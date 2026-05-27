Ola का बड़ा धमाका, आ रहा यह नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, बहुत जल्द हो सकता है लॉन्च

ओला अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस स्कूटर को कमर्शियल यूज के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारत के कमर्शियल मोबिलिटी मार्केट के लिए जरूरी रेग्युलेटरी अप्रूवल भी मिल चुका है।

ओला अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस स्कूटर को कमर्शियल यूज के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारत के कमर्शियल मोबिलिटी मार्केट के लिए जरूरी रेग्युलेटरी अप्रूवल भी मिल चुका है। एक सरकारी सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अनुसार कंपनी इस क्वॉर्टर की शुरुआत में ही कमर्शियल ईवी टू-वीलर सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

मैक्सिमम स्पीड करीब 70 kmph ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) के फरवरी 2026 में Central Motor Vehicle Rules (CMVR) के तहत दी गई होमोलोगेशन एक 4 किलोवाट मोटर से चलने वाले L1 कैटिगरी के इलेक्ट्रिक स्कूटर को कवर करती है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 70 kmph है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार प्लान से जुड़े लोगों ने बताया कि यह स्कूटर ओला इलेक्ट्रिक के मौजूदा S1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड लगा रहा है, लेकिन इसे फूड डिलिवरी, क्विक-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स और अजर्बन फ्लीट ऑपरेशन जैसे कमर्शियल यूज के लिए कॉन्फिगर किया गया है।

रेंज और फ्लीट यूज पर फोकस्ड है स्कूटर इंडस्ट्री सोर्सेज ने ईटी को बताया कि होमोलोगेशन आमतौर पर प्रोडक्ट लॉन्च से पहले के फाइनल रेग्युलेटरी स्टेप्स में से एक होता है, जो यह बताता है कि वीइकल का जल्द ही कमर्शियल लॉन्च हो सकता है। स्कूटर का कॉन्फिगरेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेंज और फ्लीट यूज पर फोकस्ड है, जो डिलीवरी राइडर्स और फ्लीट ऑपरेटर्ल के लिए सबसे जरूरी पहलू हैं।

हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और चेयकमैन भाविश अग्रवाल ने X पर एक पोस्ट में यह माना कि फ्यूल की बढ़ती कीमतों के चलते गिग वर्कर्स के अंदर इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स को लेकर रुचि बढ़ी है। हालांकि, उन्होंने किसी अपकमिंग कमर्शियल वीइकल का जिक्र नहीं किया।

स्कूटर की लॉन्च टाइमलाइन के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अभी इस स्कूटर की लॉन्च टाइमलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं, अगर इस तिमाही में स्कूटर लॉन्च होता है, तो यह भारत के तेजी से बढ़ते कमर्शियल मोबिलिटी ईवी सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक की एंट्री को मार्क करेगा, जिससे इस मार्केट में कॉम्पिटिशन और भी तेज हो जाएगा।