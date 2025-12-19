₹59999 में खरीद लिया सस्ता ओला स्कूटर, अब जान लो बैटरी बदलवाने का खर्च; कीमत आपके उड़ा देगी होश!
देश के पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट में ओला इलेक्ट्रिक का नाम भी शामिल है। इसके मॉडल की कीमतें 59,999 रुपए से शुरू हैं। ऐसे में ये सबसे सस्ता प्रीमियम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर भी हो जाता है। ओला के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट में दो मॉडल Z और Z+ शामिल हैं।
देश के पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट में ओला इलेक्ट्रिक का नाम भी शामिल है। इसके मॉडल की कीमतें 59,999 रुपए से शुरू हैं। ऐसे में ये सबसे सस्ता प्रीमियम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर भी हो जाता है। ओला के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट में दो मॉडल Z और Z+ शामिल हैं। इन स्कूटर्स में 3kW का बैटरी पैक मिलता है। ये स्कूटर सिंगल चार्ज पर 146Km की रेंज देता है। कंपनी अपने स्कूटर की बैटरी पर 8 साल या 80 हजार किलोमीटर की वारंटी भी देती है। इसके बाद भी कई कंडीशन ऐसी होती हैं जब आपको स्कूटर की बैटरी चेंज कराने की नौबत आ जाती है। यानी नई बैटरी का खर्च आपको देना पड़ता है।
ओला स्कूटर पर मिलने वाली वारंटी में बैटरी कवर नहीं होगी। यानी किसी वजह से बैटरी डैमेज होती है तब कंपनी इसे फ्री में रिप्लेस नहीं करेगी। जैसे, बैटरी में आग लगना, पानी से खराब होना या फिर अन्य कारण से डैमेज होने शामिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ओला की बैटरी को बदलाना पड़ेगा। अब आपसे ये कहा जाए कि बैटरी बदलाने का खर्च आपका पूरा बजट बिगाड़ देगा। evindia की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ओला की 3kWh की नई बैटरी की कीमत करीब 70,000 रुपए है। इस तरह ये बैटरी स्कूटर की कीमत से भी महंगी हो जाती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS X
₹ 2.64 लाख
Ola Electric Diamondhead
₹ 3.5 लाख से शुरू
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.81 - 2.16 लाख
Honda SP 125
₹ 85,564 - 1.11 लाख
ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की अलग-अलग वैरिएंट की कीमतों की जानकारी evindia ने अपने एक आर्टिकल में शेयर की है। उसके मुताबिक, S1 प्रो की बैटरी की कीमत 87,000 से 90,000 रुपए, S1 एयर की बैटरी की कीमत 70,000 रुपए, S1 X (4kWh) की बैटरी की कीमत 80,000 से 85,000 रुपए, S1 X (3kWh) की बैटरी की कीमत 70,000 रुपए, S1 X (2kWh) की बैटरी की कीमत 55,000 रुपए और S1 X+ की बैटरी की कीमत 70,000 रुपए है। पहले भी बैटरी की कीमतें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आ चुकी हैं।
डिस्क्लेमर: ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतों को लेकर लाइव हिन्दुस्तान किसी तरह का दावा नहीं करता। स्कूटर की बैटरी की कीमत को आप ओला के एक्सपीरियंस सेंटर में जाकर भी पता लगा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।