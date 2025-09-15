Ola Electric files Production Linked Incentive claim of Rs 400 crore ओला ने सरकार से मांगी ₹400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, शेयर खरीदने की मची लूट; ₹61 पर आया भाव, Auto Hindi News - Hindustan
ओला ने सरकार से मांगी ₹400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, शेयर खरीदने की मची लूट; ₹61 पर आया भाव

ओला ने सरकार से मांगी ₹400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, शेयर खरीदने की मची लूट; ₹61 पर आया भाव

15 सितंबर 2025 को ओला के शेयर में लगभग 3 फीसद की उछाल देखने को मिली है। जी हां, क्योंकि PLI स्कीम के तहत ओला ने करीब 400 करोड़ का क्लेम फाइल किया है। यह दावा FY25 में कंपनी की लगभग 3,000 करोड़ की बिक्री के आधार पर किया गया है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 05:48 PM
भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में सबसे आगे चल रही ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (Production Linked Incentive-PLI) स्कीम के तहत करीब 400 करोड़ का क्लेम फाइल किया है। यह दावा FY25 में कंपनी की लगभग 3,000 करोड़ की बिक्री (Eligible Sales) के आधार पर किया गया है। यही वजह है कि ओला इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी (OLA Electric Mobility Ltd.) का शेयर 15 सितंबर को हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है। शेयर की कीमत वर्तमान में करीब 60.50 पर ट्रेड कर रही है, जो पिछले बंद भाव से लगभग 3% की बढ़त को दर्शाती है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों मिला ओला को ये बड़ा फायदा?

PLI (Production Linked Incentive-PLI) स्कीम के तहत कंपनियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग और रेगुलेटरी मानकों का पालन करने पर इंसेंटिव दिया जाता है। ओला ने अपने प्रोडक्शन और बिक्री दोनों में इस मानक को पूरा किया है। यही वजह है कि कंपनी को बिक्री के लगभग 13–14% के बराबर राशि यानी करीब 400 करोड़ इंसेंटिव मिलने की उम्मीद है।

लगातार दूसरे साल नंबर-1

गौरतलब है कि ओला इलेक्ट्रिक पिछले साल भी इस स्कीम के तहत इंसेंटिव पाने वाली एकमात्र टू-व्हीलर कंपनी थी। अब लगातार दूसरे साल भी ओला ने PLI-योग्य बिक्री में टॉप पोजिशन हासिल कर अपनी लीडरशिप को मजबूत किया है।

Gen 3 स्कूटर से और फायदा

हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने घोषणा की कि उसकी Gen 3 स्कूटर लाइनअप को पूरी तरह से PLI स्कीम के नॉर्म्स के तहत प्रमाणित किया गया है। इसमें S1 सीरीज के सभी स्कूटर्स शामिल हैं। यह कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली रेंज है, इसलिए इसका सीधा असर ओला के मुनाफे पर पड़ेगा। अनुमान है कि FY26 की दूसरी तिमाही से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा उछाल आएगा।

कंपनी और इंडस्ट्री दोनों पर बड़ा असर

यह 400 करोड़ का इंसेंटिव न सिर्फ ओला की लिक्विडिटी और फाइनेंशियल पोजिशन को मजबूत करेगा, बल्कि यह EV इंडस्ट्री में भी एक नया विश्वास पैदा करेगा। सरकार की ओर से लगातार मिल रहे ऐसे समर्थन से यह साफ है कि भारत की EV क्रांति में ओला इलेक्ट्रिक का रोल आने वाले समय में और भी बड़ा होने वाला है।

