रिकॉर्ड! 10 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाकर इस ईवी कंपनी ने रचा इतिहास, पेश किया 1 खास मॉडल

ओला इलेक्ट्रिक ने 4 साल में 10 लाख EV रोल आउट कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने रिकॉर्ड बिक्री के साथ ये मुकाम हासिल किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 04:05 PM
ओला इलेक्ट्रिक ने भारत के EV सेक्टर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी ने 2021 में प्रोडक्शन शुरू किया था और महज चार साल में तमिलनाडु के फ्यूचरफैक्ट्री (कृष्णागिरि) से अपना 10,00,000वां वाहन बना लिया है। इस खास मौके पर कंपनी ने एक लिमिटेड एडिशन Ola Roadster X+ पेश किया है, जिसे मिडनाइट ब्लू कलर में लॉन्च किया गया है और इसमें स्पोर्टी रेड एक्सेंट्स, कॉपर वेस्ट से बने बैज और आकर्षक ड्यूल-टोन सीट दी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ओला की सफलता की कहानी

ओला ने 2021 में S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करके EV यात्रा की शुरुआत की थी। धीरे-धीरे कंपनी ने अपनी रेंज बढ़ाई और इस साल Roadster X+ इलेक्ट्रिक बाइक पेश की। हालांकि, बीच में कंपनी को बैटरी फायर, सर्विस क्वॉलिटी और ड्यूरेबिलिटी जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद अगस्त 2025 में VAHAN डेटा के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक भारत की दूसरी सबसे बड़ी EV टू-व्हीलर कंपनी रही, जो TVS से पीछे और बाकी कंपनियों से आगे है।

कंपनी का विजन

ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह माइलस्टोन हर भारतीय का सेलीब्रेशन है, जिसने हम पर भरोसा किया। चार साल में हमने सिर्फ एक आइडिया से EV लीडर तक का सफर तय किया। हमारा मिशन साफ है- ICE Age को खत्म करना और भारत को ग्लोबल EV हब बनाना।

आने वाले मॉडल्स और प्लान

कंपनी ने अगस्त में आयोजित अपने वार्षिक ‘संकल्प’ इवेंट में कई बड़े ऐलान किए थे। इसके साथ ही 4680 भारत सेल बैटरी का प्रोडक्शन शुरू होगा। नई बैटरियों के साथ S1 Pro+ (5.2 kWh, 1.70 लाख) और Roadster X+ (9.1 kWh, 1.90 लाख) लॉन्च किए जाएंगे। इनकी डिलीवरी नवरात्रि 2025 से शुरू होगी। इसके अलावा जनवरी 2026 में नया S1 प्रो स्पोर्ट भी आएगा, जिसकी कीमत 1.50 लाख से शुरू होगी।

