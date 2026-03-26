OLA ने कराई मौज, ₹49999 के स्कूटर पर सीधे ₹50 हजार तक का फायदा, कैब के लिए फ्री वाउचर भी

Mar 26, 2026 07:21 pm IST

OLA ग्राहकों के लिए गजब के ऑफर लाया है। इसमें आपको 49,999 रुपये के स्कूटर की खरीद पर 50 हजार रुपये तक का फायदा हो सकता है। यह लिमिटेड पीरियड ऑफर 31 मार्च तक लाइव रहेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इस ऑफर के बारे में।

OLA ग्राहकों के लिए गजब के ऑफर लाया है। इसमें आपको 49,999 रुपये के स्कूटर की खरीद पर 50 हजार रुपये तक का फायदा हो सकता है। दरअसल, ओला इलेक्ट्रिक ने गुरुवार को अपने #EndICEAge कैंपेन को लॉन्च किया। इसमें Gen 3 S1 X (2kWh) और Roadster X (2.5kWh) को 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ ऑफर किया जा रहा है। साथ ही कंपनी अपने पूरे पोर्टफोलियो पर 50 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स दे रही है। यह लिमिटेड पीरियड ऑफर 31 मार्च तक लाइव रहेगा।

फ्री कैब, 60% तक अश्योर्ड बायबैक और 8 साल की एक्सटेंडेड वॉरंटी एक प्रेस रिलीज में कंपनी ने कहा कि वह सेम-डे सर्विस रेजॉलूशन भी देगी, जो कंपनी के दावे के अनुसार इस वक्त 80% से अधिक है। सर्विस के लिए बताई गई टाइमलाइन से अधिक समय लगने पर ग्राहकों को ओला कैब के फ्री वाउचर मिलेंगे। ओला इलेक्ट्रिक ने 60% तक की अश्योर्ड बायबैक वैल्यू भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसका मकसद अपग्रेड को आसान बनाना और ग्राहकों के ओनरपशिप कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। इसके अलावा सभी ओला एस1 स्कूटर और रोडस्टर मोटरसाइकिलों पर अब 8 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी।

ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल कहा, '#EndICEAge के साथ हम अग्रेसिव प्राइसिंग, सर्विस ट्रस्ट गारंटी और बायबैक गारंटी के सपोर्ट से हम ग्रोथ के फेज में लौट रहे हैं, ताकि हर भारतीय आत्मविश्वास के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर कदम बढ़ा सके।'

कौन से मॉडल कितनी है कीमत? सबसे पहले बात करते हैं S1 Gen3 लाइनअप की। इसकी शुरुआत 3kWh वाले वेरिएंट से होती है। इस S1 प्रो वेरिएंट की कीमत 1,02,499 रुपये है। इसी तरह 4kWh वाला वेरिएंट 1,14,999 रुपये के प्राइसटैग के साथ आता है। 4kWh वाले S1 Pro+ की बात करें, तो यह 1,24,999 रुपये और इसी का 5.2kWh वेरिएंट 1,44,999 रुपये का है।

4kWh वाले S1 X के लिए आपको 97,499 रुपये खर्च करने होंगे। इसी मॉडल के 3kWh वेरिएंट की कीमत 81,499 रुपये और 2kWh वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये है। S1 X+ 4kWh 1,02,499 रुपये में आपका हो जाएगा। रोडस्टर X की जहां तक बात है, तो इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये है। इस वेरिएंट में आपको 2.5kWh की बैटरी मिलेगी।