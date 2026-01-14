Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Ola Brings Back Muhurat Mahotsav With Discounts Of Up To Rs. 40,000
ओला का मुहूर्त महोत्सव कैंपेन... गाड़ी खरीदने पर ₹1 लाख तक का फायदा, देखें डिस्काउंट की पूरी डिटेल

संक्षेप:

मुहूर्त महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण ओला शक्ति रेंज के लिए घोषित स्पेशल प्राइसिंग है, जो एक रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो घरों, खेतों, बिजनेस वगैरह में पावर बैकअप का काम करता है। तय मुहूर्त टाइम स्लॉट के दौरान ग्राहक 100,000 रुपए तक के फायदे भी पा सकते हैं।

Jan 14, 2026 03:11 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ओला इलेक्ट्रिक अपने 'मुहूर्त महोत्सव' कैंपेन को वापस ले आया है। इसमें उसने अपने 4680 भारत सेल-पावर्ड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर अब तक की सबसे आकर्षक कीमतें पेश की हैं। यह लिमिटेड टाइम वाला ऑफर 14 जनवरी, 2026 से दो दिनों तक चलेगा। ऑफर का फायदा सिर्फ चुनिंदा इन-स्टोर खरीदारी पर ही मिलेगा। यह कैंपेन ओला के स्कूटर और मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो के कई प्रोडक्ट्स को कवर करता है, जिसमें S1 Pro+ और रोडस्टर X+ शामिल हैं।

ओला ग्राहकों को अपनी लेटेस्ट 4680 भारत सेल टेक्नोलॉजी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपग्रेड इंसेंटिव भी दे रहा है। मौजूदा ओला ग्राहक जो अपग्रेड का ऑप्शन चुनते हैं, उन्हें 20,000 रुपए का बोनस मिलेगा, जबकि इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों से स्विच करने वाले ग्राहक 15,000 रुपए का एक्सचेंज बेनिफिट ले सकते हैं। ये अपग्रेड बेनिफिट सिर्फ इन-स्टोर ट्रांजैक्शन पर ही लागू हैं। वैल्यू प्रपोजिशन को और मजबूत करते हुए, ओला ने अपने स्कूटर पोर्टफोलियो के चुनिंदा मॉडलों के लिए भी मुहूर्त प्राइसिंग की घोषणा की है।

खास टाइम विंडो के दौरान, 5.2 kWh बैटरी पैक वाला ओला S1 Pro+ 139,999 रुपए में मिलेगा। 9.1 kWh बैटरी से लैस रोडस्टर X+ की कीमत 149,999 रुपए होगी। दोनों मॉडल ओला के इन-हाउस डेवलप 4680 भारत सेल द्वारा पावर्ड हैं और लिमिटेड संख्या में पेश किए गए हैं। ओला शक्ति खुद चार कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।

यह 1.5 kWh बैटरी वाले 1 kW मोटर से लेकर 9.1 kWh पैक के साथ 6 kW सेटअप तक है। सभी वर्जन 4680 भारत सेल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एनर्जी डेंसिटी, परफॉर्मेंस और लाइफसाइकिल ड्यूरेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ओला का ई-स्कूटर पोर्टफोलियो देश भर के कस्टमर्स के लिए कई प्राइस पॉइंट और यूज केस को पूरा करता है।

Gen 3 S1 लाइनअप में 5.2 kWh और 4 kWh बैटरी वाला S1 Pro+, 4 kWh और 3 kWh ऑप्शन वाला S1 Pro और मास-मार्केट S1 X और S1 X+ वैरिएंट शामिल हैं, जिनकी बैटरी कैपेसिटी 2 kWh से 4 kWh तक है। मोटरसाइकिल की बात करें तो, ओला रोडस्टर X और रोडस्टर X+ को कई बैटरी कॉन्फ़िगरेशन में पेश करती है – जिसमें ज़्यादा रेंज और परफॉर्मेंस के लिए 9.1 kWh तक की बैटरी मिलती है।

