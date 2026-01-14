ओला का मुहूर्त महोत्सव कैंपेन... गाड़ी खरीदने पर ₹1 लाख तक का फायदा, देखें डिस्काउंट की पूरी डिटेल
ओला इलेक्ट्रिक अपने 'मुहूर्त महोत्सव' कैंपेन को वापस ले आया है। इसमें उसने अपने 4680 भारत सेल-पावर्ड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर अब तक की सबसे आकर्षक कीमतें पेश की हैं। यह लिमिटेड टाइम वाला ऑफर 14 जनवरी, 2026 से दो दिनों तक चलेगा। ऑफर का फायदा सिर्फ चुनिंदा इन-स्टोर खरीदारी पर ही मिलेगा। यह कैंपेन ओला के स्कूटर और मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो के कई प्रोडक्ट्स को कवर करता है, जिसमें S1 Pro+ और रोडस्टर X+ शामिल हैं।
मुहूर्त महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण ओला शक्ति रेंज के लिए घोषित स्पेशल प्राइसिंग है, जो एक रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो घरों, खेतों, बिजनेस वगैरह में पावर बैकअप का काम करता है। तय मुहूर्त टाइम स्लॉट के दौरान ग्राहक 100,000 रुपए तक के फायदे भी पा सकते हैं। शक्ति 1.5 kWh वैरिएंट सिर्फ 10,000 रुपए में मिलेगा, जबकि 5.2 kWh वर्जन की कीमत 49,999 रुपए है। टॉप-स्पेक 9.1 kWh कॉन्फिगरेशन 99,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हैं और ब्रांड के अनुसार इन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस सेंटर पर ही लिया जा सकता है।
ओला ग्राहकों को अपनी लेटेस्ट 4680 भारत सेल टेक्नोलॉजी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपग्रेड इंसेंटिव भी दे रहा है। मौजूदा ओला ग्राहक जो अपग्रेड का ऑप्शन चुनते हैं, उन्हें 20,000 रुपए का बोनस मिलेगा, जबकि इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों से स्विच करने वाले ग्राहक 15,000 रुपए का एक्सचेंज बेनिफिट ले सकते हैं। ये अपग्रेड बेनिफिट सिर्फ इन-स्टोर ट्रांजैक्शन पर ही लागू हैं। वैल्यू प्रपोजिशन को और मजबूत करते हुए, ओला ने अपने स्कूटर पोर्टफोलियो के चुनिंदा मॉडलों के लिए भी मुहूर्त प्राइसिंग की घोषणा की है।
खास टाइम विंडो के दौरान, 5.2 kWh बैटरी पैक वाला ओला S1 Pro+ 139,999 रुपए में मिलेगा। 9.1 kWh बैटरी से लैस रोडस्टर X+ की कीमत 149,999 रुपए होगी। दोनों मॉडल ओला के इन-हाउस डेवलप 4680 भारत सेल द्वारा पावर्ड हैं और लिमिटेड संख्या में पेश किए गए हैं। ओला शक्ति खुद चार कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।
यह 1.5 kWh बैटरी वाले 1 kW मोटर से लेकर 9.1 kWh पैक के साथ 6 kW सेटअप तक है। सभी वर्जन 4680 भारत सेल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एनर्जी डेंसिटी, परफॉर्मेंस और लाइफसाइकिल ड्यूरेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ओला का ई-स्कूटर पोर्टफोलियो देश भर के कस्टमर्स के लिए कई प्राइस पॉइंट और यूज केस को पूरा करता है।
Gen 3 S1 लाइनअप में 5.2 kWh और 4 kWh बैटरी वाला S1 Pro+, 4 kWh और 3 kWh ऑप्शन वाला S1 Pro और मास-मार्केट S1 X और S1 X+ वैरिएंट शामिल हैं, जिनकी बैटरी कैपेसिटी 2 kWh से 4 kWh तक है। मोटरसाइकिल की बात करें तो, ओला रोडस्टर X और रोडस्टर X+ को कई बैटरी कॉन्फ़िगरेशन में पेश करती है – जिसमें ज़्यादा रेंज और परफॉर्मेंस के लिए 9.1 kWh तक की बैटरी मिलती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
