकता है लॉन्च
ओला अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस स्कूटर को कमर्शियल यूज के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारत के कमर्शियल मोबिलिटी मार्केट के लिए जरूरी रेग्युलेटरी अप्रूवल भी मिल चुका है।
ओला अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस स्कूटर को कमर्शियल यूज के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारत के कमर्शियल मोबिलिटी मार्केट के लिए जरूरी रेग्युलेटरी अप्रूवल भी मिल चुका है। एक सरकारी सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अनुसार कंपनी इस क्वॉर्टर की शुरुआत में ही कमर्शियल ईवी टू-वीलर सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं डीटेल।
मैक्सिमम स्पीड करीब 70 kmph
ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) के फरवरी 2026 में Central Motor Vehicle Rules (CMVR) के तहत दी गई होमोलोगेशन एक 4 किलोवाट मोटर से चलने वाले L1 कैटिगरी के इलेक्ट्रिक स्कूटर को कवर करती है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 70 kmph है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार प्लान से जुड़े लोगों ने बताया कि यह स्कूटर ओला इलेक्ट्रिक के मौजूदा S1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड लगा रहा है, लेकिन इसे फूड डिलिवरी, क्विक-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स और अजर्बन फ्लीट ऑपरेशन जैसे कमर्शियल यूज के लिए कॉन्फिगर किया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Ola Electric Roadster
₹ 1.05 - 1.4 लाख
Ola Electric Gig
₹ 39,999 - 49,999
Ola Electric S1 Z
₹ 59,999 - 64,999
रेंज और फ्लीट यूज पर फोकस्ड है स्कूटर
इंडस्ट्री सोर्सेज ने ईटी को बताया कि होमोलोगेशन आमतौर पर प्रोडक्ट लॉन्च से पहले के फाइनल रेग्युलेटरी स्टेप्स में से एक होता है, जो यह बताता है कि वीइकल का जल्द ही कमर्शियल लॉन्च हो सकता है। स्कूटर का कॉन्फिगरेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेंज और फ्लीट यूज पर फोकस्ड है, जो डिलीवरी राइडर्स और फ्लीट ऑपरेटर्ल के लिए सबसे जरूरी पहलू हैं।
हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और चेयकमैन भाविश अग्रवाल ने X पर एक पोस्ट में यह माना कि फ्यूल की बढ़ती कीमतों के चलते गिग वर्कर्स के अंदर इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स को लेकर रुचि बढ़ी है। हालांकि, उन्होंने किसी अपकमिंग कमर्शियल वीइकल का जिक्र नहीं किया।
स्कूटर की लॉन्च टाइमलाइन के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं
रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अभी इस स्कूटर की लॉन्च टाइमलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं, अगर इस तिमाही में स्कूटर लॉन्च होता है, तो यह भारत के तेजी से बढ़ते कमर्शियल मोबिलिटी ईवी सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक की एंट्री को मार्क करेगा, जिससे इस मार्केट में कॉम्पिटिशन और भी तेज हो जाएगा।
हाई डेली यूटिलाइजेशन, कम रनिंग कॉस्ट और फास्ट रिप्लेसमेंट साइकिल इलेक्ट्रिक वीइकल्स को डिलीवरी फ्लीट और गिग इकॉनमी में काम करने वाले वर्कर्स के लिए अधिक आकर्षक बना रहे हैं। नीतिगत उपाय भी इस बदलाव को गति दे रहे हैं। दिल्ली की ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2026 में दो वर्षों के अंदर पेट्रोल से चलने नए वाले टू-वीलर्स के रेजिस्ट्रेशन को धीरे-धीरे खत्म करने का प्रस्ताव है, जिससे फ्लीट ऑपरेटर्स के बीच इनके यूज में संभावित बढ़ोतरी हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।